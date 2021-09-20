Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье

— Вы знаете, Марк Соломонович, я недавно прочел, что женщины бывают либо умными, либо красивыми. Вот у вас какая жена?

— Ну что вам сказать, Семен Маркович. Чтобы быть дуpoй, не обязательно быть красивой…

· — Фима, как ты думаешь, в раю мужчины живут отдельно от женщин?

— Безусловно, Сарочка... Иначе какой же это рай?!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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