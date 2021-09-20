Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Полнейшая ерунда! Может быть у них и была такая задумка, но Сталин помешал их планаам.Зачем на самом де...
  • Vasil Cornev
    Опять 3,14здобол выскочил со своими бредово-либерастскими высерами!Зачем на самом де...
  • Отари Хидирбегишвили
    Госпожа Журавлева!Совершенно с Вами согласен !«Пёсий язык»: поч...

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                           Смейтесь на здоровье

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

— Вы знаете, Марк Соломонович, я недавно прочел, что женщины бывают либо умными, либо красивыми. Вот у вас какая жена?
— Ну что вам сказать, Семен Маркович. Чтобы быть дуpoй, не обязательно быть красивой…

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

· — Фима, как ты думаешь, в раю мужчины живут отдельно от женщин?
— Безусловно, Сарочка... Иначе какой же это рай?!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Главные признаки женщины высокого качества https://otari.mirtesen.ru/blog/43761845016/

Самые смешные "Анекдоты от Отари" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43973863419/ )

Самые знаменитые улицы мира https://otari.

mirtesen.ru/blog/43653908806/

                                   

Обсудить

Картина дня

наверх