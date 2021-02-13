Подросток. Легко ли это?

Быть родителем, наверное, самая сложная и тяжелая работа. Но делая выбор в пользу рождениядетей, берем на себя всю ответственность, какого ранга она бы не была.

Сохраняем доверие

Если ребенок не реагирует на просьбы; делает всё, чтобы игнорировать родителей; на любые предложения только смеется или переговаривается; действия вызывают критику, а на советы слышно только раздражение и возмущение, это означает, что ребенок вырос и стал подростком. Такого исхода избежать не получится, поэтому необходимо менять манеры и правила поведения.

У всех этот период проходит по-разному, у одних долго, у других быстро. Самый пик взросления приходится примерно на возраст от 12 до 17 лет.Когда ребенок начинает понимать свою индивидуальность, видит изменения внешности, мыслей, своего поведения на фоне гормонов, то он начинает себя не узнавать, именно это провоцирует его не адекватное поведение.

Очень редко подросток в состоянии адекватно расценить свое состояние и контролировать его. Чаще это приводит к депрессиям, комплексам или к попыткам суицида.

Если рассмотреть взрослого человека, то и тут вопросы самооценки часто подводят, а тут речь о подростке, который впервые столкнулся сам с собой, и с новыми ощущениями себя.

Подросток резко может стать агрессивным, веселым, активным либо наоборот подавленным. Всё это происходит без его воли. Он может этого не понимать и не знать, что с этим делать, куда делось настроение и вдруг все вокруг раздражает.

В этом возрасте и формируются основные комплексы, страхи, которые остаются с человеком надолго.

И, чтобы помочь ребенку необходимо всё это знать и учитывать. Стать для ребенка другом, понимающим товарищем. И категорически нельзя оставлять ребенка наедине с собой и своими изменениями в такой сложный период.

По статистике, проведенной в школе, больше половины подростков считают, что родители их не понимают, и поэтому не стоит с ними делиться важным. Чуть меньше половины подростков решили для себя, что перестанут рассказывать маме об их жизни, хотя раньше охотно делились всем происходящим. И это были опрошенные дети из благополучных семей. Поэтому нужно сделать выводы, что подросткам необходимо повышенное внимание и ненавязчивый контроль.

Рекомендации

1. Подростки не терпят предвзятого отношения. Если у него спросить, как его дела, занимаясь своими делами, то ответ поступит соответствующий, лишь бы от него отстали. Если маленький ребенок рассказывал всё, что у него произошло в красках, то сейчас наступил другой период, где доверие, искренность и открытость из него нужно получать терпением и вниманием.

2. Нужно привыкнуть, что ребенок постоянно в своих делах. Тут нужно ещё обратить внимание на родителей, они же тоже постоянно заняты и мало уделяют времени детям. У подростка тоже появляется личная жизнь, друзья, увлечения важные для него. Именно это нужно понять на данном этапе, иначе доверие к родителям уйдет совсем.

3. Не нужно нервно устраивать дома расспросы, в ответ последует раздражение. Нужно дождаться пока эмоции стихнут и спокойно поговорить, не упрекая ребенка и не читая ему нотаций. Нужно расположить подростка к себе, дав понять, что родителям интересно как прошел день, что интересного сегодня произошло, кто победил в турнире.

4. Взять в привычку делиться с ребенком собственными планами, спрашивать совета. Он должен принимать участие в жизни родителей.

5. Интересоваться самочувствием, даже когда он не болен. Рассказать об изменении в его организме, о сексуальной жизни. Всё важное, ребенок должен узнать именно от родителей. Рассказать о последствиях вредных привычек, неправильного питания, избегания спорта. Вместе придумать различные упражнения для здоровья, выбрать правильное питание, чтобы и спина была ровная и организм здоровый. Не забывать, всё показывать личным примером.

6. Чаще хвалить, даже за мелочи и перестать критиковать. Подросткам часто не хватает поддержки.

Выбор стать родителями самый сложный, потому что это самая сложная работа. Поэтому нужно быть любящими и терпеливыми. Этот период у подростка закончится и уже взрослый ребенок, с полученным опытом, оценит поведение мудрых родителей.

Источник : https://trambay.ru/120-podrostok-legko-li-jeto.html

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