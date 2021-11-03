Сколько вагонов вещей Жуков вывез из побежденной Германии в 1945-ом году и что стало с маршалом после этого

Георгий Константинович Жуков был одним из маршалов победы. Трудно себе представить более явной ассоциации со словом "Маршал", чем он. Его вклад в победу на фашистской Германией крайне трудно переоценить и надо быть недалеким человеком, чтобы считать его непричастным к победе.

Сам Георгий Константинович прошел насыщенный военными действиями жизненный путь. Участвовал в Первой Мировой войне, Гражданской войне, но пиком его военной карьеры стала именно Великая Отечественная война. Уже в августе 1942 года Г. К. Жуков был назначен заместителем Верховного Главнокомандующего СССР и одновременно первым заместителем народного комиссара обороны СССР, оставаясь в этих должностях до конца войны.

В 1945 году войска 1-ого белорусского фронта под его командованием освободили Варшаву, участвовали в Восточно-Померанской операции и закончили войну участием в операции по захвату Берлина, а 8 мая сам Жуков принял от генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля безоговорочную капитуляцию войск нацистской Германии.

Георгий Константинович Жуков

Но как я люблю говорить "идеальные люди только в кино". У каждого человека есть его обратная сторона, покрытая краской темного оттенка.

Такая история была и маршала победы - Георгия Жукова.

Летом 1946 состоялось заседание Высшего военного совета, на котором разбиралось дело маршала Георгия Жукова. Его обвиняли в незаконном присвоении трофеев, превышении должностных полномочий, и раздувании своих заслуг в разгроме фашистской Германии. Вот, что писал о нем лично Сталин:

"присваивал себе разработку операций, к которым не имел никакого отношения"Сталин о Жукове

Иосиф Сталин

Летом того же года на Жукова было заведено так называемое "Трофейное дело". Находились свидетельства о том, что маршал Жуков вывозил из Германии в огромном количестве мебель, произведения искусства, различное другое трофейное имущество «для своего личного пользования».

Что говорил Жуков в свое оправдание

"-Я признаю себя очень виноватым в том, что не сдал всё это ненужное мне барахло куда-либо на склад, надеясь на то, что оно никому не нужно"

"- Я даю крепкую клятву большевика — не допускать подобных ошибок и глупостей…"

"- Я уверен, что я ещё нужен буду Родине, великому вождю товарищу Сталину и партии…" Жуков в оправдание о "Трофейном деле"

В общей сложности, Жуков вывез из Германии примерно 7 вагонов, как он потом говорил, "барахла". Вы только вдумайтесь ! 7 вагонов "барахла" для личного пользования !

В 1948 году Политбюро приняло постановление «О т. Жукове Г. К., Маршале Советского Союза»:

"Тов. Жуков в бытность главнокомом группы советских оккупационных войск в Германии допустил поступки, позорящие высокое звание члена ВКП(б) и честь командира Советской Армии. Будучи обеспечен со стороны государства всем необходимым, тов. Жуков злоупотреблял своим служебным положением, встал на путь мародёрства, занявшись присвоением и вывозом из Германии для личных нужд большого количества различных ценностей. В этих целях т. Жуков, давши волю безудержной тяге к стяжательству, использовал своих подчинённых, которые, угодничая перед ним, шли на явные преступления… Будучи вызван в комиссию для дачи объяснений, т. Жуков вёл себя неподобающим для члена партии и командира Советской Армии образом, в объяснениях был неискренним и пытался всячески скрыть и замазать факты своего антипартийного поведения. Указанные выше поступки и поведение Жукова на комиссии характеризуют его как человека, опустившегося в политическом и моральном отношении." Цитата Политбюро постановление «О т. Жукове Г. К., Маршале Советского Союза»

По итогу этого дела Георгия Жукова сняли с должности главнокомандующего сухопутными войсками, а феврале 1947 года был исключен из числа кандидатов в члены ЦК ВКП(б). Однако на XIX съезде партии в октябре 1952 года Жуков вновь был избран кандидатом в члены ЦК, а после смерти Сталина в 1953 году был назначен на должность первого заместителя министра обороны СССР.

Вот такие позорные стороны биографии бывают даже у великих маршалов победы !

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Вместе с тем разве можно оправдать чудовищное злодеяние палача народов Сталина и сталинского мясника Жукова , когда они не разрешили полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»! Разве можно простить этим кровавым садистам изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, за которыми прячась наступали на Ленинград немцы!

Именно гибелью десятка тысяч советских солдат Жуков стал "Маршалом Победы" !Кроме того,разве можно забыть «мясорубку», устроенную Жуковым в боях на Зееловских высотах, когда из-за его подлых амбиций погибли десятки тысяч советских солдат!Такое количество жертв понадобилось этому кровожадному чудовищу только ради того, чтобы опередить войска Конева и первым войти в Берлин, чтобы тем самым стать "Маршалом Победы" !

Особенно же ненавидят Жукова на Украине, где он послал на верную смерть сотни тысяч мобилизованных молодых украинцев, в очередной раз произнося знаменитый варварский девиз некоторых русских полководцев, не жалеющих своих солдат, как,например,генерал-педофил Кутузов, не выигравший в своей жизни практически ни одного большого сражения , — «Солдат не жалеть— бабы еще нарожают!». В этом отношении хотелось бы спросить у сердобольных сторонников сталинского мясника: « Как бы они тогда себя чувствовали бы, если ,например, их сыновья служили бы в войсках, которыми командовал маршал-мясник Жуков, абсолютно не жалевший своих солдат?»!

Разве можно простить Жукову, когда он, чтобы угодить палачу народов Сталину , гнал войска в безнадежные атаки, заранее зная, что люди идут на верную смерть. В этом отношении невозможно читать без ужаса и сожаления, эпизод, рассказанный в своей книге «Крестовый поход в Европу» известным американским генералом Дуайтом Эйзенхауэром, в последствии ставшим президентом США. В этой книге Эйзенхауэр написал: «Меня поразил русский метод преодоления минных полей, о котором на одной из наших встреч иронически рассказал маршал Жуков.

Исходя из его рассказа, сначала по минному полю специально посылались вперед пехотинцы, которые из-за собственного веса подрывались на противопехотных минах, делая проходы для расчистки саперами противотанковых мин .Затем уже, по этим очищенным проходам , продвигались «без потерь» советские танки!» На недоумение же Эйзенхауэра, Жуков цинично дал понять собеседнику, что солдатские потери при такой атаке не имеют особого значения, поскольку главное для нас сохранить боевую дорогостоящую технику!

Вот каким был настоящий "маршал победы" Жуков, который не жалел своих бойцов, но одновременно не забывал о своем благополучии, превратившись в конце войны в обыкновенного мародера, грабителя и обыкновенного воришку (после войны он украл и вывез из Германии для своей семьи целых семь вагонов с одной только мебелью и награбленного антикварного барахла)!

Трудно даже представить, что именно собирался обставлять этой мебелью "запасливый" маршал-воришка! При обыске его дачи было найдено около трех сотен шкурок различных животных, почти четыре километра тканей, множество картин, золотых колец, кулонов и часов, столовых приборов, оружие и т.д..Но что больше всего удивляет и является просто свинством, так это восемь аккордеонов (судя по всему, маршал собирался организовать личный ансамбль или, выйдя на пенсию, до конца жизни зарабатывать на хлеб, развлекая людей на улице)!

Любопытно,что, исходя из заявления палача народов и величайшего авантюриста современности Сталина ,легко можно догадаться , что он никогда бы не наказал Жукова за это мародерство , тем самым бросая тень на победоносную Красную Армию, если бы не боялся возросшей славы Жукова после войны!

Писатель Виктор Астафьев, прошедший Отечественную войну, в 1987 году писал своему товарищу, фронтовику Вячеславу Кондратьеву: «Тот, кто до Жукова доберется, и будет истинным русским писателем… Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до нее не дожить»!Исходя из всего вышесказанного , разве не позор , когда в центре столицы Матушки-России стоит памятник сталинскому мяснику, мародеру и обыкновенному воришке !

С уважением , Отари Хидирбегищвили !

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