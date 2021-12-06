Молитвы о новопреставленном рабе божьем до 40 дней

Рождение человека приносит семье большую радость. К сожалению, в книге жизни уже отмечена дата смерти. Только от человека зависит, как и с чем он придет к этому дню. Как он проживет отведенный ему период.

День смерти. Что делать

При наступлении дня смерти Господь призывает к себе раба своего. Тело теряет способность двигаться, сердце останавливается. После чего тело находится в гробу, а душа продолжает жить. Теперь начинается ее путь в другую, вечную, жизнь. Путь нелегок и тернист.

По словам Святых отцов, три дня душа витает над землей. Она скорбит о разлучении с телом. Вместе с душой грустят и родственники усопшего. Ведь непросто поверить, что близкого человека больше нет рядом. Вспоминают все хорошее, связанное с ним, и клянут судьбу, что она распорядилась именно так.

На самом деле стоит переживать не только об этом. Гораздо больше нужно печалиться о том, что будет с душой усопшего. Где она найдет упокоение. Ведь прожить жизнь не всем удается достойно. Но даже при ведении добропорядочного образа жизни существует множество грехов, которые не пускают душу в рай. Они откладываются на протяжении всей жизни человека.

Помощь близкому

Люди исповедуются в течение жизни и перед смертью.

Но вспомнить абсолютно все свои грехи просто невозможно. Они могут быть либо совсем мелкими - о них можно забыть. Либо совершены настолько давно, что припомнить их весьма проблематично. Перед смертью не всегда можно исповедоваться.

В такой ситуации стоит уповать только на помощь родственников. Они должны молиться о душе покойного. Сразу после ухода близкого в мир иной необходимо прочесть «Молитву по отходе души». Она напечатана на первой странице псалтыря и есть в молитвословах.

Текст молитвы несложен. Она может помочь и в случае, если человек мучается в агонии и смерть никак не может прийти к нему. Прочитав молитву, можно ослабить муки, и Господь быстрее призовет его к себе.

Читать псалтырь

После этого рекомендуется читать псалтырь далее. Совершая молитвы о новопреставленном до 3 дней, необходимо читать от одной до нескольких кафизм в день. Количество зависит от сил молящегося. Прочитав псалтырь до конца, следует начать сначала.

Некоторые родственники доверяют чтение псалтыря посторонним людям. Они просто оплачивают их услуги и считают, что дело выполнено. Но на самом деле Святые отцы и Церковь в один голос говорят о том, что молитва является более душевной, если ее читает родственник. Он вкладывает в нее всю свою душу. Все свои страдания об умершем.

Молитва к Богородице

Молитвы написаны в основном на старославянском. Поэтому они сложны не только в произношении, но и в понимании. В таком случае невозможно произносить слова молитв искренне. Для этого многие молитвословы предлагают молитвы о новопреставленном на русском языке.

Их большое множество. В зависимости от того, в чем причина смерти и кто умер. Существует молитва и для тех, кто умер и не успел принять крещение. Среди них есть молитва Богородице о новопреставленном. Она мать Господа, и молитва к ней может помочь смягчить Небесного Царя. Найти ее можно практически в любом молитвослове.

Странствия души

По истечении трех дней душа предстает перед Господом. Это происходит после отпевания в церкви и погребения тела. Стоит напомнить о том, что отпевать в церкви могут не всех. Под запретом отпевания:

некрещеные люди;

самоубийцы.

Душа поклоняется Богу, и он дает ей возможность 6 дней любоваться тем, как веселятся в раю. Как там проводят время святые. Если душа грешна, то ее терзают горести и обиды за неверно прожитую жизнь. Совершая молитвы о новопреставленном рабе Божьем, не стоит забывать об этом. Смягчить страдания помогут ежедневные обращения к Богу родных и близких. Необходимо искренне читать молитвы и креститься.

На 9 день душа предстает перед Господом. Господь отправляет ее в ад. Там она наблюдает за муками грешников. Видит, как страдают души тех, кто прожил жизнь праздно. В нелюбви к Господу. Молитвы о новопреставленном помогут вымолить прощение перед Господом и облегчить страдания души.

На сороковой день душа предстает перед Господом, и в это время определяется место ее пребывания. Поэтому молитва об усопшем до 40 дней важна. Усердное моление может смягчить Господа. Его милость может помочь душе попасть в рай или, находясь в аду, терпеть меньшие муки.

Никто, кроме нас

Читать молитвы о новопреставленном можно дома или в храме. После смерти близкого необходимо отправиться в храм. Подать записочку об упокоении души новопреставленного раба Божьего. Нелишним будет заказать сорокоуст об упокоении и неусыпаемый молебен. После возвращения их храма зажигают свечи и ставят их в соль. Ставят воду и кладут кусок хлеба. Главное - не забыть поставить образ Спасителя. Перед ним совершаются все молитвенные чтения.

Заказать сорокоуст можно в любом храме. Если поминание будет носить длительный характер, то лучше заказать его в монастыре. Ведь там службы идут каждый день и в течение суток. По христианскому обычаю тело рекомендуется хоронить, а не кремировать. Гримирование считается особой вынужденной мерой.

Молитва об усопшем до 40 дней является особым видом милости. Она связывает человека и Господа, как пуповина ребенка с матерью. Даже самый страшный грешник, находясь в мирской жизни, может что-то изменить в ней. Стать праведником невозможно в один миг. Это тяжелый труд, и не всем он под силу. Но будучи живым можно изменить свою жизнь. После смерти уже ничего изменить нельзя. Все упование души ложится на плечи близких и родных. Она просит их помочь. Просит вымолить лучшую участь у Господа.

Помощь себе и близкому

Молитвы о новопреставленном является высшим видом подвижничества. Плоды коего узнаются только на страшном суде. Когда люди что-то просят у Господа, то получают желаемое. За это они благодарят Господа. Восхваляют его. Молитвы о новопреставленных, конечно же, доходят до слуха Господа, но при этом их результат будет известен только на страшном суде. Придя на него, душа человека узнает о том, насколько они были эффективны. Если произносить их с чистым сердцем и благими намерениями, то многие грехи человека уже умершего простятся. Гнев Царя Небесного сменится на милость. И тогда на страшном суде умерший поклонится в ноги своему другу или родственнику и скажет ему спасибо за это.

Молитва о новопреставленном является исполнением главной двуединой заповеди. Она говорит о любви к Богу и ближнему. Любить ближнего не значит просто помогать ему в мирской жизни. Это значит помочь ему тогда, когда от него уже ничего не зависит. Он пришел к Господу, и душа запятнана грехами. Помочь убелить ее и смягчить гнев Господа помогут молитвы близких людей.

Моления на 40 день

Именно на сороковой день душа перестает витать над бездной. Ее участь наконец определяется. В этот день близким усопшего тяжелее всего. Незаживающая рана в душе кровоточит, а вера в лучшее будущее никак не приходит. Поможет облегчить душевные страдания молитва на 40 дней.

В храме стоит попросить Господа забрать душу усопшего, а душе близкого подарить покой. Перед этим поставить свечки за упокой души. Затем, перекрестившись и взяв с собой три свечи, можно отправиться домой. Там зажигаются эти свечи и, глядя на них, произносится молитва на 40 дней к Господу (ее можно найти в молитвослове).

На протяжении сорока дней стоит не только молиться дома, но и посещать храм. Если умерший крещеный, то его можно упоминать в записках, которые подаются в храме. Если же нет, то молиться за него можно только самостоятельно. И неважно где - дома или в храме.

Кроме молитв, в храм можно принести продукты и подать. Это будет считаться милостыней и пойдет за помин души. Священнослужители помянут его за трапезой. Только обязательно нужно сказать имя раба Божьего.

Траур стоит носить не менее 40 дней. Если возникает внутренняя необходимость, делать это можно и долее.

После это душевные страдания немного утихнут и появятся силы жить дальше. В будущее уже без покойного, но такова жизнь. И она продолжается несмотря ни на что. Главное, верить в лучшее, и тогда боль утихнет быстрее.

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