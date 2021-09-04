Операция «Монастырь» — самая успешная тайная операция СССР

Великая отечественная война шла не только на полях сражений, не меньше крови разведчиков пролилось в тылу врага. Для того, чтобы «кормить» немецкое командование нужной информацией, мало просто внедрить агентов.

Советская разведка пошла дальше. В самом начале Великой отечественной войны в СССР на свет появилась мифическая организация, «поддерживающая» немцев. Захватчики верили, что внутри Советов хотят их победы. Следует отметить, что за такую наивность немцы дорого поплатились.

Как проходила самая успешная в истории СССР операция «Монастырь», и что приходилось делать советским разведчикам? Фактрум собрал самую интересную информацию о знаменитой разведоперации.

Операция «Монастырь»: двойная игра без ошибок

Воровство стратегической информации в дистанционном режиме называется радиоигрой. Для этого агенты внедряются в тыл противника и полностью сливают ключевые сведения. Но ведь можно пойти и дальше. Например, внедрить в тыл врага шпиона, которого потом, в свою очередь, снова внедрят и вернут на Родину. Разведчику остаётся лишь спокойно вести двойную игру и жить при этом в своей стране. Именно такую операцию в 1942 году задумал Советский Союз.

Ещё до того, как немецкие войска вторглись в СССР, начала своё существование легендарная подпольная организация «Престол».

«Макс-Гейне» — свой среди чужих

Согласно выдуманной истории, её членами были пронацистские личности. Все они хотели одного — победы Германии. Конечно, организация полностью состояла из сотрудников НКВД. При этом каждый агент имел дворянское происхождение. Организация не просто была подпольной, но и монархической. Для их проживания (и дислокации штаба «Престола») выделили территорию Новодевичьего монастыря. Отсюда и пошло кодовое название разведоперации — «Монастырь».

Руководителем «Престола» назначили Александра Демьянова — проверенного агента. Более того, Демьянов к этому моменту уже сотрудничал с немецкими агентами в Москве. Разведка Германии была убеждена, что он свой человек. Немцы нарекли его «Максом». В штабе НКВД Демьянов жил под псевдонимом «Гейне».

В феврале 1942 года «Макс» бежал в Германию, через линию фронта. Столь смелый шаг руководитель «Престола» предпринял, чтобы просить у немцев помощи. Сначала перебежчика заподозрили. Его постоянно проверяли и допрашивали. Немецкий Абвер (Абвер — орган военной разведки и контрразведки Третьего рейха) даже инсценировал расстрел «Макса». Однако шпион выдержал проверку. Через несколько дней из генштаба пришёл ответ: «Макс» — свой и ему можно доверять. Отношение немецкой разведки переменилось. Демьянова начали готовить к заброске в тыл Советов. «Макса» обучали тайнописи, радиоделу и шифрованию. В марте 1942 года шпиона десантировали над Ярославлем, после чего он быстро оказался в Москве.

Невероятная эффективность операции «Монастырь»

В октябре 1942 года с «Гейне» впервые связались немецкие агенты. Они отдали ему рации, деньги и блокноты. С этого момента операция «Монастырь» вошла в активную фазу. За всё время Советский Союз захватил благодаря «Гейне» более пятидесяти агентов и получил от немцев несколько миллионов рублей. При этом немцы безоговорочно доверяли своему «Максу» и считали его уникальным источником информации.

Александр Петрович Демьянов

Между тем, «Гейне» передавал исключительно дезинформацию. Например, он сообщил немцам, что на Курской дуге не будет наступления, так как войска СССР недостаточно манёвренные. Решающее наступление Красной армии застало немцев врасплох. Для того, чтобы «Гейне» не раскрыли, в СССР периодически печатали сообщения о немецких диверсиях (которые готовились на основе полученной от «Гейне» информации).

Советская дезинформация возвращалась иногда неожиданными путями. Так, в 1943 году английская разведка в точности передала перехваченное сообщение «Гейне» в штаб СССР. При этом английские союзники не признались, что читают немецкие шифры. Сам Уинстон Черчилль сообщал Иосифу Сталину, что у абвера есть свой человек в штабе армии Советов.

В 1944 году операцию «Монастырь» свернули. Талантливого разведчика Александра Демьянова подключили к реализации другой, не менее успешной радиоигры «Березино».

Источник

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Любопытные, а порой шокирующие факты о Китае https://otari.mirtesen.ru/blog/43975260718/

Американский суд отказался убрать с долларов фразу «Мы верим в бога» по требованию атеистовhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43240607991/

Названы пять самых отвратительных в мире запахов https://otari.mirtesen.ru/blog/43375038916/