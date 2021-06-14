Как броненосец «Потемкин» стал кораблем революции, и Откуда на корабле взялся красный флаг

Революционные выступления, пронесшиеся в 1905-м по крупным городам Российской империи, не оставили равнодушными матросов Черноморского флота. Бунтари, по большей части из новобранцев, симпатизировали социал-демократам, регулярно читали антиправительственные газеты и грезили идеями справедливости.

11 дней в беспорядочных метаниях между приморскими городами ходил броненосец «Потемкин», на палубе которого неожиданно поднялся красный флаг. Но желающих поддержать бунт не нашлось, и экипажу пришлось сойти на румынский берег.

Первая русская революция и уныние матросов-новобранцев

Бунт на броненосце серьезно подорвал имидж русского царя.

К лету 1905-го 1-я русская революция достигла высоких оборотов. Одним из самых сильных и современных кораблей Черноморского флота считался броненосец «Потемкин». Трагедия на судне случилась по причине целой цепочки событий. Во-первых, русский флот провалил военные операции в войне с японцами. На фоне майских неудач при Цусиме среди моряков воцарилось уныние. Поползли слухи, что черноморцев готовят для отправки на морской фронт вслед за балтийцами. Многим матросам такой вариант не нравился, потому как все были уверены - война проиграна. 14 потемкинцев ранее имели боевой опыт в составе экипажа «Варяга» и участвовали в известном бое у Чемульпо.

Но большинство матросов были новобранцами, и «Потемкин» стал их служебным стартом. На соответствующем уровне были и их политические взгляды. Опытных офицеров в экипаже броненосце было меньше полагающихся по штату. Кроме того, среди рядовых моряков оказалось немало гражданских, мобилизованных на флот с приходом войны. Кадровые морские офицеры с боевым опытом на «Потемкине» исчислялись единицами. Они делали упор на привычную для военных жесткую дисциплину и не тратили время на разбор поступающих жалоб подчиненных. И матросы за это офицеров не любили.

Роковой обед и фальстарт на броненосце

Потемкинская лестница в Одессе во время бунта.

Вооруженное восстание на Черноморском флоте конечно готовилось, подогревались соответствующие настроения, создавались прореволюционные объединения. Ревком планировал организованный бунт на осень 1905 года. Выступление моряков рассматривалось как составная часть общероссийского восстания. Но на «Потемкине» случился фальстарт. 27 июня, когда на броненосце проводилось опробование орудий, произошел конфликт, переросший в кровавый бунт. Поводом историки считают попытку командования корабля наказать зачинщиков выступления против испорченного мясного обеда. В ответ на возможную расправу со стороны офицеров матросы с захваченными винтовками разоружили вышестоящих. Командира корабля, старшего офицера и еще нескольких наиболее ненавистных сослуживцев застрелили сразу. Оставшихся офицеров взяли под арест. В те дни шкипер Зубченко бросил за борт письмо в бутылке прощаясь с семьей и сообщая, что смерть может прийти в любую минуту. Бутылку выловили крымские пограничники, а Зубченко все же выжил.

Организатором социал-демократов на «Потемкине» был унтер-офицер Вакуленчук, поддерживавший постоянные контакты с подобными революционными организациями по российским городам. Вакуленчук считал, что одинокий бунт результатов не принесет, но ситуация развивалась стремительно, и он возглавил разбушевавшихся матросов. Когда в ходе перестрелки его ранили, революционеров переподчинили большевику Матюшенко.

Курс на Одессу и несостоявшаяся матросская революция

Броненосец «Пантелеимон», бывший «Потёмкин» в 1906 году.

Захватившая броненосец «Потемкин» команда революционеров понятия не имела, как дальше действовать. Корабль направился в Одессу, спровоцировав беспорядки в порту и даже выстрелив несколько раз в сторону суши. Но городские власти оперативно оцепили гавань войсками, не допустив высадку мятежников на берег и распространение бунта. К Одессе к этому моменту уже подходила Черноморская эскадра. «Потемкину» угрожало окружение, и бунтари вынуждены были выйти в море. Но боевым суднам – провластному и мятежному – пришлось встретиться лицом к лицу. Революционеры уже было приготовились к неминуемой гибели, но ни одно орудие эскадры не выстрелило.

По свидетельству историков, братский дух возымел вверх, и моряки отказались стрелять друг в друга. "Потемкин" продолжал метаться вдоль побережья, угрожая в портах своими 12-дюймовыми орудиями и требуя топлива и продовольствия. В Одессе, Феодосии, Ялте, Севастополе и Новороссийске в связи с этими событиями объявили военное положение. И если продовольствие восставшим предоставили, то разжиться углем не вышло. 8 июля экипажу броненосца не оставалось ничего другого, как сдаться, подойдя к румынским берегам. Команда под видом политэмигрантов высадилась на берег, а за судном вскоре подошли броненосцы "Чесма" и "Синоп". Перед буксировкой пустого "Потемкина" в Севастополь из него решили изгнать "дьявола революции", окропив святой водой. Кораблю даже дали новое имя: «Потемкин» стал «Пантелеймоном».

Охота на матросов и приговор для бунтарей

Вернувшиеся матросы были осуждены, остальные доживали за границей.

По-разному сложились дальнейшие судьбы мятежных матросов. Одни остались скитаться по Румынии, нанимаясь батраками и разнорабочими, кто-то отправился искать пристанище в другие страны. Некоторые решили вернуться в Россию, где пришлось отвечать за содеянное по закону. На них охотились до самого 1917 года. В итоге 173 человека осудили, причем казнили лишь одного - зачинщика бунта матроса Матюшенко. Остальные отправились в Сибирь. Осенью 1907-го броненосец «Пантелеймон» перевели в класс линейных судов. По окончании Февральской революции ему сначала вернули предыдущее имя, а потом снова переименовали. Теперь корабль стал «Борцом за свободу». Устаревший и поизносившийся броненосец простаивал в Севастополе на приколе. Во время событий Гражданской войны корабль был выведен из строя мощным взрывом. В 1924-м его отправили на слом: частично металлические конструкции превратились в сельскохозяйственные орудия, а бронь мятежного судна пошла на сверла для бакинских буровых скважин.

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