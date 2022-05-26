Когда крестить ребенка после рождения: православные традиции

Крещение малыша — важное событие в жизни его родителей. Ребенок еще не понимает, какое таинство над ним совершают, а родители должны с полной ответственностью подойти к этому обряду.

Когда крестить ребенка — сразу после рождения или через 40 дней? Может, лучше подождать до годика? Многих родителей мучает этот вопрос. В статье я расскажу вам о церковных традициях, чтобы развеять все сомнения о крещении.

ЗАЧЕМ КРЕСТИТЬ МАЛЫША?

В протестантских церквях запрещено крестить человека без его добровольного согласия, поэтому детей не крестят. Но по православным традициям принято крестить всех новорожденных, как только им исполнится 40 дней от роду. После крещения малыш получает личного Ангела-хранителя и становится недоступным для козней сатаны. Это ли не повод окрестить кроху в положенное время?

Отцы церкви учат, что только после обряда крещения малыш обретает духовное имя и становится полноправным членом церкви. Он приобщается к Духу Святому, становится на духовную ступень и обретает защиту и поддержку вселенской церкви. Крещение смывает с малыша первородный грех, очищает его от скверны.

Отцы церкви наставляют родителей, что человек не должен выбирать религию. Поэтому всех деток нужно сразу крестить, а потом воспитывать в православной вере.

Эта обязанность ложится на плечи не только биологических родителей, но и крестных. Еще до рождения малыша родители должны позаботиться об обряде крещения и заранее выбрать крестных. После рождения ребенка у матери просто не будет ни сил, ни времени, чтобы организовать крещение по всем правилам.

Какие еще преимущества дает раннее крещение? За крещенного человека (любого возраста) можно ставить заздравные свечи, заказывать молебны. Если вдруг малыш заболеет, всегда можно заказать молебен о здравии младенца, если он официально принят в лоно церкви.

Раньше черные ведьмы охотились за умершими некрещенными младенцами, потому что их души становились неприкаянными. Эти души не имели ангела-хранителя. За них нельзя было молиться, их хоронили неотпетыми.

ВОЗРАСТ МАЛЫША

Традиция крестить новорожденного через 40 дней после рождения связана с физиологическими причинами: в это время у женщины прекращаются послеродовые кровяные выделения. Во время месячных нельзя посещать церковь и принимать участие в таинствах, поэтому крещение откладывали на 40 дней. На самом деле крестить ребенка можно сразу после рождения, но молодая мать не готова принять участие в этом обряде по состоянию здоровья.

Раньше бытовала традиция крестить новорожденных уже на восьмой день после рождения, когда у них затягивалась пупочная ранка. Эту традицию некоторые родители соблюдают и сегодня. Например, отнести на крещение ребенка может бабушка, к тому же, у него есть крестная мама.

День крещения нужно обговорить с мужем и выбрать не произвольно. Многие выбирают ребенку святого покровителя и именно в день его поминовения крестят малыша. Также принято давать крестное имя, как у святого покровителя.

Обряд крещения может провести бабушка или отец ребенка даже на второй-третий день после рождения, если малыш родился очень слабым. Для этого нужно прочитать молитву и окропить кроху святой водой. После выздоровления ребенка уже крестит в церкви священник.

Если малыш родился больным или пережил родовую травму, то крещение проводят как можно раньше: это связано с риском для его здоровья. Крещенного ребенка можно отмолить в церкви, оказать духовное содействие. С некрещенным это невозможно, даже если его родители воцерковленные.

Можно ли крестить малыша, если 40 день после рождения выпадает на пост или церковный праздник? Таинство крещения проводят в любой день, пост или праздник не являются препятствием к проведению обряда. Однако если священники заняты проведением праздничных литургий, то крестины могут отложить на послепраздничные дни. Это связано с большой загруженностью святых отцов, а не с отказом из-за церковного праздника.

ДЕНЬ КРЕСТИН

В какой день недели лучше всего крестить ребенка? Церковь не разделяет дни крестин на правильные и неправильные. Таинство крещения совершается в любой момент, просто об этом нужно заранее договориться с батюшкой. Ни церковные праздники, ни посты, никакие суеверия (високосный год, к примеру) не являются препятствием к крещению.

Таинство крещения может быть как частной церемонией, так и совместной. Обычно, деток записывают на крещение в первой половине недели, чтобы провести таинство к концу недели. Это зависит от самих церковных служителей, в Евангелии ничего об этом не написано.

УЧАСТИЕ В ТАИНСТВЕ

Как подготовиться к такому важному событию как крестины? Во-первых, нужно выбрать крестных родителей. Желательно, чтобы это были мать и отец. Но даже если будет один крестный родитель, это тоже допустимо. Нужно учитывать, что крестные родители останутся ими дло конца жизни ребенка, поэтому нельзя допускать выбора случайных людей. Обязательное условие — православная вера. На сегодняшний день православная церковь допускает, чтобы крестные родители были членами церкви староверов.

Как крестить ребенка? Об этом позаботится священник. Родители же малыша должны вслух прочитать Символ Веры, чтобы доказать свою принадлежность к православной церкви . Эту молитву также читают и крестные родители, чтобы в церковное таинство случайно не проникла ересь.

Церковь запрещает присутствие людей иных вероисповеданий на таинстве крещения, поэтому нужно выяснить заранее у своих друзей — принадлежат ли они к какой-либо религиозной организации.

Состриженные волосики во время крещения хранит крестный отец.

Недопустимо приходить на обряд крещения с враждой в сердце, после семейных скандалов. Нужно сначала всем примириться, только после этого заходить в святое место.

После крестин родители малыша накрывают стол и угощают друзей. В этот день принято дарить малышу памятные подарки, чтобы праздник запомнился на всю жизнь.

Следует учитывать, что обряд крещения занимает продолжительное время: может длиться от 40 минут до часа и более. Поэтому нужно заранее подготовиться к длительному процессу.

ОБЯЗАННОСТИ КРЕСТНЫХ

По православным традициям крестные не должны отказываться принять участие в таинстве крещения ребенка, если им это предложили. Отказ считается большим грехом.

Роль крестного отца для девочки может исполнить и сам священник. Важно, чтобы была крестная мать.

Крестные родители должны помочь матери крестника справляться с материнскими обязанностями. Уход за грудным ребенком сопряжен со многими трудностями, которые могут разделить между собой и крестные родители. Этот поступок угоден Богу.

Помимо помощи матери младенца, крестные родители должны ежедневно молиться за крестника, особенно, перед сном. Также они молятся за своего духовного ребенка по праздникам и в воскресенье на литургии.

Крестные обязаны принимать активное участие в духовном становлении крестника. Они дарят ему иконки, крестик, духовную литературу. Когда малыш научится читать, ему дарят Евангелие и наставляют в вере. Также в миссию крестных входит причащение ребенка: они должны ему рассказать о таинстве причастия и отводить в церковь для принятия Святых Даров.

Перед крещением ребенка крестные родители должны сутки пребывать в молитвенном состоянии, ограничить себя в общении, не допускать ссор и интимных контактов со своими супругами. Желательно отказаться в этот день от скоромного: вкушать лишь постную пищу в небольших количествах. Накануне крещения нужно исповедаться и причаститься святых Даров.

Крестная мать должна подготовить для ребенка:

крестильную пеленочку (крыжму);

рубашечку;

чепчик (только для девочки).

Крестный отец покупает серебряный крестик и оплачивает церковный обряд. Крестик лучше покупать в церковной лавке, чтобы он был освященным. Если приобрели в другом месте, нужно заранее его освятить. На крестике должно быть распятие и надпись: спаси и сохрани.

На заметку! Крестильную пеленочку (крыжму) и рубашечку после крестин не стирают. Ими укрывают малыша, если он заболеет. Крестильная одежда хранится, а потом мать передает ее на хранение уже взрослому выросшему сыну (или дочери).

Как одеться на крестины? Одежда должна быть скромной и не вызывающей. Женщины надевают юбки и покрывают голову платком (не головным убором, а именно платком). Запрещается приходить в церковь с открытыми руками и глубоким декольте, большими разрезами на юбке и высоких каблуках.

Молодым крестным запрещается приходить в церковь с черепами, шипами, толстыми цепями и ярким макияжем: церковь является благопристойным местом, а не притоном.

Костюм у крестного отца должен быть не ярким и вызывающим. Летом нельзя приходить в одежде без рукавов (майка, футболка) и в шортах, даже если на улице жарко. Недопустимо приходить в церковь с татуировками на теле. Если они уже имеются, то лучше покрыть это место одеждой.

Источник :https://religiya.temaretik.com/2484972800402524335/

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