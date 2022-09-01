Коллективизация в СССР: Почему Советская власть уничтожала русское крестьянство?

Революция 1917 года сильно пошатнула экономику России, в частности, факт выплат Германии по итогам Брестского мира свыше 90 тонн чистого золота (по договору СССР обязывался выплатить более 200 тонн). Годы «красного террора» при Ленине привели государство к бездне. Нового плана по выходу из тупика еще не было, а пополнять казну было необходимо. Так, в 1928 году при инициативе Сталина и Молотова было принято решение начать принудительную коллективизацию.

Продлившаяся десятилетие, коллективизация истощила страну не меньше, чем предыдущие годы революционного хаоса, войдя в историю, как одна из наиболее мучительных страниц нашего прошлого, о которой не принято было размышлять вслух прежде… да и не принято сегодня.

«Раскулачивать буржуев безжалостно»

После ленинских чисток уже не осталось в стране буржуазного элемента. Кто мог, эмигрировал за границу, других убили. Оставались, правда, еще интеллигенты и представители среднего класса, т.е. крестьяне, имевшие в хозяйстве корову или другую живность.

Теперь они становились «враждебным элементом», который приказывалось «наказывать решительно и безжалостно». Снова потянулись эшелоны смертников на Калыму, и бедная Россия залилась слезами безысходности и страха.

НЭП

После раскулачивания началось внедрение реформы насильственной коллективизации, в результате которой у людей, даже самых бедных, не оставалось ничего своего. Представители власти ходили по домам, забирая все – козочку, курочку, имущество. В домах теперь селились большевики, либо выгоняя бывших хозяев, либо тесня их, творя полный беспредел. Такие беспорядки не могли не вызывать народных волнений.

Череда кратковременных восстаний

Люди начали подниматься по всей стране. В 1929 году крестьянское выступление прошло в Брянской, Томской, иных областях и городах. Восставали против насилия и издевательств, против коллективизации и жестокости, против расстрелов монахов и тихих верующих, против кощунство над святынями и крушения храмов. Но эти восстания не были долгими. Обычно на место бунта отправлялся армейский взвод, вооруженный, подготовленный, который просто расстреливал людей на месте, в т.ч. стариков, женщин и детей.

В 1932 году восстала Кубань, в особенности, жители Тихорецка, станицы Фастовецкой. Отчаявшимся казакам удалось даже захватить связной пункт с несколькими орудиями и свергнуть там советскую власть. Но вскоре на место действия была отправлена артиллерия и танки, которые разгромили повстанцев.

Коллективизация завершилась лишь в 1937 году, уступив место для очередной волны сталинских чисток.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве не Сталин , придя к власти, фактически вернул в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Ведь именно он не давал паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря бесплатному рабскому труду репрессированных и заключенных большевикам удалось построить советскую державу, которая со временем так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых.

Паспорта также не выдавались кулакам, священникам, уголовникам и т.д.. Ведь именно в те годы была популярна поговорка, предложенная поэтом В. Лебедевым –Кумачом, «без бумажки – ты букашка, а с бумажкой – человек»! К сожалению, экономика страны была выстроена таким образом, что рабский труд был необходим для дешевой и быстрой реализации мегапроектов. Именно поэтому Сталин, не считаясь с высокой смертностью и не давая рабочим зарплату, смог в короткие сроки восстановить экономику страны!

Разве можно простить Сталину, устроенные им голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны! С кровавого присвоения чужого имущества обустраивались колхозы. Ухоженный кулацкий скот, добротные дома кулаков, накопленное веками крестьянское добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало конфискации. Зловещий диктатор Сталин слова «голод в деревне» объявил «контрреволюционной агитацией». Миллионы умирали, а страна пела, славила коллективизацию, а на Красной площади устраивались парады. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах сталинских писателей. Деревня вымирала молча и окончательно обессилевшая, издыхающая деревня покорно приняла насилие сталинской коллективизации.

Наиболее трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине, когда по некоторым подсчетам погибло несколько десятков миллионов человек! В одной из бесед с Уинстоном Черчиллем Сталин обмолвился о 10 миллионах жертв от голода только в 30-х годах. Голодомор на Украине признали 23 государства мира: Австралия, США, Канада, Мексика, почти все европейские страны, включая Ватикан.

В это же время появился Сталинский закон о расстреле любого, кто собирал на колхозном поле колоски пшеницы, чтобы прокормиться. В народе его прозвали «Законом о 5-ти колосках».Причем этот кощунственный закон был принят Сталиным не для помощи крестьянам от голода, а для того , чтобы не было потерь для продажи зерна в заграницу! Дело в том, что Советы продавали тогда Западу только зерно, поскольку на все остальное было наложено эмбарго, а советский рубль был не конвертирован и на него нельзя было ничего купить! Не помогла тогда и авантюрная чеканка монетным двором фальшивых николаевских золотых монет(котировались только подлинные царские монеты)!

Историки и политики до сих пор расходятся в мнениях о причинах, повлёкших за собой массовый голод. Сторонниками теории умышленного «успокоения голодом» утверждается, что массовый голод в Украинской ССР первой половины 1933 года был вызван сознательными и целенаправленными действиями советского руководства с целью подавления национально-освободительных устремлений украинского крестьянства и недопущения построения независимого украинского государства!

Однако мало кто знает, что не меньшие потери, а в процентном отношении – и гораздо большие от результатов большевистского хозяйствования понес не украинский, а казахский народ. Так называемый голощёкинский голодомор в Казахстане 1932—1933 годов был вызван официальной политикой Сталина «уничтожения кулачества как класса»! Вот она – чудовищная и кровавая цена за скорейшую индустриализацию страны!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти.

К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Маздак — первый в истории человечества «коммунист» , совершивший социалистическую революцию

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!