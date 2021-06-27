Зачем в пачках с чипсами нужен "воздух" и другие интересные факты о вредном лакомстве

Сколько бы диетологи не твердили миру о том, что чипсы вредны, армия их поклонников не сокращается.

Но при этом далеко не многие знают, как появилось это солёное лакомство и какие увлекательные истории с ним связаны.

Самые интересные факты о чипсах – в этом обзоре.

1. Картофель, бритва, сарказм

Джордж Крам – папа чипсов.

Считается, что картофельные чипсы впервые были приготовлены в 1853 году, когда шеф-повару одного ресторана раздраженный клиент несколько раз возвращал порцию жареного картофеля, утверждая, что он нарезан слишком толсто. Когда повару это надоело, он нарезал картофель бритвой так тонко, как только мог, пожарил, а затем посыпал большим количеством соли. К его удивлению, клиенту блюдо понравилось.

2. Радиация

Невероятно, но это факт. Оказывается, если есть пачку чипсов каждый день, можно получить большую дозу радиации, чем если жить рядом с атомной электростанцией.

3. «Уже соленые»

Наверняка, некоторые люди задумывались над тем, почему на пачках картофельных чипсов пишется «уже соленые». Когда-то десятки лет назад чипсы часто выпускали с пакетиком соли, чтобы потребитель сам мог выбрать, использовать ее или нет.

4. Азот



Весь воздух в пачках картофельных чипсов, на который все обычно жалуются, на самом деле является азотом и служит вполне определенной цели. Он предохраняет хрупкие чипсы от повреждения во время транспортировки.

5. «Pringles»

Много кто любит чипсы «Pringles». При этом мало кто знает, что технически это не картофельные чипсы, а суспензия риса, пшеницы, кукурузы и картофельных хлопьев.

6. Размер имеет значение

После производства картофельных чипсов они сортируются. Большие идут в «семейные» пачки, ну а мелкие для остальных размеров.

7. Новая разновидность соли

Оказывается, люди употребляют только 20% соли, которой посыпаны картофельные чипсы. Недавно известный бренд «Lay`s» разработал новую разновидность соли, которая обеспечивает тот же самый вкус, но при этом ее используется на 25% меньше.

8. «Whole Shabang»

«Whole Shabang» – это марка картофельных чипсов, которые когда-то продавались только в тюрьмах. Они были чрезвычайно популярны среди заключенных.

9. «Smell squirrel»

Ароматические картофельные чипсы были изобретены в Ирландии. Оказывается, что есть даже картофельные чипсы с ароматом… белки.

10. Ингредиент для многих блюд

Маркетологи при рекламе картофельных чипсов в 1950-х и 60-х годах пытались показать чипсы в составе различных блюд. Так они хотели убедить людей, что эта закуска является настоящей здоровой пищей.

11. «Cape Cod Potato»

В 2005 году чипсы «Cape Cod Potato» от Robust Russet сняли с продажи. Было установлено, что они содержат в 25 раза больше нормы акриламида, химического вещества, вызывающего рак.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2245118585286691690/

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