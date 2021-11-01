За что китайцы были благодарны генералу Власову

В 1938-1939 гг. будущий обер-предатель Андрей Власов служил военным советником у президента Китая Чан Кайши. На прощание Чан Кайши наградил Власова орденом Золотого Дракона – одним из высших в Китайской Республике. Жена Чан Кайши Сун Мэйлин от себя лично подарила Власову золотые часы.

Когда Власова отозвали в СССР, его самолёт совершил промежуточную посадку в Алма-Ате. Там багаж Власова тщательно обыскали и отобрали всё, по мнению чинов НКВД, ненужное. В том числе орден и часы. «Логика» проста: если партия направила тебя в почётную командировку за границу, то всё, что тебе в ней удалось нажить, принадлежит не тебе лично, а партии. Кроме репутации. С заданием партии Власов в Китае справился блестяще, что открыло ему путь к более высоким карьерным вершинам.



Отечественная война Китая

С 1931 по 1937 год японские милитаристы оккупировали несколько северо-восточных провинций Китая, а в июле 1937 года развернули против Китайской Республики полномасштабную войну. Превосходство в технике и выучке позволило японцам сразу добиться крупных успехов и захватить существенную часть китайской территории, на которой проживали десятки миллионов человек. В оккупации вскоре оказались крупнейшие города Китая – Пекин и Шанхай. До конца 1937 года пала и временная столица Китая – Нанкин. В октябре 1938 года японцы захватили трёхградье Ханькоу—Учан—Ханьян (теперь это один мегаполис Ухань) в среднем течении Янцзы.

Советский Союз, считая Японию своим основным геополитическим противником на Дальнем Востоке, оказывал Китайской Республике, несмотря на антикоммунизм Чан Кайши, помощь оружием и кадрами военных специалистов (лётчики-добровольцы и советники). Приезд Власова в Китай, таким образом, совпал с самым тяжёлым для Китая периодом войны. 1 ноября 1938 года Чан Кайши призвал народ к войне с агрессором до победы.

Командировка полковника Власова в Китай стала возможной благодаря абсолютной политической благонадёжности. Власов зарекомендовал себя как преданный сторонник коммунистической партии и лично Сталина. Историк Александр Колесник в книге «РОА – власовская армия» приводит сведения, что в 1937-1938 гг. военные трибуналы Ленинградского и Киевского военных округов, в которых заседал Власов, не вынесли ни одного оправдательного приговора. Писатель Виктор Филатов в книге «Власовщина. РОА: белые пятна» утверждает, что Власов активно и сознательно способствовал сталинской «чистке» командных кадров РККА.

В новой временной столице Китая, Чунцине, Власов был назначен заместителем главного военного советника СССР при Чан Кайши, комдива Александра Черепанова. С мая по ноябрь 1939 года Власов исполнял обязанности главного военного советника.



Агент по кличке «Волков»

Важнейшей задачей Власова в конце 1938 года стало проведение переговоров с мятежным маршалом Ян Сишанем. Его войска контролировали большую часть провинций Шаньси и Суйючань к северо-западу от Пекина, не подчиняясь Чан Кайши. Власову было поручено побудить маршала к совместным с правительственной армией Китая действиям против японцев.

Таким образом, Власов выполнял не столько военную, сколько дипломатическую, причём довольно деликатную миссию. Таковую Сталин явно не мог бы поручить заурядному военному командиру. По своей страсти давать себе и своим соратникам псевдонимы (во время Великой Отечественной войны Сталин приказывал называть себя в телеграммах и телефонных разговорах «Васильевым», Жукова – «Константиновым»), советский вождь присвоил Власову кодовое имя «Волков».

Про Ян Сишаня говорили, что он лучше всех в Китае умеет считать деньги. Это означало, что вербовка маршала была сопряжена с расходованием крупных денежных сумм, что ещё больше подчёркивает сложность дипломатически-разведывательной задачи Власова.

Китайский переводчик, приставленный к Власову, впоследствии вспоминал, что тот дал ему приказ застрелить его, если во время своих поездок они попадут в засаду к японцам. Русский, по его словам, обладал исключительной способностью концентрироваться на поставленной задаче и не отвлекался от её выполнения. Это исключает распространённые в литературе домыслы о том, будто у Власова начались проблемы с алкоголем во время его китайской поездки.

По-видимому, с заданием по привлечению Ян Сишаня агент Волков справился успешно Во всяком случае, маршал с тех пор всегда действовал солидарно с Чан Кайши и потом даже стал вторым лицом в правительстве Гоминьдана.

Инспектирование фронта и вклад в победу под Чанша

В задачи исполняющего обязанности главного военного советника китайского лидера входили и инспекционные поездки на фронт. Начальник Власова, Черепанов, совершил такую поездку в октябре 1938 года в ходе битвы за Ухань, которая окончилась неудачно для китайских войск. Во время битвы за город Чанша, развернувшейся в сентябре 1939 года, советский главный военный советник тоже совершил инспекцию фронта. Судя по тому, что функцию главного военного советника в данное время выполнял Власов, именно он, а не Черепанов, и ездил на фронт под Чанша.

Город Чанша занимает ключевую стратегическую позицию в Южном Китае. Наступление японских войск на него началось 17 сентября 1939 года. Спустя три недели оно закончилось полным провалом. Для китайской армии это была первая настоящая победа после двух с лишним лет почти сплошных неудач. Вполне естественно, что руководство Гоминьдана сочло советского военного советника одним из тех, кто ей способствовал.

В перерывах между выполнением своих важнейших функций Власов читал китайским генералам и высшим офицерам лекции по тактике (естественно, через переводчика). Впрочем, это уже будничная обязанность. Однако она характеризует Власова как всесторонне подготовленного офицера.



О чём молчат источники

Большинство деталей работы Власова в Китае реконструируется через недомолвки источников. Вряд ли мы ошибёмся, если предположим, что такие скудные сведения представляют собой лишь надводную часть айсберга. О характере работы советских военных специалистов в Китае, о том, что им могли поручаться самые неожиданные секретные задания, свидетельствует простое сопоставление фактов.

В 1930-е годы не только СССР, но и США, а также одно время и нацистская Германия оказывали помощь чанкайшистскому Китаю. При отсутствии между этими тремя странами официальных дружественных отношений Китай был тем местом, где эмиссары Москвы, Вашингтона и Берлина могли неофициально, но легко контактировать и решать какие-то деликатные вопросы, важные для спецслужб.

Кстати, военная миссия Третьего рейха при Чан Кайши была отозвана только в мае 1938 года. При этом часть германских военных советников могла нелегально оставаться там и позднее. Возможно, в каких-то неизвестных пока историкам контактах Власова с коллегами из Германии и США в ходе командировки в Китай могут крыться загадки некоторых его поступков во время Великой Отечественной войны.

Ярослав Бутаков



Источник : ttps://russian7.ru/post/za-chto-kitaycy-byli-blagodarny-genera-2/

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