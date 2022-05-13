3 самых мощных заговора на мир в семье

Семья имеет особенное значение для каждого из нас. Это то место, где нас любят и ждут, где воспринимают такими, как мы есть, где не нужно играть роли и притворяться. Это люди, которые готовы разделить и боль, и радость, помочь и поддержать в любой момент.

Если в семье мир и уют, то проблемы внешнего мира не кажутся такими уж непреодолимыми. Ведь мы знаем, ради чего живем. И чувствуем колоссальную поддержку своей семьи. Увы, не всегда бывает именно так.

Иногда ссоры и разногласия перерастают в скандалы, а семьи распадаются. Это не значит, что кто-то плохой, просто для людей, проживающих друг с другом на одной территории каждый день, свойственно «притираться», делить обязанности, вместе планировать свое будущее. А эти вещи не всегда проходят мирно.

Но важно помнить, что любой конфликт нужно решать с умом, максимально отключив эмоции. Только здравый рассудок поможет найти выход из проблемной ситуации. Излишняя эмоциональность все усугубит. Конечно, контролировать свои эмоции получается не всегда, особенно, если наступает стрессовый период в жизни. Проблемы на работе, в воспитании детей, финансовые трудности создают платформу для возникновения ссор и скандалов.

Бывает и так, что семью сглазили, позавидовав счастью и благополучию супругов.

Тут уж от самих членов семьи ничего не зависит.

Еще наши бабушки знали о существовании заговоров на любовь, мир и понимание в семье. Если произносить их в правильное время, то можно значительно улучшить эмоциональный фон дома.

Заговор на поцелуй.

Каждый раз утром, провожая мужа к двери, целуйте его, а про себя произносите:

Можно повторять ритуал также и вечером, от этого вы только усилите его действие.

Заговор на еду.

Каждый раз во время приготовления пищи думайте о том, как вы любите свою семью, как важно для вас, чтобы все были здоровыми и счастливыми. Готовьте в хорошем настроении, с радостью. При этом можно произнести текст заговора:

Заговор на оберег.

Можно создать семейный оберег, а потом заговорить его на счастье и мир в семье. Что подходит для оберега? Изображение метлы или веника, букет сухоцветов, картина с парой лебедей, руна мира на черном фоне, дерево счастья.

А вот и сами слова заговора

Пусть в вашем доме царит мир и покой, любите и цените свою семью, а родные пусть согревают вас своим теплом

А вы знали об этом?

Из-за фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» на родине Барбары Брыльской от нее отвернулись многие поклонники, а режиссеры стали давать, в основном, небольшие роли. Как оказалось, народная любовь соотечественников ушла навсегда. Барбаре поляки - русофобы так и не простили «предательства».Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43352438542/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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