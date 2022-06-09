«Истерический пароксизм» женщин и изобретение вибраторов

Слово «истерия» происходит от греческого слова hystera, которое переводится как «матка». Древние греки верили, что истерия — это психическое расстройство, которое поражает только женщин, и причиной его является «блуждающая матка».

Античные ученые считали, что матка — это некий живой организм, который может свободно перемещаться по телу женщины. И в тот момент, когда матка «не на месте», у женщин появляются симптомы истерии: тревога, одышка, обмороки, бессонница, раздражительность. Слишком раскованное сексуальное поведение у женщин, повышенное либидо тоже относили к последствиям «блуждания» матки — считалось, что здоровая женщина не должна хотеть секса.

В течение многих столетий европейские медики верили в существование истерии и «лечили» ее массажем гениталий, в том числе клитора. Любопытно , что после подобной «процедуры» женщины «внезапно» испытывали облегчение, и симптомы истерии пропадали. Но в те времена ученые считали, что женщины не могут и не должны испытывать сексуальное удовлетворение — поэтому эту разрядку называли «истерический пароксизм».

Услуга по массажу гениталий пользовалась большой популярностью, и врачи уже не справлялись с потоком жаждущих массажа пациенток. На помощь медикам пришли вибраторы, которые изобрели в конце 19 века.

А уже в 1900-х вибраторы стали рекламировать в журналах . Теперь женщины могли купить их для домашнего использования и «лечиться» самостоятельно.

Правда, в 1920-х рекламу вибраторов запретили , поскольку уже невозможно было игнорировать сексуальное предназначение массажера , которое противоречило тогдашнему табу, что женщины не могут и не должны получать удовольствие от мастурбации. И только спустя полвека, на волне сексуальной революции, вибраторы появились на полках магазинов

Первый механический вибратор работающий на паровом двигателе был изобретен Георгом Тейлором в 1869 г (см.выше). Данными устройствами оснащали курорты и предназначались они для лечения "женской истерии" путем вызова "истерического пароксизма" (оргазма). Устройство было очень громоздким, шумным, но безальтернативным в течение 20 лет, приносящим многим женщинам истинное удовольствие !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

В Древнем Египте считалось, что бритье ног помогает от распространения инфекций в жарком климате и поэтому брились и мужчины и женщины, а использовали для этого как заточенные клинки, так и специальные средства на основе меда, воска и ароматических масел. В Древнем Риме и на Руси также старались удалять волосы, но позволить себе это могли только люди высокого социального положения, крестьянам и беднякам было не до этого. После христианизации религия постулировала красоту внутреннюю, а не внешнюю и о бритье ног забыли.В 20-ом веке большинство женщин считало, что бритые ноги являются признаком легкодоступности. В то время женщины предпочитали закрывать свои ноги чулками: сначала шелковыми, а потом и нейлоновыми. При наступлении Второй мировой войны сложилась такая ситуация, что оба материала были необходимы для создания парашютов. В США девушек агитировали сдавать старые чулки на нужды армии. Их перерабатывали для пошива куполов парашютов. Что же делать девушкам в сложившейся ситуации? Был придуман специальный крем, имитирующий надетые чулки. Правда наносить на волосы его было довольно тяжело, поэтому бритва плотно вошла в обиход современной женщины того времени. Компания «Max Factor» даже выпустила специальный карандаш для нанесения характерной чулочной линии. После войны чулки вновь появились в нужном количестве и брить ноги стало нормальным делом.

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