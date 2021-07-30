Малоизвестное интервью А.Ф. Керенского для «Радио Канады» в 1964 году — о февральской революции в России

Когда сегодня я слышу, что «большевики свергли Царя» и прочие выдумки о том, что происходило 100 лет назад в период русской Революции в феврале-марте 1917 года, хочется не только направить молодых читателей к элементарным учебникам истории для школы периода ХХ века (но не нынешних!), а более информированных читателей ориентировать не на пропаганду, но — на факты и, главное, на результаты того исторического процесса, что привел нашу Родину к вершине Победы и к роли Державы Мира ХХ века.

Оценки и трактовки — оставим адептам тех или иных политических пристрастий. А сегодня — слово тому, кто гнал с трона Николая Второго — Императора России и, по-совместительству (на секундочку!)… «фельдмаршала британской армии». И что, спасли Николая его родственники-бритты?

Когда сегодня я слышу, что «большевики свергли Царя» и прочие выдумки о том, что происходило 100 лет назад в период русской Революции в феврале-марте 1917 года, хочется не только направить молодых читателей к элементарным учебникам истории для школы периода ХХ века (но не нынешних!), а более информированных читателей ориентировать не на пропаганду, но — на факты и, главное, на результаты того исторического процесса, что привел нашу Родину к вершине Победы и к роли Державы Мира ХХ века.

Оценки и трактовки — оставим адептам тех или иных политических пристрастий. А сегодня — слово тому, кто гнал с трона Николая Второго — Императора России и, по-совместительству (на секундочку!)… «фельдмаршала британской армии». И что, спасли Николая его родственники-бритты?

Однако, бритты после капиталистического переворота в России в феврале-марте 1917 года отказались принимать близкого родственника с его детьми, отправив «русского августейшего брата» под пули расстрела британской агентуры в Екатеринбурге. Ленин был не в курсе — заправляли расстрелом другие люди.

Да, Британская Корона отказала в 1917 году в эвакуации брата Николая и его семьи в Лондон, хотя бритты могли спасти Императора и его детей от гибели, приютив по-семейному в Великобритании.

Про то, что «англичанка гадит», давно уже известно всем в России…

Так что, кровь августейшей фамилии Императора России — на руках Британской Короны!

А теперь — слово тому, кто взял власть в марте 1917 года, а потом её не удержал — не по силам оказалось.

Александр Федорович Керенский — глава Временного Правительства, вставшего во главе России после государственного буржуазного переворота, в результате которого был низвергнут Император Николай Второй.

Источник : https://ainteres.ru/intervyu-a-f-kerenskogo

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