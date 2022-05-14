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Интересные факты о чае Масала

1.

Интересные факты о чае Масала


В Индии, а также в некоторых соседних государствах, таких как Пакистан, Шри-Ланка, Бутан, Бангладеш и прочих, входящих в так называемый Индийский субконтинент, имеет весьма широкое распространение уникальный напиток – чай Масала.

2.

Интересные факты о чае Масала


И это действительно чай, точнее напиток, созданный на основе чая, чаще всего чёрного и желательно крупнолистового, иногда используют также красные сорта чая, но это уже для мастеров.

3.

Интересные факты о чае Масала


Чайный лист заваривается и настаивается на смеси воды (около половины объёма) и молока (около четверти).

4.

Интересные факты о чае Масала


Масала – это очень сладкий и ароматный напиток. Для сладости допустимо использовать как сахар (белый, коричневый, тростниковый и т.д.), так и мёд и даже сгущённое молоко.

5.

Интересные факты о чае Масала


Неповторимый аромат чай приобретает благодаря смеси специй.

6.

Интересные факты о чае Масала


Самое удивительное, что рецепта этой смеси как такового не существует, а точнее их великое множество, т.к. каждый мастер готовит его по-своему.

7.

Интересные факты о чае Масала


Однако практически всеми используются имбирь (как сушёный, так и свежий), кардамон, корица. Для подчёркивания аромата кардамона нередко добавляется чёрный перец, гвоздика и семена фенхеля.

8.

Интересные факты о чае Масала


Рецептура приготовления также допускает использование мускатного ореха, шафрана и даже лепестки розы.

Дело вкуса. А попробовать уникальный чай Масала действительно стоит – это кладезь здоровья и бодрости.

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Американский физик Ричард Фейнман, обладатель Нобелевской премии, иногда ходил работать в стрип-клуб. Вернер Форсман, немецкий хирург, в 1929 году разработал способ катетеризации сердца. Метод казался настолько небезопасным, что Форсману запретили проводить эту процедуру на людях. Однако его это не остановило: хирург анестезировал собственную руку, ввёл в неё узкую трубку и провел её в правое предсердие. После чего вызвал рентгенологов, которые доказали успех эксперимента. За разработанную методику Форсман получил Нобелевскую премию в 1956 году. Китайская фармацевт и лауреатка Нобелевской премии Ту Юю нашла лекарство от малярии, изучив более 2000 древних китайских медицинских трактатов. Указание на спасительное средство нашлось в даосском трактате, датированном 340 г н. э., где описывались целебные свойства настоя полыни при «перемежающейся лихорадке».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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