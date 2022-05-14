Интересные факты о чае Масала

1.



В Индии, а также в некоторых соседних государствах, таких как Пакистан, Шри-Ланка, Бутан, Бангладеш и прочих, входящих в так называемый Индийский субконтинент, имеет весьма широкое распространение уникальный напиток – чай Масала.

2.



И это действительно чай, точнее напиток, созданный на основе чая, чаще всего чёрного и желательно крупнолистового, иногда используют также красные сорта чая, но это уже для мастеров.

3.



Чайный лист заваривается и настаивается на смеси воды (около половины объёма) и молока (около четверти).

4.



Масала – это очень сладкий и ароматный напиток. Для сладости допустимо использовать как сахар (белый, коричневый, тростниковый и т.д.), так и мёд и даже сгущённое молоко.

5.



Неповторимый аромат чай приобретает благодаря смеси специй.

6.



Самое удивительное, что рецепта этой смеси как такового не существует, а точнее их великое множество, т.к. каждый мастер готовит его по-своему.

7.



Однако практически всеми используются имбирь (как сушёный, так и свежий), кардамон, корица. Для подчёркивания аромата кардамона нередко добавляется чёрный перец, гвоздика и семена фенхеля.

8.



Рецептура приготовления также допускает использование мускатного ореха, шафрана и даже лепестки розы.

Дело вкуса. А попробовать уникальный чай Масала действительно стоит – это кладезь здоровья и бодрости.

Источник