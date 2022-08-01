Красная нить на запястье: как завязать и какую молитву произносить
Защитные амулеты и обереги сопровождали человечество на протяжении всей истории его существования.
Что означает красная нить на запястье, как её завязывать, и какую молитву при этом читать, — обо всём читайте в представленном материале.
Из истории талисмана
В последнее время красную нить часто заметить можно на запястьях представителей шоу-бизнеса. Конечно же, сей факт не остался без внимания поклонников их творчества. И вот уже сотни фанатов стали подражать своим кумирам и носить на руке заветную ниточку, расценивая её, чаще всего, в качестве модного аксессуара и не имея представления о реальном её предназначении и возможностях.
Между тем, нить — это один из самых старинных оберегов, история которого корнями своими уходит в Каббалу (учение в иудаизме). Каббалисты верили, что она обладает мощными защитными свойствами и способна надежно противостоять любому негативному энергетическому воздействию (сглазу, порче, зависти).
Примеры использования этого талисмана прослеживаются и в традициях других народов. Наши прабабушки лечили с помощью красной шерстяной нитки болезни суставов и костей. В Индии этот атрибут является частью свадебного обряда.А японцы и китайцы верят в примету о незримой красной нити, связывающей двух половинок, которым вместе суждено пройти жизненный путь.
Требования к оберегу
Носить гордое звание талисмана достойна далеко не каждая веревочка. Считается, что нить приобретает функции защитного талисмана, если:
- Изготовлена из натуральной шерсти. Природная шерсть без синтетических добавок — материал, оказывающий целебное и благотворное воздействие на человеческий организм;
- Окрашена именно в красный цвет. Такие тона символизируют опасность в любом её проявлении;
- Куплена за деньги. Нить, полученная в качестве подарка, защитные свои способности теряет;
- Самые сильные и рабочие обереги именно из Иерусалима. Они обладают энергетикой Святой земли. Купить её за символическую цену можно на этом.
Чтобы шерстяной оберег мог противостоять разрушительной дурной энергетике, на запястье он повязан должен быть кем-то из родных (близких) людей, помыслы и поступки которого точно не содержат никакого негатива по отношению к носителю талисмана (чаще всего, это родная мать). Процесс завязывания браслета сопровождается особой молитвой. Эта молитва и придает амулету его защитную силу.
Как завязывать нить и какую читать молитву
Защитный талисман в виде красной нити носить принято на левом запястье, так как именно левая рука человека считается принимающей, через нее поступает в человеческий организм энергия (отрицательная — в том числе).
Согласно каббалистической традиции, при завязывании оберегающего амулета на запястье носителя требуется обязательно сделать 7 узелков. Выбрано такое число узлов не случайно: оно олицетворяет 7 дней недели, на протяжении которых амулет должен выполнять непосредственную свою обязанность. Однако некоторые люди ограничиваются всего парой узлов — такой вариант тоже допустим.
Наиболее известная молитва при завязывании нити — “Бен порат Иосеф”. Произносить её можно в русском переводе, и звучит он так:
Молитва “Бен порат Иосеф” проговаривается ровно 7 раз — по одному разу на каждый из 7 узелков.
Имеется также иной молитвенный текст — “Ана Бэкоах”. Если “Бен порат Иосеф” читается конкретно при завязывании нити, то этот стих отличается от нее тем, что имеет более универсальное значение и известна в качестве общей молитвы на защиту.
В русской транскрипции “Ана Бэкоах” имеет следующее звучание:
Не возбраняется и читать данную молитву в переводе на русский язык:
Произнесение священного текста обладает своими определенными особенностями. Каждая её строчка рассчитана на один узелок: читается первая строка — завязывается первый узел, вторая строка — второй узел и т.д. Последняя — восьмая — строчка произносится в самом конце, когда на шерстяной нити сделаны будут все 7 узелков. После прочтения заключительной строки оберег считается готовым и начинает свою службу.
Православная молитва
По мере обретения красной нитью популярности в православной христианской традиции появились и православные молитвенные тексты, сопровождающие обряд повязывания защитного браслета на запястье. К примеру, читаться может такая молитва:
Правила изготовления талисмана с применением выше представленного текста остаются неизменными: узелков сделать нужно 7, слова молитвы также произносятся семикратно. Кроме того, перед ритуалом рекомендуется прочитать любую православную молитву (прекрасно подойдет “Отче наш”).
Что делать, если ниточка порвалась
Нередко происходит так, что защитный браслет рвется. Если это случается в процессе его изготовления, то ритуал с завязыванием узелком и прочтением молитвы следует начать с самого начала.
Если же в негодность приходит уже готовый оберег, такой факт свидетельствовать может лишь о том, что красная ниточка отвела от своего владельца беду, либо сильную порчу. В этом случае носитель амулета должен поблагодарить искренне талисман за защиту и содействие, а затем сжечь его в пламени горящей свечи.
Иногда человек, носящий на своем запястье нитяной амулет, может заметить, что с ним внезапно перестал общаться без всякого на то повода кто-то из близкого его окружения. Расстраиваться из-за этого не стоит, потому как таким образом красная нить оберегла своего носителя от дурного энергетического посыла, исходившего от этого человека, предотвратила его негативное влияние.
А вы знали об этом?
Иисус проклял смоковницу, а с ней и всё в Израиле Представьте, что вы идёте по улице и видите смоковницу. Почувствовав голод, вы приближаетесь к ней и обнаруживаете, что на дереве, несмотря на наличие листьев, нет плодов. Большинство людей пожмут плечами и двинутся дальше, но не Иисус (ох уж эти пророки!). Согласно тексту одного из самых странных мест в Евангелии, Иисус указал на смоковницу и сказал: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». Дерево мгновенно увяло и погибло.
Можно подумать, что Иисус действовал, как капризный ребёнок, не получивший желанную игрушку — на первый взгляд. Но проклятие не было импульсивным жестом досады. Смоковница и её плоды являются символами, означающими народ Израиля и веру народа соответственно — смоковница (Израиль) не принесёт плодов (веры), хотя листья на ней указывали, что на ней могли бы быть смоквы, что символизирует возможность прихода Мессии. Поэтому когда Иисус, казалось бы, подчиняясь капризу, наложил проклятие на смоковницу, он продемонстрировал свою власть над Израилем. Народ Израиля стал бесполезным механизмом в священной схеме всех вещей и якобы достоин уничтожения, так же как и бесплодное иссохшее дерево достойно только лишь того, чтобы его срубили. Итак, из-за отсутствия веры при появлении Мессии Иерусалим был разрушен римлянами в 70-м году н. э
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