Красная нить на запястье: как завязать и какую молитву произносить

Защитные амулеты и обереги сопровождали человечество на протяжении всей истории его существования.

Что означает красная нить на запястье, как её завязывать, и какую молитву при этом читать, — обо всём читайте в представленном материале.

Из истории талисмана

В последнее время красную нить часто заметить можно на запястьях представителей шоу-бизнеса. Конечно же, сей факт не остался без внимания поклонников их творчества. И вот уже сотни фанатов стали подражать своим кумирам и носить на руке заветную ниточку, расценивая её, чаще всего, в качестве модного аксессуара и не имея представления о реальном её предназначении и возможностях.

Между тем, нить — это один из самых старинных оберегов, история которого корнями своими уходит в Каббалу (учение в иудаизме). Каббалисты верили, что она обладает мощными защитными свойствами и способна надежно противостоять любому негативному энергетическому воздействию (сглазу, порче, зависти).

Примеры использования этого талисмана прослеживаются и в традициях других народов. Наши прабабушки лечили с помощью красной шерстяной нитки болезни суставов и костей. В Индии этот атрибут является частью свадебного обряда.

Требования к оберегу

А японцы и китайцы верят в примету о незримой красной нити, связывающей двух половинок, которым вместе суждено пройти жизненный путь.

Носить гордое звание талисмана достойна далеко не каждая веревочка. Считается, что нить приобретает функции защитного талисмана, если:

Изготовлена из натуральной шерсти. Природная шерсть без синтетических добавок — материал, оказывающий целебное и благотворное воздействие на человеческий организм;

Окрашена именно в красный цвет. Такие тона символизируют опасность в любом её проявлении;

Куплена за деньги. Нить, полученная в качестве подарка, защитные свои способности теряет;

Самые сильные и рабочие обереги именно из Иерусалима. Они обладают энергетикой Святой земли. Купить её за символическую цену можно на этом.

Чтобы шерстяной оберег мог противостоять разрушительной дурной энергетике, на запястье он повязан должен быть кем-то из родных (близких) людей, помыслы и поступки которого точно не содержат никакого негатива по отношению к носителю талисмана (чаще всего, это родная мать). Процесс завязывания браслета сопровождается особой молитвой. Эта молитва и придает амулету его защитную силу.

Как завязывать нить и какую читать молитву

Защитный талисман в виде красной нити носить принято на левом запястье, так как именно левая рука человека считается принимающей, через нее поступает в человеческий организм энергия (отрицательная — в том числе).

Согласно каббалистической традиции, при завязывании оберегающего амулета на запястье носителя требуется обязательно сделать 7 узелков. Выбрано такое число узлов не случайно: оно олицетворяет 7 дней недели, на протяжении которых амулет должен выполнять непосредственную свою обязанность. Однако некоторые люди ограничиваются всего парой узлов — такой вариант тоже допустим.

Наиболее известная молитва при завязывании нити — “Бен порат Иосеф”. Произносить её можно в русском переводе, и звучит он так:

Молитва “Бен порат Иосеф” проговаривается ровно 7 раз — по одному разу на каждый из 7 узелков.

Имеется также иной молитвенный текст — “Ана Бэкоах”. Если “Бен порат Иосеф” читается конкретно при завязывании нити, то этот стих отличается от нее тем, что имеет более универсальное значение и известна в качестве общей молитвы на защиту.

В русской транскрипции “Ана Бэкоах” имеет следующее звучание: