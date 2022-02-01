«Вся жизнь перед глазами»: что человек чувствует за мгновение до смерти

Многие наверняка слышали рассказы людей, переживших клиническую смерть. Одни в подробностях вспоминают выход души из тела, другие описывают вспышку света в конце темного тоннеля, у третьих перед глазами проносятся картины прожитого земного пути, а кто-то даже успевает повстречаться с Богом или умершими близкими. Что по этому поводу может сказать наука?

Профессор-реаниматолог Сэм Парниа, работающий при больнице Нью-Йоркского университета Стоуни Брук совместно с командой исследователей-специалистов в области критических состояний провел исследование, ставшее в своей области самым масштабным за всю историю медицины. Данное исследование было проведено на основе воспоминаний более чем 2060 человек из Европы и США, переживших сердечный приступ и состояние так называемой клинической смерти. Выяснилось, что 46% респондентов помнили процесс реанимации, хотя большинство из них утратили эти воспоминания после того, как выздоровели. Двое опрошенных даже смогли детально описать работу врачей по их спасению и объявление о собственной смерти, будто наблюдали за происходящим со стороны. Практически все пациенты описывают состояние клинической смерти как очень сильное эмоциональное переживание, которое сопровождается обострением слуха и зрения и искаженным восприятием времени.

Пациенты, переживавшие в момент клинической смерти сильную боль, испытывали желание поскорее закончить земное существование. Концом всех подобных воспоминаний становилось возвращение сознания в тело.

В результате анализа собранных данных, ученый пришел к выводу, что сознание человека продолжает фиксировать процесс умирания еще несколько минут после того, как сердце перестало биться, а головной мозг — функционировать. Впрочем, коллеги Сэма Парниа отнеслись к данному исследованию критически.

Доцент нейробиологии Лундского университета Хенрик Йёрнтелль обратил внимание общественности на то, что Сэм Парниа полностью проигнорировал тот факт, что мозг человека функционирует несколько минут и после остановки сердца. В то же время мозг человека может проявлять активность в среднем еще пять-десять минут даже после полного прекращения сердцебиения и поступления в мозг кислорода. Именно поэтому во всей западной медицине используется такой клинический термин, как смерть мозга, которая устанавливается в процессе двух клинических диагностик, проводимых с промежутком минимум в два часа.

Как поясняет шведский ученый, пока смерть мозга не зафиксирована, в результате его угасающей активности человек может находиться в состоянии примерно такого же измененного сознания, как и во время сна. Этим и могут объясняться видения, описываемые пациентами, пережившими клиническую смерть. Данную точку зрения подтверждают и специалисты Американской ассоциации сердца, утверждая, что прекращение сердцебиения является только первой фазой наступления смерти. Вследствие кислородного голодания функционирование той части коры головного мозга, которая отвечает за сознание, замедляется, но позволяет человеку ощущать и понимать, что он постепенно умирает.

Как показали исследования ученого Мичиганского университета Джимо Борджигины, проводившего в 2013 году эксперименты на крысах, в последние минуты жизни в умирающем мозге фиксируется необычайный всплеск нейрофизиологической активности, что, по всей видимости, порождает у умирающего очень острое переживание от осознания неотвратимости смерти. Проведенные исследования подтверждают: далеко не все загадки смерти изучены, и есть все основания считать, что после остановки сердца человек сохраняет сознание значительно дольше, чем предполагалось раньше. Так, например, заведующий лабораторией морфологии человека при РАН Сергей Савельев утверждает, что даже после остановки сердца и официальной констатации смерти торможение клеточных процессов в головном мозге человека может длиться до нескольких часов.

Существует версия, что даже при обезглавливании мозг казненного продолжал жить еще несколько секунд, в полной мере ощущая боль и осознавая наступление смерти. Впрочем, ученые считают, что в случаях внезапной и быстрой смерти, например, в результате взрыва или авиакатастрофы, человек не успевает понять, что умирает, однако способа проверить данную гипотезу пока не найдено.

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