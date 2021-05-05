Первая в истории женщина снайпер

Снайпер Роза Шанина отличалась среди собратьев по оружию умением вести высокоточную стрельбу по движущейся цели. На счету юной женщины, по разным сведениям, от 60 до 75 вермахтовцев, из которых не менее 12 — вражеские снайперы.

Газеты союзных стран прозвали Шанину «невидимым ужасом» гитлеровцев Восточно-Прусского фронта, а советские журналы публиковали на своих обложках фото обаятельной девушки-снайпера. Роза не дожила до Победы нескольких месяцев, оставшись в истории 1-й женщиной-снайпером, награжденной орденами Славы.

Девушка с характером и приключения юности

Шанина (внизу) с фронтовиками.

Роза Шанина воспитывалась в многодетной архангельской семье инвалида Первой мировой. Дочку назвали в честь революционерки Люксембург. Белокурая рослая девочка отличалась напористым характером с малых лет. По окончании четырех начальных классов Шаниной для продолжения учебы приходилось пешим ходом преодолевать с десяток километров в соседнее село. В четырнадцать Роза, вопреки воле родителей, прошагала по тайге около 200 километров, чтобы отправиться с ближайшей железнодорожной станции в Архангельск. Настолько сильным было желание поступить в техникум.

Требования отправки на фронт и блестящие успехи курсантки

Кавалер высоких наград.

В конце 1941-го Розу потрясла трагедия – на фронте погиб ее 19-летний брат Михаил.

От природы сильная и сдержанная девушка не ударилась в страдания, а направилась прямиком в военкомат. Там она потребовала немедленной отправки на передовую, в чем ей отказали в силу несовершеннолетнего возраста. Она совершила еще несколько подобных попыток, но ее не брали на фронт. Шанина добилась своего лишь в июне 1943-го, когда ее направили в женскую снайперскую школу.

Роза показывала блестящие успехи, закончив школу с особыми отметками. Еще в период обучения она освоила свой фирменный дуплет, точно поражая сразу 2 цели. Впоследствии ее мастерство не раз отмечалось опытными командирами, которые называли девушку лучшим стрелком дивизии. Школьный комитет предложил Розе остаться в учебном заведении в качестве инструктора, но девушка видела себя исключительно на фронте. В апреле 1944-го Роза Шанина прибыла в расположение стрелковой дивизии, попав в женский отдельный снайперский взвод.

Первые уничтоженные немцы и первые награды

Шанина на обложке журнала.

В первые же дни на фронте Шанина поразила свою первую живую цель. Сослуживцы вспоминали, что Роза непросто перенесла это событие, рухнув после попадания в траншею в угнетенном состоянии. Но адаптация необстрелянного бойца прошла быстро, и в дальнейшем Шанина слабостей себе не позволяла. В командирском рапорте значилось, что за одну апрельскую неделю снайпер-стажёр под артиллерийским огнём ликвидировала 13 немецких солдат. К лету 1944-го она достигла результата в 18 убитых гитлеровцев, за что ее удостоили первого ордена Славы. В рядах третьего Белорусского фронта это событие стало прецедентом. До того момента подобные награды вручались только мужчинам. В последнем военном сентябре Роза участвовала в боях под Восточной Пруссией, где женская снайперская группировка косила не только вражескую пехоту, но и бывалых гитлеровских снайперов. 16 сентября 1944-го ст.сержант Шанина получила свой второй орден Славы. К тому моменту количество уничтоженных гитлеровцев уже перевалило за полсотни.

Командование ценило и берегло результативную барышню, но Роза с неимоверным упорством рвалась на передовую. Случалось, что девушка своевольничала, за что неоднократно наказывалась всевозможными взысканиями. Ее близкие товарищи предполагали, что она намеренно нарушала дисциплину, чтобы ее отправили отбывать наказание в какое-нибудь «жаркое» место. После полученного ранения в плечо и месячной реабилитации не сдающаяся Роза Шанина получила официальное разрешение от командующего 5-й армии генерала Крылова на участие в боях первой линии.

Спасение командира и героическая гибель

О Розе писали даже зарубежные газеты.

Наконец цель была достигнута, и меткий снайпер Роза теперь не только сидела в снайперских засадах, но и ходила в атаки и в разведки. В Восточной Пруссии состоялся ее последний бой. В тот день Шанина оставила в дневнике запись, предполагая скорую гибель. Немцы на ее участке вели сильнейшие и непрерывные минометные обстрелы, и в батальоне из 78 бойцов уцелели только 6. 25 января 1945-го Роза бросилась под огонь спасать раненого командира артподразделения. Разрыв очередного снаряда рядом с 21-летней девушкой не оставил ей шансов выжить. Сердце Розы остановилось в госпитале за несколько месяцев до Великой Победы.

В военное время о многих женщинах-снайперах известно было крайне мало. Детали жизни и службы Шаниной историки черпали, что называется, из первых уст. Девушка, не ленившаяся вести фронтовой дневник, оставила массу интересных зафиксированных фактов с фронта. Ее записи были позже опубликованы, а полная версия дневника выпущена на родине девушки-снайпера в 2011 году.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Урод»: каких людей так называли на Руси (https://otari.mirtesen.ru/blog/43971891453/)

«Центр враждебной силы»: за что Карл Маркс ненавидел Россию (https://otari.mirtesen.ru/blog/43328287979/)

5 правдивых историй о чувстве вины (https://otari.mirtesen.ru/blog/43802696900/)