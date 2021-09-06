9 загадочных тайников, которые поразили своим содержимым

Периодически в разных уголках мира находят тайники.

Чего в них только нет!

Секретные документы, оружие, шифровальные машины, сокровища и произведения искусства - все эти находки в очередной раз напоминают, в каком опасном и таинственном мире мы живём.

Смотрим.

1. Секретные документы

Тайник с секретными документами.

Расследование ФБР, касающееся 67-летнего Роберта Харвина, аналитика из Национального агентства геопространственной разведки, которое занимается созданием карт на основе изображений, полученных со спутников и беспилотников, показало, что у него имеется тайник с секретными документами и компьютерными дисками. Несколько раз коллеги замечали, как он выносил с работы тяжелые полиэтиленовые пакеты.

В свое оправдание Харвин говорил, что забрал материалы домой случайно, и на следующий день возвращал. За ним было установлено наблюдение, и эти факты подтвердились. При обыске агенты ФБР обнаружили у него дома и в машине огромное количество секретных и сверхсекретных материалов. Наличие такого тайника в своем доме Харвин объяснил тем, что он очень запасливый человек.

2. Шифровальная машина ”Энигма”

Тайник с шифровальными машинами ”Энигма”.

В Мадриде, в октябре 2008 года, на чердаке здания штаба сухопутных войск был обнаружен тайник с 26 шифровальными машинами ”Энигма”.

3. Оружие ЦРУ

По-видимому, они были переданы Гитлером во время гражданской войны в Испании генералу Франко для поддержки его борьбы с республиканцами.И хотя машины, обнаруженные в тайнике, были более ранними моделями по сравнению с теми, которые использовались в то время в самой Германии, и предназначались для шифрования коммерческой информации, они очень пригодились Франко.

Секретный склад оружия ЦРУ.

ЦРУ хранит запасы оружия неподалеку от Сан-Антонио, в штате Техас. Это оружие было использовано при высадке американского морского десанта в 1961 году на побережье Кубы в заливе Кочинос (Залив Свиней), для вооружения мятежников в разных районах мира. Незаконные поставки оружия осуществлялись в Иран во время дела Иран-контрас, мятежникам в Анголе и Никарагуа в 70-х и 80-х годах, а также “афганским борцам сопротивления”, воевавшим против СССР.

4. Тайные сокровища Каддафи

Тайник с сокровищами Каддафи.

После убийства полковника Каддафи в Ливии начались поиски спрятанных им сокровищ. В одном из огородов в Сирте, в квартале Занаки Камиш, боевики нашли зарытый в землю сейф с золотом и валютой. Однако, по слухам, главный тайник следует искать на западе страны, вблизи границ с Ажиром и Тунисом. Так что, поиски продолжаются…

5. Тайник Хиндельбрандта Гурлитта

Тайник с произведениями искусства.

Евреи, бежавшие из нацистской Германии, в отчаянии продавали имеющиеся у них шедевры мирового искусства. Многие работы тогда скупил практически за бесценок торговец произведениями искусства Хиндельбрандт Гурлитт. Однако, его коллекция из 1500 картин на миллиард долларов, включающая в себя полотна таких великих мастеров, как Пикассо, Ренуар, Матисс, Шагал, со слов Гурлитта, во время войны была потеряна.

Но во время одной из проверок у 80-летнего сына Гурлитта, Корнелиуса, таможенники изъяли конверт с большой сумой денег, подтвердить источник происхождения которых он не смог. В поисках незадекларированных доходов, весной 2011-го налоговики провели обыск в его мюнхенской квартире, и в кладовке, где хранились … консервы, была обнаружена уникальная коллекция картин. К тому времени она уже была частично распродана.

6. Схрон для выживания

Тайник для выживания времен холодной войны.

В Нью-Йорке, при очередном обследовании Бруклинского моста, рабочие обнаружили в основании каменной кладки секретный тайник времен холодной войны. В нем хранились бочки с водой, медикаменты, пачки бумаги, крекеры, упакованные в металлические водонепроницаемые контейнеры.

Картонные коробки были датированы 1957 и 1962 годом. Некоторые из контейнеров имели маркировку управления Гражданской обороны. И хотя такой тайник вряд ли бы смог защитить от ядерного удара, но само его существование могло чисто психологически успокаивать людей.

7. Схрон взрывчатых веществ

Тайник с взрывчатыми веществами

В октябре 2013 в Западной Австралии был обнаружен тайник, принадлежащий террористам, в котором хранились запасы взрывчатого вещества трипероксида ацетона. Вызванная команда саперов взорвала тайник, но впоследствии на территории заброшенной стоянки для автоприцепов был обнаружен еще один. Эвакуировав жителей, взрывотехники занялись обследованием территории, а полиция в результате штурма здания в Банбери, задержала подозреваемого.

8. Тайник в пещере эпохи Плейстоцена

Тайник с орудиями быта и производства.

Волны озера Лахонтан в штате Невада 21000 лет назад, в эпоху Плейстоцена, сформировали подводную пещеру. Во время периода засухи пещера оказалась доступной для людей. Следы их пребывания в ней постепенно накапливались, и в совокупности с естественными природными отложениями привели к тому, что вход в пещеру оказался полностью завален многочисленными обломками.

В 20-е годы прошлого века пещера была открыта заново, а в 40-х, 50-х и 70-х годах производились ее раскопки. Группа американских исследователей под руководством профессора Дэвида Хурста Томаса в 1978 и 1979 году обнаружила в ней тайник с запасами древних орудий, предназначенных для различных целей.

9. Пропавшие письма к Гитлеру

Тайник с письмами к Гитлеру.

Недавно были обнародованы письма ”обычных” немцев Адольфу Гитлеру. В 1945 году эта корреспонденция была передана в Москву и на многие десятилетия ”пропала” в Специальном Архиве КГБ. Однако недавно большая часть этих писем была рассекречена. Содержание их показывает отношение немцев к Гитлеру на протяжении двух десятилетий, c 1925 по 1945 годы. Многие из них, оказывается, любили своего фюрера.

Есть среди них рождественское послание на 80 страницах от 32-летней Эльзы Вальтер. Многие дети обожали Гитлера и тоже писали ему. Украинский архиепископ, священнослужитель Германской Евангелической Церкви и другие религиозные лидеры отправляли телеграммы в поддержку его борьбы с безбожниками.

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