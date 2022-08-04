Женщины-всем: почему большевикам пришлось вернуться к консерватизму, спустя время?

На эту тему есть одна очень интересная теория. И, в принципе, наверное, нужно признать, что она правильная, потому что подтверждается историческим опытом. Опираться мы будем на историю СССР. Точнее – на те молодые годы большевистского государства, когда оно еще не «устаканилось».

Еще будем опираться на Герцена, который, кажется, первым четко сформулировал главную идею этой статьи.

Большевики, безусловно были либералами. Не знаю, на сколько обстоятельно нужно это доказывать. Но пройдемся по этой теме.

Большевистский либерализм

Революционные настроения зарождались в студенческих кружках среди людей умных и, зачастую, состоятельных. Иногда наталкиваюсь на стереотип о том, что, дескать, рабочие и крестьяне устроили революцию. Они в ней активно участвовали – это да. Но не они были зачинщиками.

Впрочем, к рабочим это относится меньше. По некоторым данным, около 85% населения дореволюционной России – это были крестьяне. Откуда появились рабочие? Из крестьянства. Уходили из деревень, приходили на заводы, осваивали технику. И это уже было прогрессивно. Я вот о чем:

взять двух людей: крестьянина и бывшего крестьянина, который нашел в себе силы поискать счастья в городе. Кто прогрессивнее? Конечно же, второй. Он смелее, он активнее. Он уже доказал, что может сорваться с места и изменить свою жизнь.

А крестьянин, который веками ничего не меняет, он – консерватор.

У студентов, наверное, другое. Они тоже уезжали из родных домов, жили в крупных городах. Но здесь еще и дело в юношеском максимализме, в романтизме. Это потом уже мальчики и девочки выросли, а за их плечами было столько, что обратная дорога была уже закрыта. Да и никто не хотел возвращаться. В Россию из Швейцарии – да. А к консервативным взглядам – нет.

У большевиков было всё по-новому. Власть – советам, а не царю и даже не парламенту. Землю – крестьянам, а не помещикам. Заводы – рабочим – а не промышленникам. Женщин – всем.

Что касается женщин – самая наглядная история. Ведь семья изначально рассматривалась как пережиток. Якобы дамы были закабалены и им нужно было дать свободу. А некоторые большевики писали, что женщины должны быть общественным достоянием.

Чистейший либерализм.

Большевистский консерватизм

Он объективен. Он не мог не наступить. В чем он выражался?

Если взять семейную сферу, то в том, что потом семью провозгласили ячейкой общества. Дошло все же до них, что в семье рождаются и воспитываются дети. И, если семья коммунистическая, то всё будет в порядке. Я не буду здесь рассматривать случаи, когда дети идут далеко не в родителей. В целом, теория стройная.

Вышло то, что большевики пришли к власти с одними идеями, но вернулись к тому, что было в Российской империи. Ведь там к браку относились строго. Были внебрачные дети. Но это отдельная история, которую рассматривать в рамках статьи нет смысла. Факт в том, что консерватизм победил. Почему так произошло?

А здесь мы вернемся к упомянутым Герцену и Ленину.

Герцен писал о том, что при приходе либералов к власти они всё отрицают из прошлого. И это естественно. Но потом, проще говоря, происходит «откат». Система «устаканивается».

Владимир Ленин пошел дальше. Он вспомнил первых христиан, которые были свободными, были революционерами. И это Ленин в них одобрял. Странная вещь: Ульянов говорит хорошо о христианах. Это имело место. Это задокументировано.

Смысл заострять на этом внимание только один: Ленин видел в первых христианах революционеров. Они таковыми и были, потому что отрицали всё, что было в прошлом. А потом, когда христианство стало официальной религией в Европе, тогда уже революционерами стали еретики и разные общества, где католицизм трактовали по-своему. Да и в России были раскольники.

То есть, если на примере христиан: они подвергались гонениям, они терпели, они проповедовали, где-то «крестили», используя мечи. А потом, когда удалось занять положение господствующие, христиане успокоились и начали делать то же самое, что совершали их предшественники – преследовать «неверных».

То же самое получилось и с большевиками. Во многих сферах. Начиная от семьи, заканчивая машиной государственного принуждения и репрессий. Царская охранка – это дети. Имперские суды – смех. Они Сталина отправили в ссылку, где тот довольно вольготно жил. А сам Иосиф Виссарионович со своими врагами разбирался куда серьезнее.

Конечно, здесь дело не только в либерализме и «откату» к консерватизму. Нужно не смотреть «туннельно», необходимо смотреть шире. Но и это объективное правило, о котором идет речь, тоже сыграло свою роль.

Источник

А вы знали об этом?

Одной из известнейших парижских дам полусвета была Каролина Отеро. "Прекрасная Отеро" играла в театре, танцевала с дьявольским изяществом и обожала азартные игры. Среди ее поклонников были сын королевы Виктории английский король Эдуард VII, российский император Николай II, германский император Вильгельм II, король Бельгии Леопольд II, князь Монако Альберт и многие другие самые богатые и влиятельные мужчины. Окруженная многочисленными поклонниками, прекрасная Отеро могла позволить себе выбирать. Но, бывали и очень назойливые мужчины, не понимающие отказа. Тогда приходилось идти на хитрости. Один из очень богатых парижских банкиров уговаривал прекрасную Отеро уделить ему хотя бы полчаса. Желая отделаться от надоевшего и, видимо не самого приятного мужчины, Отеро назвала безумную цену, надеясь, что это отпугнет его. Но, банкир согласился. Он поднялись в комнату и Отеро начала медленно раздеваться.Она грациозно сняла одну перчатку, потом вторую. Вынула из прически роскошные бриллиантовые шпильки и черные кудри рассыпались по плечам...Она очень медленно и красиво расстегивала отдельную пуговицу. Оставшись в одной нижней сорочке кокетка остановилась, посмотрела на часы и объявила, что полчаса прошло. Он провел полчаса в ее спальне, так что сделка состоялась! Что ж, надеюсь, это послужило ему уроком.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Почему многие народы испытывают неприязнь к русскому народу https://otari.mirtesen.ru/blog/43283643907/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!