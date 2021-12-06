5 мифов и правд о Распутине

Жизнь и смерть Григория Ефимовича Распутина окутаны мифологией, что делает его почти великой фигурой в русской истории. Сексуальный маньяк, мистический целитель, политический диверсант и монах-отступник, таинственный Распутин при жизни был одновременно и почитаем, и стал козлом отпущения для различных диссидентских групп того времени.Здесь рассматриваются пять мифов и правды о легендарном сибирском "святом" человеке:

Миф 1: Он обладал мистическими способностями

Родившийся в семье крестьян в небольшой деревне в Западной Сибири, молодой Распутин рано обратился к религии. Уже в детстве среди местного населения ходили слухи, что Распутин обладает некими мистическими дарами. Несмотря на женитьбу и рождение нескольких детей, Распутин оставил семейную жизнь в поисках ортодоксальной христианской религиозной набожности и благочестия.

После нескольких лет скитаний и религиозного учения Распутин оказался в Санкт-Петербурге, резиденции царской власти. Через различные связи Распутин стал известен царю Николаю и его жене, царице Александре. Отчаявшись найти лекарство от гемофилии их больного сына, однажды ночью они обратились к Распутину. После его сеанса с мальчиком кровотечение, казалось, прекратилось на некоторое время.

Некоторые историки, например, Пьер Жиляр, предполагают, что кровотечение остановилось в результате настойчивого запрета Распутина на прием аспирина (известного средства, разжижающего кровь), а не из-за его "мистических" способностей. Царица была поражена, и немедленно заручилась услугами Распутина в качестве близкого советника.

Миф 2: Он был сексуальным маньяком и любовником царицы

Рассказы о сексуальных подвигах Распутина начали распространяться в самом начале его пребывания при царском дворе, поскольку его эксцентричное поведение - как, например, обильное питье и посещение публичных домов - противоречило его религиозной набожности.

По мнению некоторых историков, которые считают, что Распутин мог быть членом или, по крайней мере, находиться под влиянием религиозной секты хлыстов, такое греховное поведение приближало его к Богу. Однако, хотя он часто развлекался в салонах, нет никаких доказательств того, что Распутин был сексуально озабоченным маньяком, у которого была тайная связь с царицей России.

Как и вся его жизнь, его поведение в этой сфере было преувеличено, а после Февральской революции 1917 года - приукрашено его врагами в попытках пропаганды его жизни.

Миф 3: Он был тайным правителем России

Из-за его постоянного присутствия при царском дворе все чаще стали шептаться, что Распутин действует как кукловод над царской четой. Растущая зависимость Александры от Распутина и его очевидные способности к "исцелению" ее больного гемофилией сына только усугубляли эти слухи.

Время от времени монах давал военные советы, а также оказывал медицинскую помощь, но его идеи никогда не приносили пользы ни русской армии, ни лично царю Николаю. Фактически, после того, как 23 августа 1915 года царь Николай по совету Распутина и царицы Александры взял под личный контроль свои армии, царь стал мишенью для обвинений в поражениях России на полях сражений. Тем временем, когда царь находился вдали от сражений, вакуум лидерства заполнила царица.

Здесь миф действительно приближается к правде. Хотя царица была главной, Распутин обладал большой властью как ее советник. Мистический целитель не терял времени даром, назначая своих служителей церкви и других государственных чиновников.

Миф 4: Его невозможно было убить

Поведение и влияние Распутина стало символом всего негативного в российской политике и обществе того времени. Еще до его окончательного убийства были предприняты другие попытки покушения на его жизнь. В июне 1914 года нищая женщина ударила монаха ножом в живот, заявив, что он совращает невинных. Распутин полностью поправился, хотя потерял много крови и был близок к смерти после этого инцидента.

Два года спустя группа дворян во главе с человеком по имени Феликс Юсупов задумала избавиться от него раз и навсегда. 30 декабря 1916 года Юсупов пригласил Распутина отобедать в своем доме. После обильной трапезы с вином и десертом, предположительно с большой дозой яда, мужчины наблюдали за тем, как Распутин, что удивительно, не проявлял никаких симптомов того, что яд подействовал на него.

Мужики принялись стрелять в Распутина, который, согласно легенде, все еще дышал после шквала пуль и умер только после того, как его бросили в ледяную реку, чтобы он утонул. Однако, хотя смерть Распутина на самом деле была подстроена Юсуповым и другими дворянами, отчеты о вскрытии показывают, что в организме Распутина не было обнаружено яда и что он умер от одной пули в голову.

Икона Григория Распутина

Миф 5: Он воскрес из мертвых

Как и история его убийства, последствия смерти Распутина были мифологизированы в течение многих лет. Согласно легенде, после того как отравленное и застреленное тело Распутина было брошено в ледяную реку, его выловила группа прохожих, которые обнаружили, что он еще жив, когда вытащили его тело на берег реки. Однако правда заключается в том, что после того, как уже умерший труп Распутина был брошен в реку Малая Невка, полиции потребовалось несколько дней, чтобы найти тело, потому что вода уже замерзла в морозную русскую зиму.

1 марта 1917 года царь Николай II отрекся от российского престола в результате Февральской революции. В следующем году большевики уничтожили последние остатки династии Романовых. Но мифы о Распутине продолжали существовать, и под этими мифами все же скрывается некоторая правда. Некоторые историки предполагают, что влияние Распутина действительно сыграло определенную роль в презрении к царской семье и всему, что она собой представляла. Сказка о Распутине действительно показывает, что мифология может жить своей собственной жизнью и стать важнее правды.

Источник : https://vk.com/@realstori-pulse8903423837222110465-2021-10-0...

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