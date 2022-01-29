Декабристы: что плохого они сделали для России

25 июля 1826 года пятеро участников восстания декабристов были казнены. Декабристов принято считать героями, погибшими за Россию, однако причины и последствия их восстания далеко не однозначны.

Удар по принципам Священного союза

Восстание декабристов было частью международного революционного процесса, охватившего Европу в 20-е годы XIX века. Выступая против царизма, который, как считали бунтовщики, стал жандармом Европы, декабристы тем самым нанесли удар по принципам Священного союза , и это отчасти привело к Крымской войне, в которой Россия потерпела поражение.

Английское влияние

Есть версия, не лишенная логики, о том, что восстание декабристов готовилось при содействии британской разведки. В манифесте декабристов, найденном у Муравьёва, открытым текстом говорилось о том, что России необходим роспуск постоянной армии. Распустить вооруженные силы хотят капитан Никита Михайлович Муравьев и командир Вятского пехотного полка полковник Павел Иванович Пестель. Такого же мнения придерживается прапорщик Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и поручик Петр Григорьевич Каховский. Довольно удивительное положение, учитывая непрекращающиеся войны, в которых Россия участвовала в начале XIX века. Возникает вопрос: кому это выгодно?

За что боролись...

Не секрет, что восстание декабристов не было подготовлено за один день. Большинство из восставших состояли в различных тайных обществах, корни которых были далеко не в русских крестьянских общинах.

Декабристы имели определенный шанс ускорить развитие страны по пути создания государственности западного образца. Корни восстания, несомненно, лежали за пределами России. Неудача восстания надолго отодвинула перспективу таких изменений. Поражение декабристов и исключение из активной политической жизни лучших, честнейших, преданнейших людей России явилось национальной трагедией.

Дворянство начинает и проигрывает

В ходе восстания декабристы оказались разобщены. Кроме того, что это стало причиной неудачи их бунта, это также показало, что дворянство и офицерство в России не способно к слаженным действиям. «Лучшая» часть общества проявила себя не с лучшей стороны, большевистская революция, в которой упор делался на совсем другие слои населения доказала, что опора на интеллигенцию и дворянство – неверная политика. Мотивы восстания декабристов до сих пор вызывают споры и их «близость народу» очень сомнительна.

Корни террора

Декабристы были далеко не однородным движением. Внутренние противоречия привели к тому, что восстание было обречено на поражение. Последствия расслоения сказались и позднее. Часть декабристов воспринимала народ исключительно как инструмент для осуществления своих интересов. В дальнейшем это породило «нечаевщину» и «Народную волю», которые исповедовали лозунг «Цель любыми средствами» и практиковали террористические методы воздействия на политику, убийство Александра II. Пестель говорил: «Сначала разрушим всё, потом будем строить». В итоге, именно эта линия декабристского движения привела к большевизму и тем методам, которыми они пользовались. Неудивительно, что в Советской историографии декабристы воспринимались исключительно в положительном ключе, и во всех учебниках истории о них писали с преувеличенным пиететом

Усиление реакции

Неудача восстания декабристов усилила реакционную политику российского самодержавия. Неприятие значительной частью дворянства и народом движения декабристов только помогло борьбе царизма с либеральными революционными движениями. Надежды на освобождение крестьян по-прежнему возлагались на царя, тогда как роль дворян-бунтовщиков и их мотивы по части отмены крепостного права, уже в то время расценивались большей частью общества далеко неоднозначно.

Власть vs дворянство

Декабристы были первыми революционерами-дворянами в России, открыто выступившими против самодержавия. Одним из тяжёлых последствий их неудачного восстания стало ещё более сильное размежевание между властью и дворянской интеллигенцией. Восстание дворян-декабристов не было понято крестьянством, и их поражение многими воспринималось как справедливая кара дворянам.

Ис точник : https://cyrillitsa.ru/history/173096-dekabristy-chto-plokhog...

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Причитания: почему все события в жизни русских крестьян сопровождались громким плачем https://otari.mirtesen.ru/blog/43534272854/

«Девушка»: что это слово означает на самом деле https://otari.mirtesen.ru/blog/43351307921/

Голядь: кем на самом деле были первые «москвичи» https://otari.mirtesen.ru/blog/43412553049/