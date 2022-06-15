Что хранилось в сейфе Якова Свердлова, который не открывали несколько лет после ухода большевика из жизни

Яков Михайлович Свердлов ушел из жизни рано. Возможно, именно поэтому с его жизнью и смертью связано много загадок. Загадок истории. Одна из таких – это несгораемый сейф, который отчего-то долго никто не трогал. Только в 1935 году «чекисты» заинтересовались предметом, вскрыли сейф. А Генрих Ягода подготовил для Сталина служебную записку.

Обо всем поговорим. По порядку.

Богатое наследство

Много про отца рассказывал Андрей Свердлов. Однажды, когда в Германии ликвидировали Карла Либкнехта, маленький сын спросил у Якова Свердлова о том, может ли подобное повториться в России – с самим Яковом Михайловичем. Свердлов не хотел думать о плохом, не хотел, чтобы сын волновался. Поэтому он сказал, что переживать не надо, даже если такое и случится, то от него к Андрею перейдет богатое наследство в виде честного и славного имени революционера.

Между тем, Андрей видел, что у родителей были не только «возвышенные ценности», но и вполне материальные. То есть не совсем так. Там история более интересная.

Андрей знал, что мать хранит в ящике стола драгоценные камни. У Клавдии Новгородцевой действительно подобное было. Но Андрей не придавал этому серьезного значения. Все же родители жили относительно скромно, поэтому мальчик предполагал, что всё это фальшивки, которые нужны для каких-то революционных дел.

Об этом Свердлов-младший рассказывал Борису Бажанову, который написал, в частности, книгу «Я был секретарем Сталина». В дальнейшем тоже можно опираться на «показания» Бажанова и Андрея Свердлова. По сути, это одно и тоже, потому что второй много рассказывал первому. А первый – записывал позже.

Драгоценные камни, между тем, были самыми настоящими.

«Алмазный фонд Политбюро»

Про него история очень красивая, но мне кажется, что многое там выдумано. Суть такая:

в 1919 году большевики вполне могли сдать свои позиции. В таком случае, им бы пришлось уезжать из России. Лидеры коммунистов заранее якобы всё продумали и создали «алмазный фонд Политбюро». А ответственным за него назначили Свердлова.

В принципе, версия не противоречит тому, как в дальнейшем развивались события. Я говорю про 1935-й год – про то время, когда Ягода подготовил записку. В ней было указано, что обнаружили в сейфе, которым пользовался Свердлов.

Богатства

Евгений Гусляров в книге «Ленин в жизни» указывал, что сейф изначально хотели открыть в 1919 году. Якобы не смогли найти ключ и бросили это дело. Согласитесь, странная история: сейф, в котором хранились драгоценные камни, не стали вскрывать. Затерялся ключ – ну и ладно, забудем. Наверное, если бы большевики были в курсе, что лежит в ящике, то они бы нашли специалистов и вскрыли бы сейф. Но о нем как-то забыли на 16 лет. Очень странная история. Отгадки у меня нет. Я не знаю, почему всё так сложилось.

Перейдем уже к 1935 году. Подчиненные Ягоды сдаваться не стали, они нашли способ вскрыть сейф. И там они обнаружили очень много интересного. Что именно? Это всё перечислил Ягода в записке, направленной Сталину. Мы можем опираться на информацию от Николая Зеньковича («Вожди и сподвижники»). Автор всё перечислил:

· 108525 рублей – царскими золотыми монетами;

· кредитные билеты – на 705 тыс. рублей;

· 705 ювелирных изделий.

Кроме того, в сейфе были чистые царские паспорта, а также документы, оформленные на имя Свердлова. То есть, выживи Яков Михайлович, если бы дела пошли плохо, он бы вполне мог уехать за границу или даже остаться в России с поддельным паспортом и кучей денег. Наверное, он копил не только для себя. Интересно другое: откуда все эти деньги и драгоценности? Где Свердлов их взял? Допустим, копил, вместе с товарищами. А у тех откуда взялись деньги? Есть несколько версий. Откуда? Первая версия заключается в том, что это было всё изъято у царской семьи. После того, как Романовых расстреляли, к Ленину и Свердлову приезжали некоторые из палачей. Якобы они привезли в центр драгоценности и деньги. Вполне может быть. Есть и другая версия, еще более интересная: якобы Яков Михайлович брал взятки с родственников тех, кто сидел в застенках ВЧК. Тоже довольно логичная версия. За это Свердлова никто бы не осудил. Ведь он действовал в интересах партии. А взять с буржуев денег – это милое дело. Как было на самом деле – сложно сказать. Факт в том, что Андрей Яковлевич мог стать очень богатым человеком. Но он был слишком юн, чтобы понимать, как обстояли дела с его отцом.