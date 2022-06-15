Что хранилось в сейфе Якова Свердлова, который не открывали несколько лет после ухода большевика из жизни

Яков Михайлович Свердлов ушел из жизни рано. Возможно, именно поэтому с его жизнью и смертью связано много загадок. Загадок истории. Одна из таких – это несгораемый сейф, который отчего-то долго никто не трогал. Только в 1935 году «чекисты» заинтересовались предметом, вскрыли сейф. А Генрих Ягода подготовил для Сталина служебную записку.
Обо всем поговорим. По порядку.
Богатое наследство
Много про отца рассказывал Андрей Свердлов. Однажды, когда в Германии ликвидировали Карла Либкнехта, маленький сын спросил у Якова Свердлова о том, может ли подобное повториться в России – с самим Яковом Михайловичем. Свердлов не хотел думать о плохом, не хотел, чтобы сын волновался. Поэтому он сказал, что переживать не надо, даже если такое и случится, то от него к Андрею перейдет богатое наследство в виде честного и славного имени революционера.
Между тем, Андрей видел, что у родителей были не только «возвышенные ценности», но и вполне материальные. То есть не совсем так. Там история более интересная.
Андрей знал, что мать хранит в ящике стола драгоценные камни. У Клавдии Новгородцевой действительно подобное было. Но Андрей не придавал этому серьезного значения. Все же родители жили относительно скромно, поэтому мальчик предполагал, что всё это фальшивки, которые нужны для каких-то революционных дел.
Об этом Свердлов-младший рассказывал Борису Бажанову, который написал, в частности, книгу «Я был секретарем Сталина». В дальнейшем тоже можно опираться на «показания» Бажанова и Андрея Свердлова. По сути, это одно и тоже, потому что второй много рассказывал первому. А первый – записывал позже.
Драгоценные камни, между тем, были самыми настоящими.
«Алмазный фонд Политбюро»
Про него история очень красивая, но мне кажется, что многое там выдумано. Суть такая:
в 1919 году большевики вполне могли сдать свои позиции. В таком случае, им бы пришлось уезжать из России. Лидеры коммунистов заранее якобы всё продумали и создали «алмазный фонд Политбюро». А ответственным за него назначили Свердлова.
В принципе, версия не противоречит тому, как в дальнейшем развивались события. Я говорю про 1935-й год – про то время, когда Ягода подготовил записку. В ней было указано, что обнаружили в сейфе, которым пользовался Свердлов.
Богатства
Евгений Гусляров в книге «Ленин в жизни» указывал, что сейф изначально хотели открыть в 1919 году. Якобы не смогли найти ключ и бросили это дело. Согласитесь, странная история: сейф, в котором хранились драгоценные камни, не стали вскрывать. Затерялся ключ – ну и ладно, забудем. Наверное, если бы большевики были в курсе, что лежит в ящике, то они бы нашли специалистов и вскрыли бы сейф. Но о нем как-то забыли на 16 лет. Очень странная история. Отгадки у меня нет. Я не знаю, почему всё так сложилось.
Перейдем уже к 1935 году. Подчиненные Ягоды сдаваться не стали, они нашли способ вскрыть сейф. И там они обнаружили очень много интересного. Что именно? Это всё перечислил Ягода в записке, направленной Сталину. Мы можем опираться на информацию от Николая Зеньковича («Вожди и сподвижники»). Автор всё перечислил:
· 108525 рублей – царскими золотыми монетами;
· кредитные билеты – на 705 тыс. рублей;
· 705 ювелирных изделий.
Кроме того, в сейфе были чистые царские паспорта, а также документы, оформленные на имя Свердлова. То есть, выживи Яков Михайлович, если бы дела пошли плохо, он бы вполне мог уехать за границу или даже остаться в России с поддельным паспортом и кучей денег. Наверное, он копил не только для себя. Интересно другое: откуда все эти деньги и драгоценности? Где Свердлов их взял?
Допустим, копил, вместе с товарищами. А у тех откуда взялись деньги?
Есть несколько версий.
Откуда?
Первая версия заключается в том, что это было всё изъято у царской семьи. После того, как Романовых расстреляли, к Ленину и Свердлову приезжали некоторые из палачей. Якобы они привезли в центр драгоценности и деньги. Вполне может быть.
Есть и другая версия, еще более интересная: якобы Яков Михайлович брал взятки с родственников тех, кто сидел в застенках ВЧК. Тоже довольно логичная версия. За это Свердлова никто бы не осудил. Ведь он действовал в интересах партии. А взять с буржуев денег – это милое дело.
Как было на самом деле – сложно сказать. Факт в том, что Андрей Яковлевич мог стать очень богатым человеком. Но он был слишком юн, чтобы понимать, как обстояли дела с его отцом.
А вы знали об этом?
Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».
Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи !
Ленин был замкнутым и злобным человеком, не любившим работать и жившим до 40 лет на иждивении своей матери. Кроме того, Ленин, как многие большевики, был невероятным мошенником. Например, свой псевдоним «Ленин» он получил благодаря украденному поддельному паспорту и никакой якобы девушки Лены, реки Лены и прочей ерунды в истории с псевдонимом и вовсе не было. А нужен был ему этот паспорт для зарубежных поездок. Правда, когда он захватил власть, то многие представители настоящей купеческой фамилии Лениных были им репрессированы и расстреляны!
Кроме того, по сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!
Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !
Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.
Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после ее смерти «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и уважения приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!
Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева ! Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!
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