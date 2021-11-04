Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

ЗАПАХ ХОЛОСТЯКА: ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАПАХА ЖЕНАТОГО МУЖЧИНЫ

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Кукиш: что этот русский жест означал на самом деле