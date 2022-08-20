Как идти к Богу вместе с ребенком

«Отче, я не курю! – говорит паренек.

– А почему ты мне об этом говоришь?

– Ну, разве это не хорошо?

– А почему это хорошо?» Диалоги с детьми и три важных совета от архимандрита Андрея (Конаноса).

1. Не оттолкнуть ребенка от Бога

Один мальчик в школе как-то сказал мне:

– Отче, я столько грешу!

Я спросил его:

– А как, по-твоему, в такие моменты смотрит на тебя Господь?

– Мне кажется, Он даже не хочет меня видеть – отворачивается и уходит. И мне так тяжело становится, так стыдно, что я даже не хочу идти в храм, потому что Бог отошел от меня.

Ну и о каком же боге в таком случае мы рассказываем нашим детям? Какому богу учим поклоняться? Богу по имени «Ты мне – я тебе», богу обмена и обещаний. Сделай это и это, и тогда Господь пошлет тебе то и то. Иногда это, правда, «работает», но гораздо важнее ребенку понять главное: Кто есть Господь, почему мы Его любим, – понять, что и Он любит нас, несмотря ни на какие наши грехи и проступки. Вот что поможет детям быть со Христом – в каком бы состоянии они ни находились. Это очень важно – не оттолкнуть ребенка от Бога, что бы ни случилось, чего бы он ни натворил.

Огромное значение имеет то, как мы смотрим на грехи детей, на их падения. Если внимательно подумать над тем, почему тот или иной ребенок перестает ходить в церковь, становится ясно, что в какой-то момент его там просто обидели, оттолкнули, не поняли, разочаровали.

2. Задать ребенку вопросы

Не Бог. Бог Сам приносит Себя в жертву, и в такие моменты – тоже. Просто мы искажаем Его образ в детском сознании. Как говорил апостол Павел, «ибо ради вас… имя Божие хулится у язычников» (Рим. 2:24).Ребенок смотрит на то, как ты живешь, и теряет веру. Ты ругаешь, обижаешь, бьешь его – и всё это во имя Христа? Именно так поступают родители, которые уверены, что Бог у них «в кармане» и они знают о Нем всё. А как жили святые? Разве они говорили о Боге так уверенно, как сегодня говорим мы? Нет. И когда отцы, матери приводили к ним своих детей, святые всегда указывали этим родителям на их собственные ошибки: отсутствие добрых и ласковых слов, категоричность, завышенные требования… Мы обвиняем детей в том, что сами делали в их возрасте.

Обязательные условия в разговоре с ребенком о Боге – это понимание и самопознание. Да-да, самопознание. Поймите это. Родители, наделавшие в молодости массу ошибок, а затем потратившие множество сил на то, чтобы вернуться на путь истинный, обычно чрезвычайно строги к собственным детям. Один старец сказал женщине, которая постоянно ругала своего сына: «Ты забыла, какой сама была в его возрасте!» – «Я – другое дело!» – ответила старцу эта женщина. Конечно, ты – это одно, а твой ребенок – совсем другое. У каждого из нас свой путь. Но в первом классе все дети пишут с ошибками, и никто не ругает их, потому что дети – маленькие. Так и в жизни. Ребенок обязательно будет совершать ошибки. И наша задача – быть рядом и поддерживать его, а не обвинять, не отталкивать и не прогонять из Церкви собственным поведением.

Очень важно научить ребенка выстраивать собственные, личные отношения с Богом. Этот процесс называется индивидуализацией, индивидуализированным вероучением.

Неспроста беседы священника с желающими креститься называют огласительными.Оглашение подразумевает устный рассказ о Боге, который я извлекаю из себя гласом(голосом). При этом мысленно я – в молитве, и получается, что моими устами говорит Сам Господь. Так же и в разговоре с детьми. Мы произносим какие-то слова, душа ребенка начинает вслушиваться в то, что говорит ему нашими устами Господь. И в этот момент следует обязательно отойти в сторону, чтобы не мешать.

Пусть ребенок сам начнет строить отношения с Богом – и не так, как этого хочется мне, а сообразно своим особенностям – личности, характеру, способностям, генам.Бог – один, но то, как мы Его видим, – уже индивидуально. Как на Афоне. Там одна вера, все служат Одному и Тому же Христу, но при этом у каждого монастыря – свои особенности. Монахи из разных монастырей даже внешне отличаются друг от друга. «Этот из Григориата!» – скажут про одного. «А этот – из Симонопетра» – про другого (Григориат и Симонопетра – названия монастырей на Афоне. – Прим. перевод.). Чем же эти монахи различаются? Нюансами в одеянии, которые обязательно разглядит местный, знающий человек. То есть по внешнему виду монаха можно определить, из какого он монастыря.

И совсем не плохо, если, получив одни и те же знания о Боге, люди идут каждый своим путем. В Церкви расцветает каждый, и пусть таланты и способности каждого ребенка проявятся в полную силу. Не надо стремиться закатать детей в асфальт – чтобы все они были одинаковыми и думали как я или как учитель в воскресной школе. Ни в коем случае. Даже когда сам ребенок называет что-то грехом. Я, например, в таких случаях всегда спрашиваю:

– А почему ты думаешь, что это грех?

– Не знаю.

– Не знаешь. Тогда почему говоришь, что это грех? Ты задумывался об этом когда-нибудь?

– Но мне не кажется, что это грех…

– Ну вот видишь, ты уже поменял свое мнение!

3. Сделать так, чтобы ребенок задумался

Иными словами, ребенок не должен повторять мои слова, как попугай. Важно, чтобы он знал, почему то или иное является грехом.

– Отче, я не курю! – говорит паренек.

– А почему ты мне об этом говоришь?

– Ну, разве это не хорошо?

– А почему это хорошо?

– Нет, ну вы же батюшка! Разве вы не считаете, что это правильно?

– Это правильно, но мне хочется понять, знаешь ли ты, почему это правильно.

– Отче, – говорит другой паренек. – У меня нет девушки. Я совсем не общаюсь с девушками.

– А почему?

– Потому что не надо!

– Почему не надо?

И всё, ступор. Ответа нет. Разговор окончен.

– Отче, так что же – получается, надо?

– Нет, я не скажу тебе, надо или не надо.

В наше время важно уметь сделать так, чтобы человек задумался, а не давать какие-то готовые рецепты. В противном случае ребенок будет «глотать таблетки», повторяя всё подряд, а как только он окажется в миру, с ним можно будет сделать что угодно. Сейчас много наших детей уезжают на учебу в Англию, Германию, Америку. И когда они возвращаются оттуда совершенно другими людьми, родители ужасаются: «Каким он был и каким стал!» А это как раз те дети, которые здесь были ангелами. Но ангелами такими, как бы поточнее сказать… Бессознательными. Они не сознавали, что делают, когда росли здесь, – просто повторяли за взрослыми. А так нельзя.

Необходимо отдавать себе отчет в том, почему мы поступаем так или иначе, а не просто копировать чье-то поведение.Только так можно по-настоящему приблизиться к Богу. А готовых решений в воспитании детей нет.

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А вы знали об этом?

Амбра — это вещество, добываемое из кишечника кашалота, которое очень ценится в парфюмерии. Оценивается амбра в рамках 70–300 долларов за килограмм. А в кашалотах находят куски от пару десятков грамм до 400 килограмм. Самая дорогая амбра — белая, это та, которая пролежала на морском дне, а значит, вымочена в соленой воде.

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