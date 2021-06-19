25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

Помните известное выражение о том, что маленькая собака до старости щенок? Так вот огромные псы не согласны с этим распространённым заблуждением, они считают, что несправедливо обделены и хотят равноправия со своими меленькими собратьями!

Здоровенные собаки тоже хотят сидеть на коленях у своих хозяев и запрыгивать к ним на руки с разбега, при этом не думая о том, что масса их тела равна весу хозяина, ведь главное, что таким способом они хотят показать нам свою любовь!

И всегда протянет вам лапу..

Когда у вас дома живёт огромная собака, вы встаёте с постели тогда, когда захочет она

Или не встаёте вовсе

А стрижка такой собаки — целое дело

Вы можете даже спутать свою собаку с пони, ведь она почти такого же размера

А иногда и больше

..Или две, пусть даже задние

С большой собакой очень здорово спать, ведь она как мягкое пуховое одеяло

Или как огромная меховая подушка

И пусть ваша гигантская собака занимает слишком много места на диване

А на кресле и вовсе помещается с трудом

Она не перестаёт быть вашим питомцем, который хочет ласки

И сама рад подарить вам всю свою любовь и внимание

Но не забывайте, что будучи лучшими друзьями, вы всегда должны помочь своему большому другу

Которому порой требуются объятия

Очень, очень, очень много объятий