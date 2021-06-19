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25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

Помните известное выражение о том, что маленькая собака до старости щенок? Так вот огромные псы не согласны с этим распространённым заблуждением, они считают, что несправедливо обделены и хотят равноправия со своими меленькими собратьями!

Здоровенные собаки тоже хотят сидеть на коленях у своих хозяев и запрыгивать к ним на руки с разбега, при этом не думая о том, что масса их тела равна весу хозяина, ведь главное, что таким способом они хотят показать нам свою любовь!

И всегда протянет вам лапу..

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

Когда у вас дома живёт огромная собака, вы встаёте с постели тогда, когда захочет она

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

Или не встаёте вовсе

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

А стрижка такой собаки — целое дело

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

Вы можете даже спутать свою собаку с пони, ведь она почти такого же размера

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

А иногда и больше

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

..Или две, пусть даже задние

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

С большой собакой очень здорово спать, ведь она как мягкое пуховое одеяло

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

Или как огромная меховая подушка

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

И пусть ваша гигантская собака занимает слишком много места на диване

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

А на кресле и вовсе помещается с трудом

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

Она не перестаёт быть вашим питомцем, который хочет ласки

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

И сама рад подарить вам всю свою любовь и внимание

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

Но не забывайте, что будучи лучшими друзьями, вы всегда должны помочь своему большому другу

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

Которому порой требуются объятия

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

Очень, очень, очень много объятий

25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие
25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие
25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие
25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие
25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

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