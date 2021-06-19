25 огромных собак, которые не понимают насколько они большие

Помните известное выражение о том, что маленькая собака до старости щенок? Так вот огромные псы не согласны с этим распространённым заблуждением, они считают, что несправедливо обделены и хотят равноправия со своими меленькими собратьями!
Здоровенные собаки тоже хотят сидеть на коленях у своих хозяев и запрыгивать к ним на руки с разбега, при этом не думая о том, что масса их тела равна весу хозяина, ведь главное, что таким способом они хотят показать нам свою любовь!
И всегда протянет вам лапу..
Когда у вас дома живёт огромная собака, вы встаёте с постели тогда, когда захочет она
Или не встаёте вовсе
А стрижка такой собаки — целое дело
Вы можете даже спутать свою собаку с пони, ведь она почти такого же размера
А иногда и больше
..Или две, пусть даже задние
С большой собакой очень здорово спать, ведь она как мягкое пуховое одеяло
Или как огромная меховая подушка
И пусть ваша гигантская собака занимает слишком много места на диване
А на кресле и вовсе помещается с трудом
Она не перестаёт быть вашим питомцем, который хочет ласки
И сама рад подарить вам всю свою любовь и внимание
Но не забывайте, что будучи лучшими друзьями, вы всегда должны помочь своему большому другу
Которому порой требуются объятия
Очень, очень, очень много объятий
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