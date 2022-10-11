А вы знали об этом?(Статья 76) 

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В лихие девяностые бауманская группировка, которая состояла преимущественно из граждан еврейской национальности, была на этом поприще наиболее сурова. Молодые люди увозили бизнесменов в лес и с помощью определенных манипуляций легко добивались от них денег. Руководящий состав бауманских был образован из европейских евреев-ашкеназов. Валерий Длугач по прозвищу Глобус был родом из Белоруссии, Владислав Ваннер по прозвищу Бобон был москвич, остальные бугры и паханы приехали из разных мест нашей необъятной. Главными среди них был Виктор Коган, которого близкие звали Ж…, а также Андрей Журавлев по кличке Терразини. Этот необычный парень был верующий иудей, причем, придерживался движения хасидизма и одевался соответствующим образом: шляпа, борода, пейсы, черный костюм, все дела. Бобон, создатель и первый руководитель бригады, был наполовину горским евреем. Поэтому у него имелись важные знакомства с представителями этой общины.

Когда собственных сил его команде стало не хватать, он начал рекрутировать бойцов из северокавказских республик и Закавказья, стараясь выбирать своих соплеменников и единоверцев.

Но все равно, группировка была интернациональной – там можно было встретить кого угодно. Среди коллег бауманские считались лютыми беспредельщиками. Они использовали любые средства, чтобы выбивать деньги из коммерсов. Они не соблюдали договоренности с другими бригадами и всегда могли их произвольно пересмотреть. Глобус, который курировал такое направление, как крышевание, деньги с бизнесменов брал, но совсем их не защищал. Да и сколько людей он просто так отправил на тот свет!

Зато он оказывал покровительство популярной группе "Комбинация" и сильно помог девчатам в начале их творческого пути. По этим причинам еврейской бригады остерегались не только бизнесмены, но и другие, не менее сильные паханы. Тем не менее, большую часть своего существования она провела в острой конкуренции с другими соперниками из московских районов, особенно с ореховские групировкой .Ведь их лидер Сильвестр имел, что предъявить лично Глобусу, а к тому же, был недоволен, что бауманские выступают союзниками кавказцев. Судя по всему, именно этот авторитет и отправил лидеров своих конкурентов на тот свет.

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До сих пор Брижит Бардо остается одной из самых популярных женщин планеты. Она стала первой бикини-моделью, в конце 50-х ее фотоснимки на выставке в Ватикане символизировали слово "Грех". Миллионы женщин копировали стиль Бардо, а мужчины теряли голову при одном взгляде на актрису.Феномен Бардо заключается в том, что она обладала неидеальной внешностью, но смогла кардинально изменить каноны красоты, превратив свои недостатки в достоинства. Массовая истерия вокруг ее имени началась после появления Брижит в картине «И Бог создал женщину».Как ни странно, но Брижит природа не наградила симметричным лицом, но зато щедро наделила обаянием и выразительной мимикой. Неправильный прикус, который не могли исправить даже брекеты, девушка сделала своей изюминкой: немного выступающие верхние зубы создали эффект полных, капризно надутых губ. Знаменитый smoke eyes появился благодаря тому, что Брижит боялась предстать перед любимым мужчиной без косметики и ложилась спать с накрашенными ресницами.

Естественно, утром тушь оказывалась размазанной. Оставалось только сделать вид, что так и было задумано, и ввести в моду дымчатый макияж глаз. Совместно с парикмахером Жаком Дессанжем она придумала прическу, получившую название «кислая капуста»: выбивающиеся отдельные пряди создавали впечатление, что женщина только что встала с постели. Томный взгляд, растрепанные волосы, рубашка, надетая на голое тело, создали Брижит славу роковой красавицы, «пожирательницы мужчин». Феномен Бардо заключался в том, что она делала ультрамодным все, к чему прикасалась. Благодаря ей стали популярными туфли-балетки, платья-рубашки, облегающие джинсы, блузки-бардотки и купальники-бикини. Она удивительным образом ухитрялась сочетать роковой соблазн и стыдливую застенчивость.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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