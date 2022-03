5 привычек по которым иностранцы вычислят, что вы - русский

Наверное у каждой страны есть собственные, даже можно сказать, присущие только её жителям привычки и особенности. В этой статье я бы хотел рассказать о 5 привычках по которым иностранцы часто догадываются, что перед ними русский человек.

Снимать обувь в доме

Весьма банальная для россиян и славянских народов привычка, которая в большинстве европейских стран и особенно в США будет воспринята, как нелепость. Хотя большинство россиян, например при просмотре американских фильмов, всегда удивлялись негигиеничной привычке американцев: ходить по дому в уличной обуви.

Использовать междометие "ой" в разговоре

В повседневной жизни постоянно случаются неожиданные ситуации и русские люди, даже прожившие в другой стране долгие году и имеющие идеальное английское произношение, никак не могут перестать говорить "ой", например в таких ситуациях.

"Ой, sorry" - "Ой, извините""Ой, watch out" - "Ой, осторожней"

Американцы и другие носители английского языка обычно используют в аналогичных ситуациях слово "Oops".

Использовать скобочки в переписках

Не хочу никого обидеть, но пожилые люди возможно не сразу поймут о чем я. А вот молодежь узнает себя в привычке добавлять во время переписки закрытую скобку ")" в конце позитивных предложений и открытую "(" в конце негативных.

Hi))OK((

Говорить на английском без ошибок

Да-да. Как бы это абсурдно не звучало, но русские люди очень стараются говорить на английском без ошибок по правилам из учебников.

Ни в коем случае не хочу сказать, что это плохая привычка, но, например в Штатах,, в которых полно грамматических ошибок.

Россияне обычно говорят: "I'm going to tell you a story"Носители английского: "I gonna tell you a story"

Носить теплую одежду

Насчёт этого пункта вы естественно можете со мной поспорить, но такую теорию выдала мне моя знакомая, которая живет в Майами. Она рассказала, что русские люди обычно начинают утепляться раньше американцев и в +15 могут позволить себе надеть пуховик или пальто.

А вы знаете какие-нибудь исключительно русские привычки?

