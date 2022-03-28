5 привычек по которым иностранцы вычислят, что вы - русский

Наверное у каждой страны есть собственные, даже можно сказать, присущие только её жителям привычки и особенности. В этой статье я бы хотел рассказать о 5 привычках по которым иностранцы часто догадываются, что перед ними русский человек.
Снимать обувь в доме
Весьма банальная для россиян и славянских народов привычка, которая в большинстве европейских стран и особенно в США будет воспринята, как нелепость. Хотя большинство россиян, например при просмотре американских фильмов, всегда удивлялись негигиеничной привычке американцев: ходить по дому в уличной обуви.
Использовать междометие "ой" в разговоре
В повседневной жизни постоянно случаются неожиданные ситуации и русские люди, даже прожившие в другой стране долгие году и имеющие идеальное английское произношение, никак не могут перестать говорить "ой", например в таких ситуациях.
"Ой, sorry" - "Ой, извините""Ой, watch out" - "Ой, осторожней"
Американцы и другие носители английского языка обычно используют в аналогичных ситуациях слово "Oops".
Использовать скобочки в переписках
Не хочу никого обидеть, но пожилые люди возможно не сразу поймут о чем я. А вот молодежь узнает себя в привычке добавлять во время переписки закрытую скобку ")" в конце позитивных предложений и открытую "(" в конце негативных.
Hi))OK((
Говорить на английском без ошибок
Да-да. Как бы это абсурдно не звучало, но русские люди очень стараются говорить на английском без ошибок по правилам из учебников.Ни в коем случае не хочу сказать, что это плохая привычка, но, например в Штатах, местные жители часто прибегают к сленговым выражениям, в которых полно грамматических ошибок.
Россияне обычно говорят: "I'm going to tell you a story"Носители английского: "I gonna tell you a story"
Носить теплую одежду
Насчёт этого пункта вы естественно можете со мной поспорить, но такую теорию выдала мне моя знакомая, которая живет в Майами. Она рассказала, что русские люди обычно начинают утепляться раньше американцев и в +15 могут позволить себе надеть пуховик или пальто.
А вы знаете какие-нибудь исключительно русские привычки?
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