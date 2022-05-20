Нездоровые сценарии в отношениях: как освободиться от ролей, которые мы играем

Выстраивая отношения с партнером, мы часто действуем в рамках определенных «сценариев», которые могут иметь вполне предсказуемые направления развития, и не всегда позитивные.

«Сценарии» создаются на основе «жизненного плана», сформированного у нас из установок, полученных в детстве. Изменить этот план крайне сложно. С раннего детства родители – словом или делом – демонстрируют нам, как (по их мнению) стоит жить. Например, большинству из нас с юных лет многократно и подробно рассказывали о ценности образования и важности семьи, не так ли?

Однако важно понимать, что некоторые «сценарии» вовсе не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. Они могут стать препятствием для развития – как личностного, так и социального (то есть отношений с другими людьми). Иногда люди, которые не осознают своих «сценариев», могут списывать свои неудачи на личном фронте даже на мистику или магические проклятия. Ведь сослаться на «венец безбрачия» гораздо проще, чем разбираться в психологических причинах того, почему раз за разом не удается создать гармоничные отношения.

И все же при желании проблему можно решить, ведь «сценарий» более пластичен, чем «жизненный план». Для начала поставим задачу так: определить, какие «сценарии» вредны для счастливых отношений.

У нее

«Искусственная женщина»

«Сценарий» очень дамский, но способный привести к печальным последствиям. Итак, перед нами женщина, которая настолько сильно озабочена своей внешностью, что забывает о духовной составляющей – как о собственной, так и о той, что должна присутствовать в отношениях. Причина проста: в детстве ее подчеркнуто любили за красоту, за красивые бантики или за новые туфельки. Ребенок усвоил, что заслуживает восхищения и будет любим, если его внешность будет привлекательной. Если же «оболочка» утрачивает должный глянец, то мир перестает обращать на тебя внимание, и вся жизнь идет под откос.

Повышенное внимание к внешности в нашей реальности может принести немало дивидендов, но тут есть обратная сторона – несоответствие идеалу «королевы красоты» быстро приводит к очень сильной и весьма болезненной депрессии.

Объективных причин для отклонения от идеала в реальной жизни может быть множество: легкая болезнь или серьезная травма, первые морщинки или, например, серьезные признаки реального старения. Что делают такие женщины? Начинают злоупотреблять косметикой и пластическими операциями, что – как и все злоупотребления – приводит к печальным результатам.

Как же поступать правильно? Менять жизненные установки. ЗОЖ во всех формах полезен, но вот подчеркнуто «молодиться» не следует. Да и стоит ли управлять противоположным полом с помощью красоты? В конце концов, мужчины стремятся не только к общению с внешней оболочкой (если их интересуют именно отношения, а не связь на одну ночь). Конечно, есть и исключения. Допустим, в самом начале красота женщины может стать тем самым фактором, который сильно привлекает мужчину. Но если он спустя годы ценит в своей спутнице только внешность – от него нужно бежать, причем, чем быстрее, тем лучше (пока он вас не променял на новую «конфетку» в более красивой «обертке»).

На самом деле, мужчины с серьезными намерениями ценят личность женщины гораздо выше, чем принято считать. Поэтому женщине достаточно отпустить свои эмоции, показать свою улыбку и принять себя живой, а не искусственно-гламурной. И жить сразу станет спокойней. А заодно и в отношениях с мужчинами все изменится к лучшему.

«Демоническая женщина»

Иными словами, агрессор в юбке, который применяет все свое коварство, интригует на ровном месте и манипулирует без необходимости. К сожалению, такой «сценарий» поведения встречается довольно часто. Хуже, что многие тренинги учат практиковать именно его, эксплуатируя в корне неверные установки из детства. Некоторые девочки слышали от своих мам или бабушек: «Не доверяй мужчинам и не открывайся им», ведь «кругом враги», а «ты особенная». Соответственно, леди, впитавшая такие установки, начинает серьезно считать, что нельзя говорить открыто о своих чувствах и желаниях. Вместо этого нужно кружить и маскироваться, чтобы получить желаемое с помощью манипуляций и хитростей.

Такие девочки уже в детстве способны перессорить между собой родных или одноклассников для достижения своих целей (даже в том случае, если выгода невелика, а прямой путь к желаемому явно проще и легче).

Разумеется, подобные женщины рано или поздно начинают проигрывать. Ведь эти дамы в действительности не такие уж хитрые и умные, какими хотят казаться. Как известно, «настоящий мастер не применяет свои умения без необходимости» – и к мастерству настоящей дамской стервозности это тоже относится. На всякую такую женщину найдется более молодая и виртуозная. Череда последовательных проигрышей, причем «на своем поле» – и вот «демоническая женщина» уже в депрессии. Она начинает нервничать, теряет хватку, проигрывает снова и снова, а депрессия становится все глубже.

Что делать нашей «женщине-вамп»? Перестать усложнять жизнь, прекратить играть в «королеву драмы» и вспомнить, что она просто женщина (поверьте, это уже очень много). Тогда у нее есть шанс увидеть, что окружающие люди в действительности намного интереснее, сложнее и глубже, чем она полагала раньше. Они вовсе не куклы, которые годятся только для игры, а потенциальные друзья или партнеры, общение с которыми может приносить искреннюю радость.

«Бедняжка»

По сути, это тоже активная манипуляторша, только с другими инструментами. Инфантильная девочка, которую надо всегда спасать, обогревать и успокаивать. И действительно, желающие помогать и баловать «бедняжку» находятся. Вот только это совсем не прекрасные принцы, а папики, у которых есть один серьезный недостаток: они обязательно поменяют свою принцессу на другую – моложе и, может быть, красивей.

Этот «сценарий», как и многие другие, уходит корнями в детство. Некогда родители, воспитывая любимую дочку, сказали, что маленькая трогательная девочка может получить все – начиная от конфетки, заканчивая любовью и защитой.

Во взрослом возрасте подчеркнутый инфантилизм как инструмент манипуляции плох – слишком многие им активно пользуются, слишком утомительно для мужчины раз за разом быть спасителем, даже в простейших бытовых ситуациях.

Что делать «бедняжке»? Взрослеть, причем быстро и решительно. Да, наша дама была «очаровательной маленькой девочкой», но теперь выросла из «коротких штанишек», ей пора становиться самостоятельной личностью, причем как можно быстрее.

У него

«Вечный принц»

Он считает себя настолько идеальным, что никак не может найти себе «достойную женщину». Завышенная самооценка приводит к нереально высоким требованиям к спутнице жизни. Мужчина с таким «сценарием» будет вечно перебирать женщин, и каждая будет для него недостаточно хороша.

В детстве его воспитывали как будущего принца, которого достойна только лучшая девочка на свете. Разумеется, такую принцессу во взрослой жизни он так и не найдет, снова и снова меняя спутниц и надеясь, что следующая ему подойдет.

Чем старше становится «принц-переросток», тем выше у него требования и тем меньше вероятность завести семью.

Что делать? Понять, что идеальных людей не существует (даже у него самого, если хорошенько подумать, найдется хоть небольшой, но изъян). И в конечном итоге, мы по-настоящему влюбляемся не в мифических богинь и сказочных принцев, а в живых людей, которые обладают вполне земными особенностями, щербинками и царапинками, оставленными жизнью. Осознание этого помогает отойти от сценария «вечного принца», снять «обет безбрачия» и найти свое счастье.

«Султан»

Как и положено такому персонажу, он живет с гаремом, разворачивая параллельные отношения с разными женщинами. Причем всех их якобы любит и радует. Может и жениться, но вряд ли из-за сильного чувства. Скорее, его официальной супругой станет та барышня, которая забеременеет первой. Но даже в браке такой мужчина сохранит привычки «султана», равно как и многочисленные отношения на стороне.

Если мужчина привык «брать от жизни все», то понятием верности он готов будет пожертвовать и глазом не моргнув. Иногда женщинам даже нравится гаремный формат отношений. Например, если «султан» достаточно богат, чтобы делать красивые подарки, а то и содержать даму №1.

И все же такой «сценарий» опасен – в первую очередь для самого «султана». Ресурсы мужчины ограничены. Рано или поздно он не сможет дарить любовь большому количеству женщин, хотя бы по чисто биологическим причинам. И тогда гарем разбежится, а постаревший «лев» окажется в одиночестве. Наверное, он сможет позволить себе содержанку, но это будет не совсем то, что нужно сильному мужчине.

Что делать? Рискнуть остановить свой выбор на одной даме и радикально перейти от количественных отношений к качественным. Никто не говорил, что будет просто, но другого здесь просто не дано. День за днем выстраивая моногамные отношения, вкладывая любовь и заботу в свою семью, такой мужчина может изменить свой «сценарий».

Что мы имеем в итоге?

«Жизненные сценарии» есть у всех, но, если они мешают отношениям, их можно и нужно менять. Главное, будьте честны и объективны по отношению к себе. Если партнеры у вас менялись, а проблемы оставались однотипными, то велика вероятность того, что вы следуете определенному «сценарию». Попытаться распознать собственные установки, мешающие построить гармоничные отношения, можно самостоятельно. Если же нащупать суть проблемы слишком сложно, то стоит обратиться к психологу.

Следующий шаг, наверное, самый сложный. Постарайтесь четко сформулировать – что вы хотите от жизни, от отношений, от своей «второй половинки», от семьи. Понимание должно быть детальное, общие слова тут не подойдут – ведь именно на базе этих ответов вы сможете определить для себя новый «сценарий». Но уже не навязанный кем-то посторонним, не вредоносный, а живой и реалистичный.

Как только вы осознаете, к чему вы действительно хотите стремиться, начнется ваш «путь к себе». Возможно, он будет не быстрым, но плоды его стоят всех усилий. Принципы последовательных изменений просты: «посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». Вот и начинайте с новых привычек, с новых моделей поведения, с новых ролей, которые позволят вам изменить себя и изменить реальность вокруг себя, создавая счастье себе и близким.

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А вы знали об этом?

Исторический объём добытого золота составляет 170 тыс. тонн, однако долг США эквивалентен 459 тыс. тонн. Эта цифра ярче всего иллюстрирует то, что США никогда не отдадут долг, вызванный злоупотреблением печатным станком, мировой экономике. Причем, это только часть американского финансового долга, составленная из дефицита кумулятивной торговли за период с 1999 по 2017 годы. В этой связи другой немецкий эксперт Эрнст Вольф предупреждает об опасности войны, которую США могут развязать, чтобы списать долги, порожденные печатным станком Федерального резерва.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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