9 отличий зрелых и незрелых отношений

Зрелые пары не "бросаются в омут с головой", они входят в отношения осознанно. В их понимании любовь — это не то, что заставляет падать в пропасть, а то, благодаря чему можно стать лучше, воспарить.

Как же понять в начале, насколько долго продлятся ваши отношения? Быть может, пройдет один-другой месяц и ваше любовное наваждение растает?

Первый признак настоящей любви: в ней все должно быть легко. От начала и до конца.

Никаких бурных выяснений отношений и последующим за ним страстным примирением. Никаких преследований, навязчивых звонков и сообщений. Ваш мир не наполнится волнениями или тревогами.

Вы не окажетесь в эпицентре развивающихся драматических событий. Потому что драмы и трагедии — это реальность подросткового периода. Драмы актуальны для людей, которые не знают, как создавать отношения. Они слишком молоды, склонны к предвзятому мнению и идеализации одновременно. А любовь в их видении должна быть одержимой и ошеломляющей.

Истинная любовь — это легко. Это ваша самая безопасная бухта, самое уютное одеяло, которым вы когда-либо укрывались. Это то, что происходит с вами естественно, за что не надо непрестанно бороться, теряя силы, изо дня в день.

Когда вы любите и любимы, у вас нет сомнения в своих чувствах и в чувствах партнера.

Ваша жизнь наполнена гармонией и душевным спокойствием.

Сердечный комфорт — вместо чувств, которые унижают вас и заставляют постоянно быть в напряжении. Зрелые отношения наслаждаются плаванием в этом душевном спокойствии, незрелые — "тонут".

1. В незрелых отношениях постоянно задают вопросы, а зрелые партнеры отвечают на них.

Незрелые отношения всегда наполнены сомнениями. Любит ли? Может, мне изменяют? Сможем ли мы быть вместе?

Зрелые пары не тратят время на вопросы, так как уже знают ответы. И им не нужны пылкие уверения партнеров. Люди в таком союзе чувствуют себя комфортно и безопасно, они свободны от пут сомнений. К тому же зрелая любовь не озадачена множеством мелких проблем, она наслаждается знанием ответа на главный вопрос.

2. Незрелые отношения оставляют вас в вечном ожидании чего-либо, а зрелые без лишних слов дают то, что вам нужно.

В незрелых отношениях есть некое ощущение пустоты, беспокойство, ощущение, что вам не хватает вашего партнера. Это беспокойство разъедает вас днем и ночью. Вы можете расстаться всего на несколько часов, а вас не покинет тревога. И даже когда вы встретитесь, вам придется заглушить эти беспокойные мысли сексом или постоянными разговорами.

В зрелых отношениях нет пустоты или незаметных трещин. У вас никогда не возникнет чувство, что вас покинули, что-то отняли в сердце. Вы не захотите искать кого-то для утешения.

Любовь между двумя зрелыми людьми наполняет каждую клеточку их бытия, закрывает каждую трещинку. Люди в таких отношениях даже не знают, что такое покинутость.

3. В незрелых отношения партнеры хотят стать одним целым, а в зрелых сосуществуют две самостоятельные, цельные личности.

В "зеленых" отношениях два человека пытаются найти в другом то, чего нет в них самих. Они нередко стремятся доминировать, ставя тем самым себя и партнера на более низкую ступеньку отношений.

Зрелые пары никогда не стремятся стать единым целым. Это две самодостаточные личности, которые хотят стать еще лучше. Они вдохновляют друг друга, раскрывают с лучшей стороны, пробуждают таланты и совершенствуют.

4. Незрелые отношения быстро теряют былой запал, а зрелые всегда найдут способ мотивировать друг друга.

Все окунались в любовь без оглядки. Такие периоды чаще проходят в туманном мире одеял и нежных поцелуев. Но потом на смену всепоглощающей страсти приходит осознанная любовь — любовь-якорь, позволяющая вам обустроить свою жизнь, плодотворно работать. А незрелые пары никогда не думают о том, что иногда не стоит проводить столько времени вместе, что нужно совершить нечто полезное, чтобы в дальнейшем их совместная жизнь стала лучше.

5. Незрелые пары шлют длинные смс-сообщения в качестве доказательства своих чувств, а зрелые все говорят лично.

Зрелые пары никогда не станут выяснять отношения через экран телефона. Только глаза в глаза.

6. Незрелые отношения — в вечном поиске, а зрелые пары знают, чего они хотят.

Целостные люди выясняют мнение друг друга, чтобы улучшить отношения, а не чтобы их завершить.

7. На незрелые отношения могут влиять другие люди, а для зрелых пар встречи с кем-то — это просто радость общения.

В жизни всегда будут появляться люди, которые были в прошлом у каждого человека. Сюрпризы и скелеты в шкафах неминуемы. Но зрелые пары не чувствуют угрозы от «чужаков» или прошлых любовников. Незрелые пары видят угрозу в каждом человеке, им не хватает прочного стержня, чтобы не обращать внимания на подобные вещи.

8. Незрелые отношения склонны устанавливать сроки, а зрелые уверены, что все должно происходить естественно.

Нет правильного или неправильного времени, чтобы начать совместную жизнь, не запланирован год, чтобы выйти замуж, и, конечно, не прописан график вашей совместной жизни.

Когда вы любите, события происходят в их собственном темпе. Вы чувствуете нужный момент и следуете за своим сердцем. Незрелые пары составляют правила и руководства для всех событий, а также судят о вас по вашему прошлому, в то время как зрелые — помогают его принять.

9. В зрелой любви люди не просто принимают друг друга с "багажом ошибок", но стремятся залечить ваши раны.

Настоящая любовь предпочитает не замечать недочетов, она устремлена к красоте совместных отношений в будущем.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2547175552642714435/

А вы знали об этом?

Вторгшись в пределы России в 1812 г., Наполеон взял город Полоцк, и угроза вновь нависла над Псковом. Было принято решение провести крестный ход с иконой "Умиление". И он был осуществлен в октябре, 7 числа, в войсках 1-го корпуса. В эту же дату французы были изгнаны из Полоцка русскими воинами.В ознаменование этого события была выстроена новая церковь на подворье Псково-Печерского монастыря, посвященная Святому Архистратигу Михаилу. Там и разместился чудотворный лик. С того времени днем памяти иконы является 7 октября. По новому стилю - 20 октября.

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