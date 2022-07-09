Взыскание алиментов на ребенка: 7 мифов

Многие женщины считают, что взыскание алиментов с бывшего супруга — настолько хлопотное и безрезультатное занятие, что нет смысла даже начинать этот процесс. Однако с точки зрения закона дело обстоит совсем по-другому. Мы спросили юристов, как сделать так, чтобы отец выплачивал алименты.

Модель Линда Евангелиста установила рекорд. Она отсудила у отца своего ребенка (миллиардера Франсуа-Анри Пино) самые большие в истории права алименты — 46 000 долларов ежемесячно на содержание их сына Августина. Именно столько, по словам Линды, она тратит на няню, телохранителя и другие жизненно необходимые для мальчика вещи. Адвокаты Пино, получившие требования Евангелисты, сперва рассмеялись, настолько фантастической казалась сумма. Но решение суда было однозначным: 46 000 долларов ежемесячно — и никаких гвоздей. Евангелиста задала новый тренд — бороться за свои права. Даже если против тебя вся французская система правосудия. С Пино они к моменту рождения Августина расстались, и никакие официальные отношения их не связывали. А если учесть, что Евангелиста — гражданка Канады, Пино живет во Франции, а местная судебная практика вообще редко стоит на стороне матери, то победа Линды и вовсе вызывает огромное уважение.

Зато в США к алиментам относятся очень серьезно. Злостных неплательщиков сажают в тюрьму на срок до двух лет, а еще ставят блокираторы на автомобили (отцам мальчиков — синие, девочек — розовые). Но в Штатах вообще можно отсудить что угодно и у кого угодно. В Германии вы можете претендовать максимум на 700 евро, независимо от дохода отца ребенка. Правда, платить он их будет до достижения ребенком 25 лет. В Китае за неуплату алиментов расстреливают. В Японии государство помогает выплачивать алименты, но наказать неплательщика не может никак.

Как же ситуация обстоит в России? Во-первых, у нас за систематическую неуплату могут не только лишить родительских прав, но и даже посадить в тюрьму. Во-вторых, если мать будет достаточно настойчива, а судебный пристав компетентен, то данные о должнике могут внести в компьютерную базу «невыездных» — то есть до погашения задолженности отца не выпустят из страны пограничники. Ну и в-третьих, уголовный кодекс, который надо чтить, тоже на вашей стороне. Но здесь есть один нюанс. Подавать в суд можно только в том случае, если отец не платил алименты больше четырех месяцев. При этом любые подарки, даже принесенная к чаю булочка с изюмом, снимают с отца ответственность. Уголовную, разумеется. О моральном аспекте ни в одном кодексе ничего нет. Буквой закона заставить отца играть с ребенком в футбол по субботам, водить его в цирк и разговаривать «за жизнь» — невозможно.

Миф 1: на алименты можно подавать только после развода

К счастью, алименты не имеют никакого отношения к институту брака. Вы можете подавать на них, даже будучи счастливо замужем (другой вопрос, зачем вам это может понадобиться?). Хотя бывают ситуации, когда муж не дает развода и при этом отказывается содержать ребенка. Вы все равно можете подать в суд и взыскать с него алименты. Подавать на алименты можно в любой момент. И до развода, и через год после. Но чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Сумма долга начинает расти с момента подачи заявления о взыскании алиментов. Кстати, у алиментных обязательств нет срока давности. Даже если отец объявится через 20 лет после совершеннолетия вашей дочери, а у вас на руках будет судебное постановление, которое вы получили, когда ей было три, он будет обязан возместить вам все.

Миф 2: если у отца «серая» зарплата, то я могу претендовать только на проценты от «белой» части

Это любимая уловка многих мужчин: «Если будешь скандалить, я принесу справку, что у меня зарплата 5000 руб­лей. Вот с нее алименты и получишь». Для таких случаев придумана «твердая денежная сумма». И если вы сможете доказать, что реальный доход супруга не соответствует заявленному, то суд скорее всего примет решение в вашу пользу. Но учтите, что это именно вам придется доказывать суду, почему его Rolex нельзя купить на 5000 рублей. Плюс вам придется доказать, почему вы просите именно такую сумму. Главный критерий — сохранение прежнего материального положения ребенка. Например, если он ходил в частную школу, которую оплачивал отец, или если ребенку нужны репетиторы, няня, спортшкола и так далее. Подсчитайте все свои расходы на малыша (соберите чеки, расписки, платежные поручения, справки). Разделите получившуюся сумму пополам — это и будет та самая «твердая денежная сумма», которую вы можете взыскать с отца. Почему только половину? Потому что по закону ОБА родителя должны содержать ребенка. Так что будьте готовы к тому, что справку о ваших доходах тоже придется предоставить. Но на шантаж не поддавайтесь в любом случае, ведь алиментные взыскания могут быть обращены даже на имущество, включая квартиру, машину, ценные бумаги и другие доходы супруга, например, аренду или гонорары за работу.

Миф 3: нужно обязательно установить отцовство, чтобы защитить свои права и права своего ребенка

Совсем даже наоборот. Подумайте хорошенько, так ли вам нужно непременно установить отцовство. Помимо того, что у вас появится право требовать алименты, а у отца появится обязанность содержать ребенка, есть еще целый ворох проблем. Например, у отца автоматически появляются… ПРАВА! Например, он может не дать согласие на выезд ребенка за границу. Просто так, из вредности. Когда ребенку исполнится 18, отец может потребовать выплату алиментов на собственное содержание, если к тому моменту будет нетрудоспособен (даже если он никак не участвовал в жизни ребенка, а только исправно выписывал чек). Плюс, если ваш новый мужчина захочет усыновить вашего малыша, «юридический» отец может воспротивиться. И не забывайте, что вам, как матери-одиночке, положены разные льготы, путевки, компенсации. Зачем себя их лишать добровольно? Так что подумайте несколько раз, прежде чем тащить мужчину в суд и признавать отцовство, которое его самого по каким-то причинам не интересует. Вы все равно не заставите его любить малыша, а вот разозлить можете.

Миф 4: если отец отказывается проходить ДНК-тест, то он может выиграть дело в суде, потому что у вас не будет других доказательств его отцовства

Многим кажется, что если скрываться от экспертизы, то можно убедить суд в своей непричастности к зачатию ребенка. Но судебная практика доказывает обратное. Хотя по закону суд не может заставить вас или предполагаемого отца пройти тест, все же в таких делах у судей мнение сходится: если отказывается проходить тест, значит — отец. Кстати, ДНК-тест — это не лакмусовая бумажка, а просто еще одно доказательство, стоящее на одной ступени с детскими фото мужа, свидетельскими показаниями (кто-то «держал свечку», подслушивал, сообщил, что вы вели сов­местное хозяйство) — доказать факт отцовства вам поможет любая мелочь.

Миф 5: если отец платит алименты, то он может считать, что выполнил все обязательства

Есть еще такое понятие, как «дополнительные расходы на содержание ребенка». Требовать их, правда, можно только в случае крайней необходимости. Например, когда ребенок очень тяжело болен, ограничен в дееспособности, требует постоянного ухода. Но здесь опять-таки нужны будут чеки, платежки и так далее. Суд примет решение, в какой степени каждый из родителей обязан эти расходы покрывать. Решение будет основываться на уровне жизни родителей, их доходах и семейном положении.

Миф 6: после постановления суда отец обязательно выплатит все долги

После того как вам на руки попадет решение суда, начинается самое сложное — собственно, стребовать алименты. Будьте настойчивой, и тогда судебный пристав сделает все для того, чтобы вы свои деньги получили. Размер алиментов у нас в стране определяется следующим образом: 25% от всего дохода супруга на одного ребенка, треть — на двоих и половина заработка, если детей трое и больше. Размер этот установили в 1936 году, и с тех пор он не менялся. Кстати, скоро могут вступить в силу изменения к закону об алиментных обязательствах. И тогда отцов обяжут платить алименты детям и после 18 лет, если ребенок — студент очного отделения. Что, в общем-то, ра­зумно, потому что даже после 18 многие дети остаются на попечении родителей, пока не найдут работу.

Миф 7: чтобы зафиксировать размер алиментов, нужно обязательно обращаться в суд. Тогда есть шанс получить больше

Все с точностью до наоборот. Существует масса манипуляций в сфере налогов и финансов, и если вы сразу же подадите в суд без попытки сесть за стол переговоров, можете остаться­ ни с чем, к тому же испортить остатки отношений с отцом ребенка. Многие юристы рекомендуют, прежде чем начать размахивать шашкой, попробовать пойти в обход. Предложите ему заключить договор, в котором вы четко пропишете сумму ежемесячной выплаты. Заверьте договор у нотариуса, и тогда, скорее всего, вы получите больше, чем вам полагается по суду.

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В "Сталинградском котле" оказалось больше 300 тысяч солдат и офицеров вермахта.Операция «Уран», началась 19 ноября 1942 в 7.30 утра. Во время сражения советская сторона применила революционные нововведения психологического давления на противника. Так, из громкоговорителей, установленных у передовой, неслись любимые шлягеры немецкой музыки, которые прерывались сообщениями о победах Красной армии на участках Сталинградского фронта. Но самым эффективным средством стал монотонный стук метронома, который прерывался через 7 ударов комментарием на немецком языке: «Каждые 7 секунд на фронте погибает один немецкий солдат». По завершению же серии из 10-20 «отчетов таймера» из громкоговорителей неслось танго.

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