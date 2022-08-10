А вы знали об этом?(Статья 13)

1.

Как не парадоксально, но большевики, придя к власти, подобно сексуальной утопии маздакизма, провозгласили свою «сексуальную революцию», главным идеологом которой была сексуально неудовлетворенная и озабоченная госпожа Коллонтай ! Она первая в России пропагандировала «теорию стакана воды» , согласно которой , сексуальное удовлетворение есть такое же естественное удовлетворение потребностей организма, как ,например, «выпить стакан воды». Именно поэтому молодая комсомолка не имела права отказывать в сексе простым пролетариям и особенно членам партии большевиков, если они оплачивали членские взносы. Правда, ей категорически запрещалось вступать в половой контакт с представителям буржуазии. С 1 января 1918 года отменяется право на постоянное владение женщинами, которые достигли семнадцати лет.В Рязанской губернии власти в 1918 году даже издали декрет «О национализации женщин», а в Тамбовской в 1919 – «О распределении женщин».Каждый член партии имел право получать талоны на использование от трех до пяти женщин . Большевики , пришедшие к власти в 1917 году, призывали псевдо пуританской морали царской морали надо противопоставить коммунистическую мораль: ревность – это мещанство, а брак – пережиток прошлого!

А вот свободный секс это не только право гражданина, но и его обязанность!Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместное хозяйство и групповую интимную жизнь обычно вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков,а не жителей Швеции! Писатель Герберт Уэллс, посетивший в это время революционную Москву, позже удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма»! Любопытно, что на одном из пропагандистских митингах свободной любви мадам Коллонтай познакомилась с обыкновенным неотесанным моряком Павлом Дыбенко ,в постели которого она ,наконец-то, испытала настоящий оргазм и полное секусуальное удовлетворение, в результате чего по ее протекции пылкий любовник Павлуша был назначен наркомом по морским делам !Молодой любовник Дыбенко настолько удовлетворял сексуальный пыл Александры,что , попав в 1918 году в плен немцам , Коллонтай заставила Ленина обменять его на пленных немецких генералов. На митингах Коллонтай всегда демонстрировала Дыбенко, целуя его в губы и говоря, что вот ее любовник и нам не нужен никакой брак. Однако через несколько лет Александра Коллонтай горько пожалеет о своих учениях свободной любви , найдя в постели любимого свою же секретаршу !Именно после этого она откажется от предложенной «сексуальной революции» и принципах свободной любви, вновь предложив институт брака!Но было уже поздно, поскольку высеченная Александрой Коллонтай искра разожгла настоящий костер!В голодной ,разрушенной и нищей стране началась сексуальная вакханалия и ее последствия были катастрофическими!

2.

Ежи переносят серьезные заболевания, такие как сальмонеллез. У них много блох, а также клещей. Таким образом, они передают многие болезни, от которых страдают и люди . Ежи невосприимчивы к яду гадюки, хотя специально не охотятся на этот вид змей . В сербской народной медицине моча ежа используется при лечении алкоголизма . Древние египтяне считали, что масло ежей лечит облысение.Чтобы избавиться от улиток, огородники устанавливают пивные ловушки – закапывают пивные емкости в землю, а затем собирают пойманных вредителей. И ёжики от выпивки тоже не отказываются . Как и многим другим животным, им нравится вкус пенного пива. И как все пьющие, напиваются и даже могут заснуть рядом с ловушкой. Если ёжик выпьет слишком много пива, у него будет отравление алкоголем со всеми сопутствующими симптомами.

3.

Среди водителей существует своеобразная система обмена информацией. Все знают о том, что мигание дальнего света встречного автомобиля призывает снизить скорость. Часто водители благодарят друг друга, включая аварийную сигнализацию. Основная часть таких своеобразных "знаков" известна всем автолюбителям со стажем.С появлением сигнальных жилетов появился еще один метод донести информацию до автомобилистов, проезжающих мимо. К сожалению, знают об этом не все.Если у припаркованного на обочине автомобиля на зеркале висит сигнальный жилет, это просьба о помощи. Инициатива пошла от дальнобойщиков.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

"Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43309075785/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!