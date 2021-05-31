Джованни Скиапарелли: астроном-дальтоник, открывший марсианские каналы

Марсианские каналы, открытые в 1877 году итальянским ученым Джованни Вирджинио Скиапарелли , обладают удивительной особенностью. Дело в том, что их, по-видимому, никогда не существовало – несмотря на то, что и независимо от Скиапарелли протяженные прямые линии на поверхности красной планеты были когда-то изучены и зарисованы.

Создается впечатление, что главным назначением такого «открытия» стал повод к написанию десятков и сотен книг-бестселлеров на марсианскую тему.

Джованни Скиапарелли

Молодой ученый также установил связь метеорных потоков Леониды и Персеиды с кометами, открыл астероид Гесперия. После установки более мощного оборудования Скиапарелли направил внимание на планеты Солнечной системы, и в первую очередь Марса. Он отказался от всего, что могло бы подействовать на нервную систему и сказаться на точности наблюдений – избегал алкоголя, снотворного и кофе. 1877 год принес сенсационные для того времени результаты: Скиапарелли обнаружил на поверхности Марса сеть линий, происхождение которых казалось неизвестным.

Скиапарелли увидел и зафиксировал протяженные прямые линии на Марсе – они образовывали сложные узоры на всем пространстве от 60 градуса северной широты до 60 градуса южной. Астроном нанес эти линии на карту и дал им название «каналы», отметив, что их примерная ширина составляла около ста километров. Сенсацию породила неточность в переводе: в английском варианте «каналы», которые могли быть и естественного, и искусственного происхождения, превратились в однозначное canals, то есть объекты, созданные человеком.

Атлас Марса, созданный Скиапарелли

Сам Скиапарелли не подтверждал и не опровергал версию о том, что создание марсианских каналов могло быть результатов чьей-то разумной деятельности, во всяком случае, в первые годы после своего открытия. Интересно, что наличие длинных линий на поверхности красной планеты заметили еще раньше, в 1862 году, астрономы Анджело Секки, Уильям Доус и ряд других; и после заметок Скиапарелли марсианские каналы наблюдали ряд уважаемых в научном мире астрономов.

Одним из них стал Персиваль Ловелл, который пошел дальше и расширил количество каналов Марса до шестисот, предположив, что эти структуры были созданы обитателями планеты для орошения засушливых участков почв талыми водами с полярных шапок. Кстати, этот же ученый предсказал обнаружение девятой планеты Солнечной системы и многие годы потратил на ее поиски. Когда потом, уже после смерти Персиваля Ловелла, эта планета была открыта, было решено присвоить ей название «Плутон», в котором оказались зашифрованы инициалы астронома.

Персиваль Ловелл тоже увидел на Марсе каналы

Джованни Скиапарелли и сам не исключал разумную жизнь на Марсе, тем более что, по данным того времени, соседняя с Землей планета обладала и похожими условиями, включая не только наклон оси, но и состав атмосферы; предполагалось и наличие на Марсе жидкой воды. Сработала также «модная» тогда ассоциация с земными искусственными каналами: уже был построен Суэцкий канал и планировалось соединить воды Тихого и Атлантического океанов Панамским каналом, впереди были и другие масштабные проекты по изменению водной поверхности Земли. Да и сама мысль о наличии неподалеку братьев по разуму была чрезвычайно привлекательна. Марсианские каналы стали отправной точкой для фантазий писателей о жизни на четвертой планете Солнечной системы.

Долина Маринер, фото с современного аппарата

Марсианских каналов не существовало?

Начало направлению положили Герберт Уэллс и его «Война миров», опубликованная в 1898 году. Огромный объем массовой литературы был посвящен марсианской теме – целыми сериями выходили романы о межпланетных путешествиях и завоеваниях, написанные Берроузом. Романы, не рассчитанные на вхождение в золотой фонд мировой литературы, но безумно привлекательные для публики в качестве «одноразового» чтения. Возникали и куда более значимые с художественной точки зрения произведения: Рэй Брэдбери после публикации «Марсианских хроник», где тоже не забыты каналы, проснулся знаменитым. Бестселлером стала и книга Персиваля Ловелла «Марс как обитель жизни», выпущенная в 1908 году.

О Марсе писали в те годы много - а читали еще больше

Сам Скиапарелли завершил свои исследования еще в 1890 году – сказалось ухудшение здоровья. А дальнейшее изучение Марса телескопами нового поколения все явственней опровергало версию о наличии там разумной жизни. В начале XX века было установлено, что температура на планете куда ниже той, при которой сложились бы благоприятные условия для жизни, а кроме того, атмосферное давление оказалось слишком малым, что исключало возможность существования там жидкой воды.

В 1909 году, во время очередного великого противостояния, никаких линий на Марсе астрономы уже не зафиксировали. Правда, гипотеза Скиапарелли не была отброшена: многие ученые отказывались признать мысль об ошибочности первоначальных исследований, и ряду астрономов не только удавалось разглядеть марсианские каналы, но и сфотографировать их.

Изображение Марса в периодическом издании начала прошлого века

Тем не менее, позднейшие исследования Марса, включая фотосъемку искусственным спутником «Маринер-9» в 1971-1972 годах, показали, что на Марсе имеется некоторое количество протяженных объектов – террас, каньонов, но основная часть линий, что когда-то наблюдали в телескопы Скиапарелли и его коллеги, являлись ни чем другим, как оптической иллюзией.

Предположительно, так проявилась еще не до конца объясненная потребность человеческого разума увидеть упорядоченность там, где ее нет. Либо, возможно, с Марсом действительно все не просто, что бы там ни передавали с его поверхности новейшие космические аппараты.

Из кинофильма «Марсианин»

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