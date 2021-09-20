Дарья Ливен - русская Мата Хари

Красавица Дарья Ливен, прозванная "дипломатической Сивиллой", была предшественницей шпионки времен Первой мировой войны Маты Хари. Ей удалось покорить сердца трех министров иностранных дел самых могущественных государств XIX века.

Дарья родилась в 1785 году в семье рижского военного губернатора Бенкендорфа и была сестрой всемогущего николаевского шефа жандармов. Мать Даши была фрейлиной великой княгини Марии Федоровны, жены императора Павла I, и девочка воспитывалась при дворе. Когда ей исполнилось 14 лет, ее выдали замуж за генерал-адъютанта графа Христофора Ливена, любимца Павла I. После убийства Павла I новый император Александр I отправил графаЛивена на дипломатическую работу в Берлин, где Дарья сумела набраться опыта в этой профессии.

Позже, в 1812 году граф стал русским послом в Великобритании, оставаясь на этом посту до 1834 года. "Надеюсь, ваша супруга будет вам надежной помощницей" , - заявил царь.Действительно, графиня создала в Лондоне блестящий салон, где собирались дипломатические знаменитости. Она была постоянно в курсе всех важнейших политических новостей и слухов. Известный мемуарист-дипломат Филипп Вигель писал, что Дарья "при муже исполняла роль посла и советника, сочиняла депеши" .

Для доступа к секретам австрийского канцлера Меттерниха, основного соперника Александра I, Дарья Ливен вступила с ним в связь. Их специально познакомил на Венском конгрессе 1818 г. российский министр иностранных дел граф Карл Нессельроде.Александр I и министр иностранных дел России граф Нессельроде состояли в переписке с Дарьей Ливен. Неофициально молодая графиня стала одной из центральных фигур в реализации российской внешней политики в период "Священного союза", созданного после разгрома Наполеона 1815 года Россией, Австрией и Пруссией.

Интимная близость Дарьи и канцлера продолжалась десять лет. А переписка между любовниками контролировалась Нессельроде и русским царем. Графиня докладывала царю о двуличии австрийского канцлера, о попытках договориться с Лондоном за спиной России. Узнав об этих намерениях от Дарьи Ливен, Александр I решил сделать резкий поворот во внешней политике страны и первым договориться с англичанами. Позже графиню Ливен вызвали в Петербург на конфиденциальную беседу с императором. Разведчица должна была порвать с Меттернихом и сблизиться с Джорджем Каннингом, премьер-министром Англии.

При этом она уже успела наладить контакт с королем Англии. Георг IV даже стал крестным отцом ее сына Георгия. Поговаривали, что ребенок очень похож на него. Россия и Англия, традиционные соперники, неожиданно превратились в союзников. Дарья Ливен убедила Каннинга поддержать Россию в освободительной войне греков против Турции. В итоге знаменитое Наваринское морское сражение военных флотов двух стран у берегов Пелопоннеса принесло поражение Османской империи, дав свободу и независимость Греции.

Но роман с Джорджем Каннингом продлился недолго. Британский премьер скоропостижно скончался в 1828 году. Вернувшись в Петербург, Дарья Ливен не могла найти себе места. Умерли оба сына, затем муж, на нее не обращала внимания царская семья. Она решила уехать в Париж, где купила старинный дом бывшего министра иностранных дел Франции Талейрана. Там она открыла собственный салон, ставший очень известным. В нем бывали писатель Оноре де Бальзак, поэт Теофиль Готье, драматург Альфред де Мюссе, дипломат и писатель Франсуа-Рене Шатобриан.

Салон даже называли "дозорной вышкой Европы". Среди ее любовников в тот период был Франсуа Гизо, премьер-министр Франции. Это помогло ей собирать в интересах России ценную разведывательную информацию о действиях французского правительства. После французской революции 1848 года отношения России и Франции были хуже некуда. Накануне Крымской войны Париж хотел выступить против России в союзе с Англией и Турцией, планируя вовлечь в войну с Россией Швецию и Испанию.



Дарья Ливен своевременно сообщала об этих угрозах Николаю I. Он ими пренебрегал, но ценная развединформация о разногласиях между Англией и Францией позволила российской делегации на Парижской мирной конференции 1857 года подписать выгодные для России условия выхода из войны. Вскоре после окончания Крымской войны, весной 1857 года,российская разведчица княгиня Ливен окончила свою бурную жизнь в Париже.



Милена Цмилянич

Источник : https://viromiro.livejournal.com/526303.html

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему в Америке и Европе нет отчеств, а в России есть у всех? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43900120628/)

За какие стихи воры в законе полюбили Есенина https://otari.mirtesen.ru/blog/43158178958