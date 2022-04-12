Первый и единственный генерал СССР, который получил Героя Советского Союза в 1941 году- что он совершил?

1941-й стал годом чудовищной военной катастрофы Красной Армии. Вполне логично, что генералитету звания Героев присваивать было в тот период не за что. Из всех Героев Советского Союза 1941 года был лишь один генерал. И тот получил эту награду посмертно.

«Особая задача Главнокомандующего»

38-летний Лев Михайлович Доватор встретил Великую Отечественную в звании полковника. Он был известен как блестящий кавалерийский офицер и отличный наездник. Даже руководил кавалеристами на съёмках знаменитого фильма «Александр Невский».

Его 36-я конная дивизия, брошенная в контратаку на Гродно, была рассеяна немецкой авиацией уже 25 июня 1941 года, а её остатки попали в окружение, откуда мало кто вышел. Но Доватор был в те дни не в Белоруссии, а в Москве.

Его война началась, когда немцы были уже в Смоленской области. 16-я и 20-я армии были почти окружены в районе Смоленска и с трудом удерживали переправу через Днепр у деревни Соловьёво. Через неё проходила последняя дорога, связывавшая две армии с тылом, и немцы уже несколько раз разбивали её.

Капитан Доватор (часто это фото публикуется с подрисованными петлицами генерал-майора). Фото в свободном доступе.

Эту переправу и помог отстоять полковник Доватор, Он сумел подчинить себе разрозненные, отходящие к переправе части и сколотить из них маневренный заслон, остановивший врага.

В наградном листе на орден Красного Знамени от 24.07.41 сказано, что Доватор выполнял там некие:

«ответственные задачи Главнокомандующего по передаче оперативного приказа соединениям, также по доставке боеприпасов на передовые позиции».

Сопоставив эти слова и факты, историки пришли к выводу: Доватор обеспечивал операцию по первому боевому применению «катюш» (батареи Флёрова).

10-днейный рейд по тылам противника

В августе Доватору дали Оперативную кавалерийскую группу сформированную из 50-й и 53-й кавалерийских дивизий. С ней он совершил глубокий рейд по тылам противника на территории Смоленской области.

Доватор, фото 1941-го года. Фото в свободном доступе.

Постоянно ведя разведку и маневрируя, конники Доватора громили ближайшие тылы врага. Ему удалось не подставить конницу - эту огромную мишень! – под удары танков, артиллерии и авиации, и в начале сентября вывести Особую группу к своим.

11 сентября Доватору присвоили звание генерал-майора.

Герой битвы за Москву

После серии оборонительных боёв группа Доватора стала корпусом, и в дни решающей битвы под Москвой генерал снова повёл конницу в рейд, громя ближайшие тылы противника. Нанося контрудары, Доватор искусно маневрировал, сочетал действия конных и спешенных бойцов, применял быстрые и глубокие обходы врага с флангов.

С боями кавакорпус генерала прошёл более 150 км по немецким тылам. 13-15 декабря его конница вышла в тыл 9-му армейскому корпусу вермахта, между Истрой и Звенигородом, заставила его бросить большую часть своего тяжёлого оружия и матчасти и откатиться назад – за сутки на 15-20 км.

Доватор и его конница. Фото в свободном доступе.

К сожалению, долго повоевать генералу не пришлось – 19 декабря он погиб у деревни Палашкино, рядом с г. Руза. У него был несомненный талант умного применения кавалерии в условиях новой механизированной войны.

Через 2 дня после гибели Доватора был подписан Указ о присвоении генералу звания Героя. Причём о том, что награждение это посмертное, в нём не указывалось! При публикации Указа в газетах тоже ничего не говорилось о гибели Доватора.

Возможно, Ставка этим хотела подчеркнуть, что Доватор стал Героем именно за результаты своих блестящих боевых рейдов, а не в связи с гибелью.

Дочь генерала Рита (1931-2018) вспоминала, что впервые прочла слова о смерти отца только в 1946 году, когда её брат Саша принес снятый с забора плакат с портретами четырёх погибших генералов-героев: Доватора, Панфилова, Ватутина и Черняховского.

Доватор с другим прославленным кавалеристом – Плиевым. Фото в свободном доступе.

Жена Елена Лаврентьевна узнала о его гибели, конечно, раньше дочери, но тоже с большим опозданием: получив в эвакуации телеграмму от его боевых товарищей. Официальной похоронки так никогда и не было!

После войны решено было похоронить рядом на Новодевичьем кладбище трёх героев обороны Москвы: генералов Доватора и Панфилова (он погиб 18 ноября 1941 г., а звание Героя было ему присвоено 12 апреля 1942 г.); и лётчика мл. лейтенанта Талалихина.

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