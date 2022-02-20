Сын Николая II. Каким он был?

Сын Николая Второго был очень долгожданным ребенком в семье рос в любви. С самого детства забота о мальчике Алексее была постоянной, мама и отец уделяли мальчику много внимания, ведь у него был страшный диагноз — гемофилия. Этот мальчик был очень долгожданным, ведь он стал единственным наследником, ведь до этого рождались только девочки. На беременность Александры Федоровны буквально молились все, а в церквях делали даже служения в честь нового ребенка. Давайте поговорим о недолгой жизни мальчика — какой он был?

Долгожданный сын

Алексей стал действительно долгожданным ребенком, ведь царь хотел наконец-то стать спокойным за будущий трон. Царь переживал очень сильно, что у императрицы даже появились своеобразные галлюцинации. Она настолько сильно убеждала себя в беременности, что у нее часто происходили нервные срывы и она чувствовала “ложную” беременность. И только спустя длительное время, царица смогла узнать о радостной новости, пройдя полное обследование.

Поговаривают, что Алексеем назвали мальчика не просто так. Первое мнение аргументируют тем, что он назван в честь митрополита, а другие выдвигают версию, что наследника прозвали в царя Алексея. Алексей Михайлович был великим царем, а некоторые говорят что на балах Николай часто примерял на себя одежды как у предшественника.

Маленький наследник

Уже в 1904 году 30 июля родители маленького наследника смогли наконец-то воплотить свою мечту в жизнь — они взяли на руки мальчика. Но радость продлилась недолго, ведь через пару месяцев у маленького ребенка открылось сильное кровотечение, которое еле удалось остановить. Гемофилия — такой страшный диагноз услышали царевичи. Перешел этот недуг по линии матери, ведь у нее умер брат в 3-х летнем возрасте.

Из-за страшной болезни к нему с самого детства приставили охранников и нянек, которые должны были не сводить глаз с мальчика. Алексея учили самые лучшие преподаватели, а некоторые уроки преподавала сама императрица и все это под надзором нянек.

Маленький наследник очень был добрым, с любовью относился ко всей прислуге и стоял горой за каждого из них. Также не мог жить без своего кота и собаки, брал их даже на занятия.

Каким был Алексей?

Наследник царского престола была очень активным и жизнелюбивым мальчиком. Он любил баловаться, часто бросался бумажками и хлебом в охранников, а также намазывал маслом шеи собеседников за завтраком. Но и про этикет мальчик не забывал — он всегда знал как себя вести с “великими” людьми, а также весьма прилично общался и с обычными гражданами.

Гувернер Жильяр очень часто катал мальчика по городу на автомобиле, чтобы тот знакомился со своими будущими владениями и общался с людьми.

Страстью Алексея было все, что связано с войной — он любил играть в сражения, маневрирования, и при этом тщательно разъяснял все окружающим как настоящий командир. Во времена войны он очень часто ездил в армейские подразделения и общался с солдатами. мальчика всегда принимали очень тепло и рассказывали разные истории о войне.

Можно сказать, что наследник был умным, добрым и образованным — все качества, которые могли привести его к хорошему будущему. Но произошло не так, как хотелось. В 1917 году началась революция и царская семья находилась под арестом и их сослали в Тобольск. Болезнь мальчика активно обострялась. Из-за революции, которая произошла в России, не дожив до своего 14-летия мальчик попрощался с жизнью. Его, вместе с сестрами и родителями расстреляли в подвале Ипатьевского дома.

А как вы думаете, мог бы получится из Алексея хороший правитель государства?

Источник : https://history.com.ru/rusimp/syn-nikolaya-ii-kakim-on-byl

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме купца Ипатьева в Екатеринбурге расстреляли царскую семью. Вокруг самого расстрела витает множество вопросов, один из которых – неужели последнего русского императора не могли спасти и использовать его деньги и золото в европейских банковских счетах для индустриализации и усиления советской страны? Неужели алчный авантюрист Ленин и его большевистская банда не понимали, что Николай II является «курочкой», способной снести множество так необходимых молодому Советскому государству «золотых яичек»?

Подобная тактика выглядит вполне логичной, особенно если вспомнить, что царя свергли не красные, а свои же либерально настроенные аристократы, буржуазия и верхушка армии. Многие большевики ,в принципе, не питали к Николаю II особой ненависти, поскольку он фактически не отличался особой жестокостью к ним.

Например, Ленин в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 3 рубля в месяц от царя, на которые тогда можно было купить корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе)! Кроме того, после отречения царь ничем им не угрожал, но при этом был прекрасным козырем в рукаве и хорошей разменной монетой при переговорах.

Вопреки устоявшемуся мнению о том, что семья царя Николая II была расстреляна 18 июля 1918 года, в последние годы появились достаточно достоверные данные о ее спасении. Впервые об этом рассказал в своей книге бывший сотрудник партийной разведки, выступавший под псевдонимом Олег Грейг.В своей книге «Тайна за 107 печатями» он однозначно заявил, что на самом деле царская семья перед расстрелом была тайно заменена двойниками и вывезена людьми Троцкого в Москву. Расстреляли же одну из семи семей двойников царственных особ, дальних родственников Николая II по фамилии Филатьевы.

Алексей Николаевич Косыгин Цесаревич Алексей

Скажу больше ,цесаревич Алексей с помощью Сталина и его помощников полностью поменял биографию и получил документы на имя Алексея Николаевича Косыгина. Затем он начал новую жизнь и в 1964 году стал председателем Советского правительства(видимо поэтому, автор статьи поместил фото с изображением Косыгина).Более подробно об этом можно прочесть в моей статье "Кто спас Романовых или расстрел, которого фактически не было"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43340259006/).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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