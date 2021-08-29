Как выглядеть привлекательнее в глазах женщины

Безусловно, сегодня найти себе пару достаточно сложно. Этот вопрос одинаково волнует и женщин, и мужчин. Но на этот раз мы поговорим о том, как стать привлекательнее в глазах женщины, потому что количество интровертов, боящихся получить отказ, стремительно растет. Хотелось бы сразу обрадовать парней, ведь больше не нужно бороздить по просторам всемирной паутины и искать всевозможные тренинги и уроки от пикап-мастеров. Дело в том, что ученые недавно обнаружили 5 проверенных способов, которые позволят Вам совершенно иначе выглядеть в сознании представительниц «красивого пола».

Брутальная борода

Канадские социологи провели исследование, в рамках которого выяснили, чтобы стать привлекательнее в глаза женщины достаточно отрастить себе брутальную бороду. От природы мужчины обладают отличным «козырем». Но не стоит путать брутальную бороду с чем-то страшным и неряшливым. Вовсе не бриться, не значит выглядеть привлекательно. Мы говорим о симметричной форме и красивой бороде, которую помогут сделать в парикмахерской. Впрочем, многим парням удается самостоятельно найти свой стиль и бриться без помощи профессионалов. Тут конечно многое зависит от того, как растут волосы. Что же касается самого исследования, то, как оказалось, женщины считают мужчин с щетиной более взрослыми, самостоятельными и уверенными в себе людьми.

Меньше улыбки

На подсознательном уровне девушки полагают, что парни с бородой являются лучшими самцами, которые пригодны для потомства. При этом щетина, а не борода и не гладковыбритое лицо привлекает женщин больше всего.

Признавайтесь, какова Ваша реакция при виде привлекательной девушки, которая Вас встречает красивой улыбкой? Вы либо отводите глаза вниз, либо улыбаетесь в ответ? Сложно в это поверить, но африканские ученые против второго варианта. В рамках недавнишнего исследования стало известно, что робкий, застенчивый взгляд вниз гораздо эффективнее влияет на девушек, чем ответная улыбка. Объясняем почему. Оказывается, что улыбающиеся парни кажутся девушкам менее привлекательными и интересными, чем пани с серьезным видом лица. Отвечая на приветствие девушки задумчивым лицом, Вы проявляете некую загадочность, что, несомненно, скажется на ее внимании.

Заведите собаку

Недавние исследование канадских специалистов показало, что мужчины с собакой кажутся женщинам гораздо привлекательнее. Это обусловлено тем, что девушки воспринимают хозяина пса заботливым и преданным человеком. В рамках эксперимента мужчины просили деньги на проезд и пытались взять номер девушки на улице. В результате получили больший эффект парни именно тогда, когда разгуливали с псами. Согласно статистике, будучи с собакой одному и тому же парню удалось получить «Да» в три раза чаще, чем без верного товарища. В результате исследования стало понятно, что каждая четвертая девушка отвечала согласием, если у парня есть собака.

Мужественный голос

Продолжая тему, как стать привлекательнее в глаза женщины следует отметить, что многое зависит от мужественности в голосе. Вы хоть раз слышали звучание своего голоса в диктофоне? Попробуйте, возможно, Вам станет жалко всех тех, кто хоть раз общался с Вами. При этом, как показали исследования голос из записи существенно отличается от привычного. Распространенное явление связано с тем, что из-за строения черепа мы слышим собственный голос иначе. При этом можно изменить звучание. Как показали эксперименты, девушкам нравится, когда у парня более низкий и глубокий голос. Инстинктивно таких мужчин девушки расценивают более серьезными и внушительными. Желательно, чтобы в голосе присутствовала хрипотца, но он не был агрессивным.

Красная одежда

На первый взгляд этот совет может показаться полным бредом. Но 90% женщин сказали, что на фотографиях мужчины в красном смотрятся гораздо привлекательнее. Чем же обусловлена данная тенденция? Оказывается, что красный цвет воздействует на представительниц противоположного пола совершенно иначе, чем на мужчин. Он является для девушек соблазном. Кроме того, когда женщин попросили дать прогноз относительно парней, изображенных на фотографиях, все отметили следующее. Парни в красном занимают высокую должность и занимают высокий социальный ранг. Таким образом, советуем обзавестись хотя бы одним предметом из гардероба красного цвета. Затем его можно комбинировать с другими предметами, которые Вам подходят. Таким образом, мы выяснили, как стать привлекательнее в глазах женщины. Но помните, что первое впечатление не настолько важно, насколько заложенные качества. Работайте над собой друзья, но не забывайте о разнице психологии между мужчиной и женщиной!

Источник

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Что делать, если партнёр не хочет секса https://otari.mirtesen.ru/blog/43789540312/

«Проклятая страсть»: почему Лев Толстой просил помощи у Некрасова и Тургеневаhttps://https://otari.mirtesen.ru/blog/43460829391/

За что Владимир Маяковский хотел избить Максима Горькогоhttps://https://otari.mirtesen.ru/blog/43668061328/