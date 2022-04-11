7 причин считать Петра II самым невезучим императором

Во-первых: его мать Шарлотта Кристина Брауншвейг-Вольфенбюттельская, умерла почти сразу, после родов, а отца запытали до смерти, когда Петру не было еще трех лет.

Во-вторых: его родной отец, в отместку Петру I, с рождения назначил сыну няньками двух пьяниц из Немецкой слободы. Эти «мамки» вместо того, что бы возиться с капризным малышом поили его вином.

В-третьих: он был отпрыском опального наследника, которого царствующий Петр I крайне не любил. Не любил настолько, что грозился отлучить от наследования престола. Впрочем, Алексей отвечал отцу взаимностью. Он очень нежно относился к своей опальной матери, Евдокии Лопухиной, и ненавидел отца за то, что тот заточил её в монастырь.

В-четвертых: после смерти Алексея на внука обратил внимание дед, выгнал «мамок», и приставил к нему «ученых дьяков». Однако для самого мальца это мало, что изменило. Когда, через некоторое время Петр I проверил знания ребенка, он в ужасе обнаружил, что внук почти не говорит по-русски, кое-как объясняется на немецком, зато отлично ругается по-татарски.

Царь, конечно наказал нерадивых учителей, но других не приставил.(показательно, правда?).

В-пятых: Петр Алексеевич, после смерти второго сына царя (тоже, кстати, Петра) стал рассматриваться как наследник Петра I. Поэтому попал под пристальное внимание клана Долгоруковых. Князь Иван Алексеевич, молодой, пронырливый царедворец, использовал наивного ребенка в своей подковёрной борьбе с Меньшиковым. Устраивал постоянные балы для мальца, которые, конечно же не обходились без вина. На этих приемах, пьяному царевичу исподволь внушалась ненависть ко всему наследию великого деда и к Меньшикову в частности.

Петр II.

Можете себе представить в какой атмосфере рос Петр Алексеевич, и насколько деформирована была его психика.

В-шестых: после смерти императора Петра I. Петр II так и не становится монархом. Хотя завещания нет и по всем русским традициям престол должен был перейти к нему.

В-седьмых: он становится – таки императором (после Екатерины I, в 1727 году). Однако «правит» всего два с половиной года. Причем правление Петра II было номинальным. Как вы понимаете, одиннадцатилетний ребенок физически не мог бы управлять государством. Тем более при таких изощренных придворных интриганов как Долгорукий и Меньшиков. Так или иначе, правление Петра Алексеевича было бестолковым и недолгим. 6 января 1730 года в лютые крещенские морозы, молодой царь в пьяном угаре обнимается с нырявшими в прорубь людьми. Видимо от кого-то из них заражается черной оспой (смертельная для того времени болезнь), и через 12 дней умирает в жестоких мучениях.

Свою невезучесть Петр II перенес на весь род Романовых. Императорская династия пресекается по мужской линии. Наследников молодой император оставить просто не успел.