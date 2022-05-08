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Пастухи на Руси: почему их считали ведьмаками и боялись обидеть?

Пастух на Руси был лицом особенным. С его деятельностью связано было много ритуалов, обрядов и правил. Всё потому, что скот для крестьян был всегда очень важен. Корова – кормилица. Лошадь – трудяга. И так далее.

Можно зайти на любую популярную доску объявлений и посмотреть, сколько стоит корова. Цены разные. Я увидела, что от 40 до 80 тыс. рублей. Не мало. Как одна или даже полторы средних зарплаты в РФ. И это именно средних, а не тех, что реально получают люди, например, в провинции. Со столицей в этом вопросе дела получше.

То есть нужно месяц или два не пить, не есть, чтобы купить корову. За эти же деньги можно приобрести б/у-автомобиль в довольно неплохом состоянии. Это значит, что скот и сейчас ценится.

Но к пастуху сейчас относятся иначе – просто как к человеку, который выполняет довольно простую неквалифицированную работу. Бывает, что таким людям хорошо платят. Но, как правило, много денег не дают все же.

Знаю, что в ряде российских деревень и сел еще с советских времен установилось такое правило: коров пасут жители населенного пункта по очереди. И столько дней, сколько есть скота. Например:

начинают с крайнего дома на одном конце села, затем движутся к другому концу села. Если у человека две коровы, то он выходит пасти всё сельское стадо на два дня.

И так весь теплый период, пока на лугах есть хоть какая-то трава.

Там, где привыкли нанимать пастухов, наверное, еще помнят об особенном статусе таких работников.

Пастухи на Руси: почему их считали ведьмаками и боялись обидеть?

Статус пастуха

Первым делом необходимо отметить, что пасти коров или другой скот мог не каждый человек. «Дискриминация» имела место. В пастухи принимали либо мужчин или парней, которые не были женаты. Либо – сирот.

Древние связывали это с магией колдовством. Мне кажется, что объяснить такие требования можно примитивно и вполне убедительно: человеку семейному или подростку, у которого есть родители, трудно уйти на всё лето в поля. Если же никто не держит – паси себе коров спокойно.

Пастухов считали людьми, которые знаются с нечистой силой. Их покровителем считался леший. Но особого колдовства пастухи не творили. Они читали молитвы и заговоры, чтобы защитить вверенных им животных.

Ходило поверье, что хороший пастух, у которого налажены каналы связи с потусторонним миром, мог легко скрыть стадо от глаз хищника или лихих людей.

К человеку, следящему за скотом, относились очень уважительно, никто не смел обижать, оскорблять его. Это было связано с тем, вероятно, что пастуху вверяли скот – очень дорогую вещь, от которой зависел уровень благосостояния семьи и степень нормальности её состояния.

Обязанности пастуха

Уважение всей общины – это, конечно, хорошее дело. Пастуха кормили и поили, ему предоставляли одежду. Пастуху давали возможность ночевать в любом доме, где он хотел. И оставаться там он мог весь сезон. Можно сказать, что «полный соцпакет».

При этом хватало ограничений.

Например:

1. Нужно было предельно уважительно относиться к природе. Даже веточку нельзя было сломать. Существовал запрет на сбор грибов и ягод. Объясняли это тем, что пастуху ни в коем случае нельзя было разозлить лешего.

2. Человек, который пас скот, не имел права вступать в связи с женщинами, пока работает с животными.

3. Пастуху запрещалось произносить бранные слова.

4. Человеку профессии, о которой идет речь, не разрешалось употреблять алкоголь.

5. С гигиеной было всё плохо. Во-первых, пастух должен был ходить в одной и той же одежде. Во-вторых, ему нельзя было стричь волосы и бороду. Не совсем так: если пастух приходил в село с короткой бородкой, то он должен был сохранять такую длину волос на лице. Если же человек был длиннобородым, то стричься ему запрещалось.

Еще пастуху не разрешалось здороваться с другими мужчинами за руку. Ему не дозволяли ходить на похороны.

Таким образом, пастух сам был в некотором смысле «священной коровой». Много существовало запретов, но к нему всегда относились с максимальным уважением.

Пастухи на Руси: почему их считали ведьмаками и боялись обидеть?

Негативные последствия

Они могли наступить в двух случаях:

1. Если пастуха кто-то обижал. Тогда за него вступались силы природы. А скот мог погибнуть.

2. Если сам пастух нарушал вышеизложенные правила. Тогда он – тот, который имел дружбу с лешим, отрывался от потустороннего мира. И тоже мог начаться падеж скота.

Вот какой интересной и важной фигурой был пастух.

Эта работа только на первый взгляд простая. Следить за коровами не так уж сложно, трудность в том, что это нужно делать с утра до вечера на протяжении долгого теплого сезона. И ограничения свою роль тоже играли. Нельзя это не учитывать.

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