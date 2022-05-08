Пастухи на Руси: почему их считали ведьмаками и боялись обидеть?

Пастух на Руси был лицом особенным. С его деятельностью связано было много ритуалов, обрядов и правил. Всё потому, что скот для крестьян был всегда очень важен. Корова – кормилица. Лошадь – трудяга. И так далее.

Можно зайти на любую популярную доску объявлений и посмотреть, сколько стоит корова. Цены разные. Я увидела, что от 40 до 80 тыс. рублей. Не мало. Как одна или даже полторы средних зарплаты в РФ. И это именно средних, а не тех, что реально получают люди, например, в провинции. Со столицей в этом вопросе дела получше.

То есть нужно месяц или два не пить, не есть, чтобы купить корову. За эти же деньги можно приобрести б/у-автомобиль в довольно неплохом состоянии. Это значит, что скот и сейчас ценится.

Но к пастуху сейчас относятся иначе – просто как к человеку, который выполняет довольно простую неквалифицированную работу. Бывает, что таким людям хорошо платят. Но, как правило, много денег не дают все же.

Знаю, что в ряде российских деревень и сел еще с советских времен установилось такое правило: коров пасут жители населенного пункта по очереди. И столько дней, сколько есть скота. Например:

начинают с крайнего дома на одном конце села, затем движутся к другому концу села. Если у человека две коровы, то он выходит пасти всё сельское стадо на два дня. И так весь теплый период, пока на лугах есть хоть какая-то трава.

Там, где привыкли нанимать пастухов, наверное, еще помнят об особенном статусе таких работников.

Статус пастуха

Первым делом необходимо отметить, что пасти коров или другой скот мог не каждый человек. «Дискриминация» имела место. В пастухи принимали либо мужчин или парней, которые не были женаты. Либо – сирот.

Древние связывали это с магией колдовством. Мне кажется, что объяснить такие требования можно примитивно и вполне убедительно: человеку семейному или подростку, у которого есть родители, трудно уйти на всё лето в поля. Если же никто не держит – паси себе коров спокойно.

Пастухов считали людьми, которые знаются с нечистой силой. Их покровителем считался леший. Но особого колдовства пастухи не творили. Они читали молитвы и заговоры, чтобы защитить вверенных им животных.

Ходило поверье, что хороший пастух, у которого налажены каналы связи с потусторонним миром, мог легко скрыть стадо от глаз хищника или лихих людей.

К человеку, следящему за скотом, относились очень уважительно, никто не смел обижать, оскорблять его. Это было связано с тем, вероятно, что пастуху вверяли скот – очень дорогую вещь, от которой зависел уровень благосостояния семьи и степень нормальности её состояния.

Обязанности пастуха

Уважение всей общины – это, конечно, хорошее дело. Пастуха кормили и поили, ему предоставляли одежду. Пастуху давали возможность ночевать в любом доме, где он хотел. И оставаться там он мог весь сезон. Можно сказать, что «полный соцпакет».

При этом хватало ограничений.

Например:

1. Нужно было предельно уважительно относиться к природе. Даже веточку нельзя было сломать. Существовал запрет на сбор грибов и ягод. Объясняли это тем, что пастуху ни в коем случае нельзя было разозлить лешего.

2. Человек, который пас скот, не имел права вступать в связи с женщинами, пока работает с животными.

3. Пастуху запрещалось произносить бранные слова.

4. Человеку профессии, о которой идет речь, не разрешалось употреблять алкоголь.

5. С гигиеной было всё плохо. Во-первых, пастух должен был ходить в одной и той же одежде. Во-вторых, ему нельзя было стричь волосы и бороду. Не совсем так: если пастух приходил в село с короткой бородкой, то он должен был сохранять такую длину волос на лице. Если же человек был длиннобородым, то стричься ему запрещалось.

Еще пастуху не разрешалось здороваться с другими мужчинами за руку. Ему не дозволяли ходить на похороны.

Таким образом, пастух сам был в некотором смысле «священной коровой». Много существовало запретов, но к нему всегда относились с максимальным уважением.

Негативные последствия

Они могли наступить в двух случаях:

1. Если пастуха кто-то обижал. Тогда за него вступались силы природы. А скот мог погибнуть.

2. Если сам пастух нарушал вышеизложенные правила. Тогда он – тот, который имел дружбу с лешим, отрывался от потустороннего мира. И тоже мог начаться падеж скота.

Вот какой интересной и важной фигурой был пастух.

Эта работа только на первый взгляд простая. Следить за коровами не так уж сложно, трудность в том, что это нужно делать с утра до вечера на протяжении долгого теплого сезона. И ограничения свою роль тоже играли. Нельзя это не учитывать.

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А вы знали это?

Первым персонального захоронения удостоился Яков Свердлов. Считается, что знаменитый Колонный зал Дома Союзов превратился в траурное помещение для прощания с умершими вождями благодаря смерти создателя социалистического государства Владимира Ленина. Однако первым там оказался вовсе не Ленин, а революционер-анархист Петр Кропоткин, ушедший из жизни на 3 года раньше.

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