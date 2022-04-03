Как Гортензия пошла против триумвирата и отстояла права римских женщин

«Нет налогам без представительства».
(с) лозунг Американской революции
Во все эпохи и во всех странах чрезвычайные обстоятельства, чаще всего войны, были поводом для введения новых налогов. Например, во второй половине XVIII века государственный долг Великобритании катастрофически вырос из-за Семилетней войны. Чтобы наполнить казну, британский парламент принял так называемый «Акт о гербовом сборе». Поборы распространили и на Новый свет. Возмущение колонистов вызывал тот факт, что налоги с них собирали, но их представителей в парламенте не было. Это стало причиной мятежа, переросшего в революцию и Войну за независимость.
Нечто похожее случилось в Древнем Риме при Втором триумвирате, в 42 г. до н.э. Пришедшей к власти троице, состоявшей из Марка Антония, Октавиана Августа и Марка Эмилия Лепида, срочно требовались деньги для войны с многочисленными врагами. Начали с проскрипций, то есть массовых репрессий, которым подвергались как враги новой власти, так и просто богатые граждане. Их имущество конфисковали, но собранных таким образом денег не хватало на финансирование армии.
Триумвиры ввели государственный займ, на который подписывали в принудительном порядке. Легионы к местам боевых действий перебрасывались по морю, а матросов для всех кораблей не хватало. Поэтому всех сенаторов обязали купить определённое количество рабов, которых отправили служить на флот. Разумеется, ввели и новые чрезвычайные налоги, в том числе один уникальный, которого не было во всей истории Рима. А именно — налог на имущество богатых женщин.
Женщины в Древнем Риме обычно не владели собственностью. Если в семье имелся хотя бы один совершеннолетний мужчина, он назывался dominus (хозяин дома), по римским законам являлся опекуном над всеми домочадцами и распоряжался их имуществом. Исключений из этого правила было два: весталки (жрицы богини Весты), в чьём ведении была собственность храма, и вдовы в семьях, оставшихся без взрослых мужчин. В последнем случае семейное имущество становилось их владением. Покушаться на имущество вдов и сирот считалось аморальным у большинства народов, и римляне не были исключением.
Богатые женщины, о которых шла речь в новом законе, были вдовами из зажиточных семей. К тому времени в Риме войны не прекращались несколько десятилетий, причём велись они в основном в самой Италии. Гражданские войны, Союзническая война, восстание Спартака погубили немало мужчин, в том числе богатых и знатных, всё семейное достояние которых оказывалось в руках вдов. Всего таких богатых женщин насчитали около 1400, так что новый налог должен был дать казне немалую прибыль.
Римские женщины возмутились, и возглавила их матрона по имени Гортензия. Она происходила из старинного рода, давшего Риму в III в. до н.э. плебейского диктатора Квинта Гортензия. А её отцом был консул Квинт Гортензий Гортал — оратор, соперничавший в красноречии с самим Цицероном. Дочь унаследовала его талант и произнесла речь, которую передал римский историк II в. н.э. Аппиан: «Вы уже лишили нас отцов, сыновей, мужей и братьев. Почему мы должны платить налоги, но не иметь возможности получать награды, власть, государственные должности, которые достаются вам? «Потому что таково военное время», — скажете вы? А когда не было войны? И когда женщины, облагаемые налогами, освобождались от своего пола и становились равными мужчине?»
Гортензия задала вопрос, схожий с теми, которые задавали американские колонисты XVIII века британским политикам: «Почему мы должны платить налоги, когда мы не имеем доступа к государственным должностям, наградам, войскам, в общем говоря ко всему, за что вы сражаетесь между собой?» У триумвиров не нашлось аргументированных возражений, но совсем отказаться от этого налога они не могли, чтобы не потерять лицо, публично уступив женщинам. На следующий день в закон внесли коррективы, теперь он распространялся лишь на 400 самых богатых вдов. Как проходили сборы данного налога и пытались ли его собрать вообще — исторической науке неизвестно.
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