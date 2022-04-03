Как Гортензия пошла против триумвирата и отстояла права римских женщин

«Нет налогам без представительства».

(с) лозунг Американской революции

Во все эпохи и во всех странах чрезвычайные обстоятельства, чаще всего войны, были поводом для введения новых налогов. Например, во второй половине XVIII века государственный долг Великобритании катастрофически вырос из-за Семилетней войны. Чтобы наполнить казну, британский парламент принял так называемый «Акт о гербовом сборе». Поборы распространили и на Новый свет. Возмущение колонистов вызывал тот факт, что налоги с них собирали, но их представителей в парламенте не было. Это стало причиной мятежа, переросшего в революцию и Войну за независимость.

Американская революция, арт из компьютерной игры Empire: Total War

Нечто похожее случилось в Древнем Риме при Втором триумвирате, в 42 г. до н.э. Пришедшей к власти троице, состоявшей из Марка Антония, Октавиана Августа и Марка Эмилия Лепида, срочно требовались деньги для войны с многочисленными врагами. Начали с проскрипций, то есть массовых репрессий, которым подвергались как враги новой власти, так и просто богатые граждане. Их имущество конфисковали, но собранных таким образом денег не хватало на финансирование армии.

Бартоломео Пинелли, XIX в. Триумвиры составляют проскрипционные списки.Бартоломео Пинелли, XIX в.

Триумвиры ввели государственный займ, на который подписывали в принудительном порядке. Легионы к местам боевых действий перебрасывались по морю, а матросов для всех кораблей не хватало. Поэтому всех сенаторов обязали купить определённое количество рабов, которых отправили служить на флот. Разумеется, ввели и новые чрезвычайные налоги, в том числе один уникальный, которого не было во всей истории Рима. А именно — налог на имущество богатых женщин.

Римлянки на фреске из Помпей, I в. н.э.

Женщины в Древнем Риме обычно не владели собственностью. Если в семье имелся хотя бы один совершеннолетний мужчина, он назывался dominus (хозяин дома), по римским законам являлся опекуном над всеми домочадцами и распоряжался их имуществом. Исключений из этого правила было два: весталки (жрицы богини Весты), в чьём ведении была собственность храма, и вдовы в семьях, оставшихся без взрослых мужчин. В последнем случае семейное имущество становилось их владением. Покушаться на имущество вдов и сирот считалось аморальным у большинства народов, и римляне не были исключением.

«Римская вдова». Данте Габриэль Россетти, 1874 г.

Богатые женщины, о которых шла речь в новом законе, были вдовами из зажиточных семей. К тому времени в Риме войны не прекращались несколько десятилетий, причём велись они в основном в самой Италии. Гражданские войны, Союзническая война, восстание Спартака погубили немало мужчин, в том числе богатых и знатных, всё семейное достояние которых оказывалось в руках вдов. Всего таких богатых женщин насчитали около 1400, так что новый налог должен был дать казне немалую прибыль.

Древнеримские женщины, современный косплей

Римские женщины возмутились, и возглавила их матрона по имени Гортензия. Она происходила из старинного рода, давшего Риму в III в. до н.э. плебейского диктатора Квинта Гортензия. А её отцом был консул Квинт Гортензий Гортал — оратор, соперничавший в красноречии с самим Цицероном. Дочь унаследовала его талант и произнесла речь, которую передал римский историк II в. н.э. Аппиан: «Вы уже лишили нас отцов, сыновей, мужей и братьев. Почему мы должны платить налоги, но не иметь возможности получать награды, власть, государственные должности, которые достаются вам? «Потому что таково военное время», — скажете вы? А когда не было войны? И когда женщины, облагаемые налогами, освобождались от своего пола и становились равными мужчине?»

Патрицианка, реконструкция на фестивале «Времена и эпохи», 2015 г.

Гортензия задала вопрос, схожий с теми, которые задавали американские колонисты XVIII века британским политикам: «Почему мы должны платить налоги, когда мы не имеем доступа к государственным должностям, наградам, войскам, в общем говоря ко всему, за что вы сражаетесь между собой?» У триумвиров не нашлось аргументированных возражений, но совсем отказаться от этого налога они не могли, чтобы не потерять лицо, публично уступив женщинам. На следующий день в закон внесли коррективы, теперь он распространялся лишь на 400 самых богатых вдов. Как проходили сборы данного налога и пытались ли его собрать вообще — исторической науке неизвестно.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Вернер фон дер Шуленбург: почему посол Германии в СССР предупредил Сталина о нападении Гитлера https://otari.mirtesen.ru/blog/43140274774/

Кто помог США опередить СССР в лунной гонке? https://otari.mirtesen.ru/blog/43502736289

Русский народ: что о нем говорится в Библии https://otari.mirtesen.ru/blog/43758260532/