Почему Советский Союз назвали именно «Советским»?

Как расшифровывается аббревиатура СССР дети учат ещё в школе, даже те, кто родился сильно после распада великой державы знают расшифровку названия - Союз Советских Социалистических Республик. Но чаще всего название сокращают до двух слов «Советский Союз», и вот это название уже далеко не каждый может объяснить.

Первые «советы» в России были созданы еще в 1905 году, это было органы руководств стачками. Классовый орган представлял интересы пролетариата, и вскоре их функции расширились до руководства оппозицией.

В то время уже существовали научные работы, в которых государства, в котором власт сосредоточена в руках «Советов», назывались Советскими. Так, планировалось Советским путём установить диктатуру пролетариата.

Сосредоточенная в руках советов, власть называлась советской, страны, которые признали полноту этой власти, стали советскими республиками. Позже советы стали коллегиальными представительными органами власти, которые избирались на определённый срок населением страны.

В своей речи в 1919 году Ленин упоминал, что именно власти Советов предстоит победить во всем мире, она обеспечит переход к социализму, даст возможность угнетенным подняться и взять в свои руки управление хозяйством.

Владимир Ленин считал, что советская власть признана верной и непобедимой на пути к социализму.

Поэтому все республики, вошедшие в состав Советского Союза, были советскими, они содержали в своём названии указание на форму действующий в данный период времени власти.

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