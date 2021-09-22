10 феноменальных явлений природы

Снежные рулеты

Они же снежные рулоны. Когда на открытой местности присутствует подходящий снег — с льдистым холодным слоем снизу и влажным более тёплым сверху — и дует порывистый сильный ветер, вполне можно наблюдать это редкое явление. Ветер скатывает снег в нечто вроде стогов сена, размерами от яблока до легкового автомобиля.

Трубчатые облака

Эти облака зловещего вида иногда предвещают сильные тропические грозы, но чаще образуются, когда гроза уже прошла. Облачные «карманы» возникают, когда восходящий поток поднимает насыщенный влагой воздух над тучами, после чего тяжёлые частицы воды и льда проваливаются вниз.

Ледяные цветы

Для образования этого феномена нужны специфические условия — поздняя осень или ранняя зима, когда земля ещё не промёрзла и растения вытягивают из неё воду. Температура воздуха резко падает и сок некоторых растений — например, Verbesina virginica — прорывается наружу, моментально замерзая в удивительной конфигурации.

Базальтовые колонны

Базальт — горная порода, образующаяся из застывшей магмы. При застывании она трескается, как обычная грязь, только процесс в этом случае может длиться столетиями. Там, где расплавленный базальт десятки миллионов лет назад выходил на поверхность и относительно быстро охлаждался, сегодня мы можем наблюдать потрясающую колоннаду.

Облачная дыра

Она же «дырообразная полоса падения осадков», она же fallstreak hole. Возникает, когда что-то вроде пролетевшего самолёта, обычной пыли или осадков из более высокого слоя нарушает покой облака из сверхохлаждённых водяных капель, остающихся жидкими даже при -40°C. Из-за цепной реакции вода превращается в лёд, падая вниз и делая в облаке почти идеальную дыру.