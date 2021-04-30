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Как капитан Алексей Щастный доказал, что Ленин и Троцкий агенты и предатели, финансируемые из Германии

Как капитан Алексей Щастный доказал, что Ленин и Троцкий агенты и предатели, финансируемые из Германии

 

Первые годы советской власти стали на редкость трагичными для русского флота. Корабли Черноморской флотилии были затоплены по распоряжению В.И. Ленина, на Дальнем Востоке и на Севере суда захватили интервенты, а Балтийский флот чуть было не погиб по вине Германии. Спасти его удалось лишь благодаря мудрости, отваге и героизму капитана первого ранга Алексея Михайловича Щастного.

Потопить, чтобы не достались врагу

После окончания Первой мировой войны в соответствии с положениями Брест-Литовского мира Советская Россия потеряла Финляндию, а вместе с ней крупнейшую военно-морскую базу Балтийского флота в Хельсинки. Военные суда и подводные лодки необходимо было в кратчайшие сроки вывести в Кронштадт. В противном случае они могли быть конфискованы или захвачены.

Как капитан Алексей Щастный доказал, что Ленин и Троцкий агенты и предатели, финансируемые из Германии

 

Однако сделать это было не просто. Балтику сковали толстые льды. Тонкий металл кораблей во время сложного морского перехода мог не выдержать испытания льдом. В данной ситуации прежние союзники по Антанте настаивали на том, чтобы флот во избежании его захвата немцами или белофиннами был затоплен. Последние, кстати, несколько раз пытались силой ворваться в порт. Самое удивительное, что командующий флотом Алексей Щастный в ответ на свою телеграмму с просьбой отдать четкое распоряжение по поводу его дальнейших действий получил от Л.

Д. Троцкого странное указание: корабли потопить, но частично...

Преступный замысел

Не сумев понять смысл загадочного приказа, Щастный обратился к данным морской разведки. Вскоре на его стол легли, переданные ему из Петрограда, фотокопии тайной переписки между руководством немцев, англичан и большевиков. Содержание документов до глубины души возмутило Алексея Михайловича.

Оказалось, что немецкий генеральный штаб настойчиво требовал от Л.Д. Троцкого и В.И. Ленина организовать мнимое затопление флота для успокоения англичан. Следовало создать видимость гибели Балтийского флота, чтобы впоследствии передать его суда Германии. Этим шагом большевики должны были расплатиться с немцами за свои долги.

Алексей Щастный не мог уронить честь русского офицера. Он поступил по-своему и начал опасную многоходовую игру. Он сообщил Троцкому, что моряки Балтийского флота деморализованы и подобрать достойную команду, которая тайно заминирует и взорвет корабли, да так, чтобы они не получили больших повреждений, невозможно.

Как капитан Алексей Щастный доказал, что Ленин и Троцкий агенты и предатели, финансируемые из Германии

 

В реальности же моряки Балтийского флота находились в прекрасной моральной и физической форме, полностью подчиняясь своему командиру. Несмотря на страшные льды, сковавшие Балтику, Щастный принял решение флот не топить, а идти в Кронштадт.

Долгая дорога во льдах

В марте 1918 года 236 кораблей покинули Хельсинки и двинулись в сторону своей новой стоянки. Дорога во льдах была ужасной. Те участки пути, которые летом корабли проходили за 20 часов, в условиях зимы преодолевались лишь за 8-9 суток. Тем не менее благодаря отличному командованию и выучке матросов все корабли без потерь благополучно пришли в Кронштадт.

Народ ликовал. А.М. Щастного тут же окрестили «народным адмиралом» и «диктатором Петрограда». Однако у властей было совсем иное мнение о поступке командующего флотом. Алексея Михайловича тут же вызвали в Москву, чтобы арестовать.

В свою очередь, Щастный, не питая иллюзий о цели своего визита в столицу, решил созвать Совет морских комиссаров, на котором с документальными доказательствами на руках намеревался объявить Л.Д. Троцкого и В.И. Ленина предателями, финансируемыми из Германии. Разумеется, власти допустить подобного скандала не могли. А.М. Щастного арестовали, обвинили в государственной измене и расстреляли.

Дмитрий Соколов

Использован материал : https://russian7.ru/post/kak-kapitan-aleksey-shhastnyy-spas-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Однозначно подлые и алчные Ленин и Троцкий своим злодейством в отношении капитана А. Щастного доказали свою продажную сущность и то, что не всегда можно верить поговорке "Победителей не судят"!Остается только сожалеть, что и сегодня много слабоумных бездарей, которые все еще верят в светлое советское будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете!

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него саранчу, засуху, войну, мор, чуму и прочие напасти. Но похоже на то, что народ России Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бездарных коммуняк, которое универсальное бедствие по своим последствиям, соизмеримое с саранчой, засухой, войной, мором, чумой и прочими напастями вместе взятыми.

По своей сути коммуняки это что-то вроде всадников апокалипсиса в отдельно взятой стране.Причём, такое ощущение, что наказал Господь народ России за какие-то очень тяжкие прегрешения. Надо бы спросить сегодняшних бездарных коммуняк , изнывающих в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, не надоело ли им безумно бродить по кладбищу собственных иллюзий!

Не надоело ли им сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!

Друзья! Мне очень интересно, когда бездарные коммуняки сделают адекватные выводы и наконец-то станут жить нормально в богатейшей стране мира! Ведь именно про таких бездарных россиян старая советская довольно позорная поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ »!

Ведь именно эти деятели сегодня позорят свою Великую страну!Жаль, что человеку не дано жить 500 лет, а то я бы посмотрел, как русские краснели бы при упоминании о своих далеких предках - рабах, которые называли сапожников гениями, а убийц - отцами нации, совестью эпохи.

Ведь прав был Бисмарк, говоря :"Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они победят сами себя".Именно поэтому то состояние российского общества, в котором оно сейчас находится, является последствием геноцида,устроенного большевиками во главе с Лениным и Сталиным!

Россия в 20 веке пережила две мировых войны, три больших волны голода, ГУЛАГ, Перестройку, бандитизм 90-х и массу локальных военных конфликтов.Именно поэтому Россия до сих пор после этого коммунистического эксперимента так и не пришла в себя и многие россияне, имея богатейшей природные ресурсы и огромную территории, все еще живут как нищие бомжи, с ностальгией вспоминая виртуальный социализм!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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