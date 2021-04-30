Как капитан Алексей Щастный доказал, что Ленин и Троцкий агенты и предатели, финансируемые из Германии

Первые годы советской власти стали на редкость трагичными для русского флота. Корабли Черноморской флотилии были затоплены по распоряжению В.И. Ленина, на Дальнем Востоке и на Севере суда захватили интервенты, а Балтийский флот чуть было не погиб по вине Германии. Спасти его удалось лишь благодаря мудрости, отваге и героизму капитана первого ранга Алексея Михайловича Щастного.



Потопить, чтобы не достались врагу

После окончания Первой мировой войны в соответствии с положениями Брест-Литовского мира Советская Россия потеряла Финляндию, а вместе с ней крупнейшую военно-морскую базу Балтийского флота в Хельсинки. Военные суда и подводные лодки необходимо было в кратчайшие сроки вывести в Кронштадт. В противном случае они могли быть конфискованы или захвачены.

Однако сделать это было не просто. Балтику сковали толстые льды. Тонкий металл кораблей во время сложного морского перехода мог не выдержать испытания льдом. В данной ситуации прежние союзники по Антанте настаивали на том, чтобы флот во избежании его захвата немцами или белофиннами был затоплен. Последние, кстати, несколько раз пытались силой ворваться в порт. Самое удивительное, что командующий флотом Алексей Щастный в ответ на свою телеграмму с просьбой отдать четкое распоряжение по поводу его дальнейших действий получил от Л. Д. Троцкого странное указание: корабли потопить, но частично...

Преступный замысел

Не сумев понять смысл загадочного приказа, Щастный обратился к данным морской разведки. Вскоре на его стол легли, переданные ему из Петрограда, фотокопии тайной переписки между руководством немцев, англичан и большевиков. Содержание документов до глубины души возмутило Алексея Михайловича.

Оказалось, что немецкий генеральный штаб настойчиво требовал от Л.Д. Троцкого и В.И. Ленина организовать мнимое затопление флота для успокоения англичан. Следовало создать видимость гибели Балтийского флота, чтобы впоследствии передать его суда Германии. Этим шагом большевики должны были расплатиться с немцами за свои долги.

Алексей Щастный не мог уронить честь русского офицера. Он поступил по-своему и начал опасную многоходовую игру. Он сообщил Троцкому, что моряки Балтийского флота деморализованы и подобрать достойную команду, которая тайно заминирует и взорвет корабли, да так, чтобы они не получили больших повреждений, невозможно.

В реальности же моряки Балтийского флота находились в прекрасной моральной и физической форме, полностью подчиняясь своему командиру. Несмотря на страшные льды, сковавшие Балтику, Щастный принял решение флот не топить, а идти в Кронштадт.





Долгая дорога во льдах

В марте 1918 года 236 кораблей покинули Хельсинки и двинулись в сторону своей новой стоянки. Дорога во льдах была ужасной. Те участки пути, которые летом корабли проходили за 20 часов, в условиях зимы преодолевались лишь за 8-9 суток. Тем не менее благодаря отличному командованию и выучке матросов все корабли без потерь благополучно пришли в Кронштадт.

Народ ликовал. А.М. Щастного тут же окрестили «народным адмиралом» и «диктатором Петрограда». Однако у властей было совсем иное мнение о поступке командующего флотом. Алексея Михайловича тут же вызвали в Москву, чтобы арестовать.

В свою очередь, Щастный, не питая иллюзий о цели своего визита в столицу, решил созвать Совет морских комиссаров, на котором с документальными доказательствами на руках намеревался объявить Л.Д. Троцкого и В.И. Ленина предателями, финансируемыми из Германии. Разумеется, власти допустить подобного скандала не могли. А.М. Щастного арестовали, обвинили в государственной измене и расстреляли.

Дмитрий Соколов

Использован материал : https://russian7.ru/post/kak-kapitan-aleksey-shhastnyy-spas-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Однозначно подлые и алчные Ленин и Троцкий своим злодейством в отношении капитана А. Щастного доказали свою продажную сущность и то, что не всегда можно верить поговорке "Победителей не судят"!Остается только сожалеть, что и сегодня много слабоумных бездарей, которые все еще верят в светлое советское будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете!

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него саранчу, засуху, войну, мор, чуму и прочие напасти. Но похоже на то, что народ России Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бездарных коммуняк, которое универсальное бедствие по своим последствиям, соизмеримое с саранчой, засухой, войной, мором, чумой и прочими напастями вместе взятыми.

По своей сути коммуняки это что-то вроде всадников апокалипсиса в отдельно взятой стране.Причём, такое ощущение, что наказал Господь народ России за какие-то очень тяжкие прегрешения. Надо бы спросить сегодняшних бездарных коммуняк , изнывающих в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, не надоело ли им безумно бродить по кладбищу собственных иллюзий!

Не надоело ли им сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!

Друзья! Мне очень интересно, когда бездарные коммуняки сделают адекватные выводы и наконец-то станут жить нормально в богатейшей стране мира! Ведь именно про таких бездарных россиян старая советская довольно позорная поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ »!

Ведь именно эти деятели сегодня позорят свою Великую страну!Жаль, что человеку не дано жить 500 лет, а то я бы посмотрел, как русские краснели бы при упоминании о своих далеких предках - рабах, которые называли сапожников гениями, а убийц - отцами нации, совестью эпохи.

Ведь прав был Бисмарк, говоря :"Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они победят сами себя".Именно поэтому то состояние российского общества, в котором оно сейчас находится, является последствием геноцида,устроенного большевиками во главе с Лениным и Сталиным!

Россия в 20 веке пережила две мировых войны, три больших волны голода, ГУЛАГ, Перестройку, бандитизм 90-х и массу локальных военных конфликтов.Именно поэтому Россия до сих пор после этого коммунистического эксперимента так и не пришла в себя и многие россияне, имея богатейшей природные ресурсы и огромную территории, все еще живут как нищие бомжи, с ностальгией вспоминая виртуальный социализм!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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