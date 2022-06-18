Интересные факты о Бангайской рыбе-кардинал

Бангайская рыба-кардинал – одна из самых интересных рыб океана, отличающаяся своим окрасом и формой. Размеры рыбы не превышает 8 см. Тело рыбы овальное. На спине и на брюшке находятся по два длинных плавника. Первый спинной плавник на кончике имеет кисточку. Хвост тоже длинный и раздвоенный.

Глаза рыбы большие, помогающие ей вести ночной образ жизни. Окрас тело обычно бывает серебристым или бело-серым. От заднего спинного к заднему брюшному идет черная полоска, и от переднего спинного до переднего брюшного плавника тоже идет черная полоска. Одна полоска проходит через глаза рыбы. По всему телу хаотично расположены белые пятна. У каждой рыбы расположение пятен индивидуальное.

Место обитания Бангайской рыбы-кардинал – в Тихом океане в восточной части островов Бангай в Индонезии. Для проживания они выбирают наиболее безопасные места в песке, водорослях или кораллах, которые находятся на мелководье. Температура воды в их месте обитание колеблется от 28 до 31 °C. Живут рыбы-кардиналы на небольшой территории, которая занимает 5500 км2. В возрасте полугода рыбы начинают собираться в стаи, где количество может доходить до 500 особей.

Рацион пищи рыбы-кардинал довольно разнообразен. Они могут употреблять в пищу зоопланктонов, икру рыб, веслоногих и десятиногих ракообразных.

Но также рыбы-кардиналы также служат источником пищи для многих хищных рыб: крылаток, морских змей, снежной мурены и других.

Размножение по большой части занимается самец, нежели самка. В брачный период самка плавает вокруг самца, уговаривая его на спаривание. После этого самка откладывает яйца размером в 2,5 мм самцу в рот, и тот их вынашивает около 25 дней. Все это время территорию, на которой они находятся, самка тщательно охраняет. После рождения детенышей самец и самка уплывают, оставляя детей выживать самостоятельно.

Рыба-кардинал находится на грани вымирания, потому что многие люди охотятся на них. Многие держат их в аквариумах. Они быстро привыкают к новой среде, новой температуре воды и питанию. Но учеными доказано, что лучше всего для сохранности вида будет проживание рыбы в естественной для них среде обитания.

Источник

А вы знали об этом?

К замужним женщинам на Руси было принято относиться довольно строго. Изменившую мужу женщину впрягали в телегу вместе с лошадью. При этом могли пустить вскачь, и тогда поспеть за ней было очень непросто. Художник Александр Бучкури в 1936 году написал об этом картину "Вывод". Интересно, что поляки поступали так же, как в России – могли надеть хомут на шею той жене, про которую стало «известно недоброе». В сани или телегу не впрягали, но жест считался говорящим. Не нужно было никому и ничего объяснять, потому что при виде хомута каждый и так понимал, что именно произошло.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43622729460)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Почему Лев Толстой сравнил царя Николая II с ребёнком? https://otari.mirtesen.ru/blog/43840410500/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!