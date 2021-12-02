Если муж стал вашей мамой

«Надень шапку», «не забудь закрыть дверь», «пообедай, а то живот заболит». Мы привыкли слышать такое от мам или бабушек. А если так разговаривает муж? Если он стремится окружить заботой, от которой мы мечтали избавиться еще подростком? Конечно, приятно, когда близкий человек думает о вас, но все хорошо в меру.

«Муж подкупил меня тем, что на первом свидании приготовил мне ужин. С того дня прошло двадцать лет, но он по-прежнему готовит, заваривает мне чай, делает педикюр, отчитывает, если я не надеваю шарф. Убирает банановые очистки, которые оставляю на столе, и я даже не успеваю опомниться, а он уже моет мою чашку из-под кофе.

Когда он узнал о моей болезни суставов, я стала слышать еще и «не прыгай — заболит колено», «не бегай, заболит спина». Мне каждый раз приходится бороться за право делать что-то самостоятельно.

И все бы хорошо, но иногда я слышу в свой адрес, что я «кулема», «лентяйка» и прочее. Все это подается как шутка, но осадок остается.

Поэтому я иногда думаю, почему мы вместе? Почему я 20 лет принимаю эту гиперопеку и только сейчас поняла, насколько порой она меня душит?

Что самое печальное, она душит и его. Ведь он отказывается от собственных увлечений, чтобы я и дети позволяли себе то, чего хотим.

Или, может, он просто не хочет ничем заниматься, кроме домашних дел и работы, которая ему не нравится, а жертвенность — просто оправдание?» — рассказывает Людмила, 40 лет.

Действительно, почему некоторые люди считают своим долгом опекать других в ущерб себе, буквально опутывая их своей заботой?

Ведь так человек лишается возможности взять ответственность за свою жизнь на себя, расти и находить силы и, в конце концов, не чувствовать себя виноватым за постоянную жертвенность другого.

Мы привыкли, что такое поведение скорее свойственно женщинам. Но, вопреки стереотипу, порой и мужчины готовы денно и нощно ухаживать, не позволяя жене даже помыть за собой посуду.

Я знаю лучше!

«Забота — это желание благополучия другому человеку. Оптимальный вариант, когда один партнер свои представления о благополучии сверяет с желаниями и представлениями другого.

Сверхзабота — это когда я не учитываю желания и потребности своего партнера, а делаю ему и с ним только то, что считаю необходимым», — объясняет Екатерина Клочкова, семейный системный консультант.

Прежде, чем сделать что-либо, лучше все же убедиться, хочет ли этого партнер. Иначе получается навязывание собственных представлений о том, что лучше для него. И в конце концов близкому человеку остается либо подчиниться и подстроиться под заботящегося, либо начать отстаивать свои права, что выльется в постоянный конфликт.

Никогда не стоит решать за других. Иначе, совершая вроде бы доброе дело, например, помогая жене, можно к своему удивлению получить в ответ не самую приятную реакцию.

Вы уверены, что все делаете правильно, что именно это и нужно партнеру, но в итоге оба остаетесь разочарованными. Потому что один не получает благодарности за помощь, а другая недоумевает, ну что опять она сделала не так, раз нужно ее поправлять и замещать. Она этого не хотела, не просила такой помощи.

«Возможно, супругу настолько дорога его жена, что окружая ее тотальной заботой, он справляется со своей тревогой о том, что с ней или с их отношениями может произойти что-то плохое. Как в фильме Чудовище ставило розу, от которой зависела его жизнь, под стеклянный колпак, чтобы ее ничего не беспокоило.

Но это в сказке, и роза была волшебной — поэтому ей не причиняли вреда отсутствие ветра, солнца и дождя, без которых настоящий цветок завянет еще быстрее, — уточняет Екатерина Клочкова. — Возможно, жене поначалу приятна такая забота — вот он, принц из сказки.

Но жена тоже не сказочная бесплотная принцесса, у нее есть потребности в личностном росте, развитии, становлении — и поэтому ей нужно ощущать ответственность за свою жизнь. А это довольно сложно, если утопать в заботе партнера, когда желания исполняются, не успев созреть, а также удовлетворяются даже те, которых и не было».

Я тучи разведу руками

Какие же роли играют такой муж и его жена? И что заставляет мужчину опекать свою женщину как беспомощного ребенка? Возможно, ответы стоит искать в его детстве или даже в истории семьи.

«Есть множество конструктов и концепций в разных теоретических подходах, которые дают варианты ответов. Терапевт в ходе длительной работы осторожно перебирает и предлагает клиенту интерпретации, из которых тот выбирает подходящую ему и помогающую работать с симптомом. Поэтому единого универсального ответа нет.

Но если переформулировать вопрос на «Зачем?», то возникает подобие некой общей идеи. Это способ борьбы с тревогой за отношения и за партнера, со страхом перед неопределенностью будущего. Окружить сверхзаботой — довольно сложное и энергозатратное мероприятие. Посвящая себя этому, супруг на время отвлекается от тревоги.

Но и времени рассказать, почему он так тревожится, почему ему так дорога жена и отношения с ней, тоже не остается», — поясняет семейный терапевт.

Кажется, что такой муж всегда напряжен, всегда начеку — как бы чего не случилось. Мир вокруг него слишком опасен.

Но откуда берется такой страх?

Возможно, такие люди создают четкую устойчивую картинку того, «как надо», которая в их воображении гарантирует безопасность

«Наше общество в ХХ веке столкнулось с обилием травматических событий (Первая мировая, Гражданская, репрессии, ВОВ и т. д.), когда только тревога за близких и благополучие была адекватной адаптивной реакцией и помогала выжить, — считает Екатерина Клочкова. — Поэтому нужно смотреть на историю семьи, по возможности восстановить всю картину, как предки переживали ХХ век, чего лишились, кого потеряли, за счет каких ресурсов справлялись.

Это поможет яснее понять причины беспокойства и происхождение многих привычек и тревожных мыслей, познакомиться с ними получше, чтобы понять, какое влияние они оказывают на сегодняшний день. Поможет по-другому посмотреть на свою семью: возможно, многие угрозы стали неактуальными, а с другими члены семьи умеют справляться. Этот терапевтический процесс поможет снизить тревогу, появится больший простор для выбора других действий».

Почему им кажется, что все делают все не так? Почему им надо критиковать других?

По словам эксперта, для того, чтобы справиться с тревогой, возможно, такие люди создают четкую устойчивую картинку того, «как надо», которая в их воображении гарантирует неизменность и безопасность.

К сожалению, картинка существует только в их голове. Если не напоминать себе, что это всего лишь один из вариантов благополучного будущего, то любое отклонение будет эту тревогу как раз вызывать.

И раз это представление существует только внутри, то лишь ее создатель знает нюансы, а никто другой знать не может. Не говоря уж о том, что у других людей могут быть свои представления о благополучном будущем и настоящем.

Кто, если не я

Но дело тут не только в тревоге. Сверхзаботливые мужчины стремятся напомнить другим, но в первую очередь себе, что они нужны и важны, незаменимы, и без них все пойдет не так. Беспрестанной заботой они пытаются утвердить собственную власть, успокаивая себя мыслью: только если я все контролирую, с близкими ничего не случится.

Даже когда можно подождать, пока жена или ребенок совершат какие-то действия сами, эти мужья и отцы бросаются скорее делать это за них. Это также связано с потребностью в контроле и обретением опоры через опеку над близкими.

«В случае с родителем взросление и отделение ребенка в перспективе напоминает о скоротечности жизни, старении, смерти.

Пытаясь помешать взрослению ребенка (а именно так следует понимать перехватывание инициативы в повседневных делах), заботящийся старается не замечать, что его подопечный растет, развивается, расширяется круг его возможностей. Он словно помещает самый лучший момент жизни в смолу, в янтарь — чтобы ничего не менялось и сохранялось так бесконечно долго.

В случае с супругом возможно появление дополнительного мотива: «Я важен, нужен и незаменим, без меня она не справится», — говорит эксперт.

Почему мы их выбираем и как с ними жить

Почему женщины выбирают таких мужчин? Возможно, они кажутся надежными партнерами, олицетворяя образ «мужчины с надежным и крепким плечом», к которому не страшно прислониться и которое защитит от всех невзгод, считает эксперт.

Но постоянное столкновения реальных желаний живого человека и надуманных партнером представлений о его благополучии становятся причиной конфликта, который в итоге может привести к распаду отношений.

Однако здоровые границы в семье можно и нужно восстанавливать. Советы эксперта могут в этом помочь.

5 простых шагов для восстановления границ

1. Самое первое и важное — работать над коммуникацией в семье. Больше рассказывать партнеру о своих чувствах и мыслях, спрашивать, что чувствует и думает он. Это важно для установления прямого, не заполненного фантазиями контакта.

2. После этого заботливому супругу нужно увидеть, что партнер как он есть и представления о нем — это два разных, хоть и похожих человека.

3. Стараться открывать что-то новое друг в друге каждый день — во-первых, это будет интересно, а во-вторых, скорректирует придуманный образ и приблизит его к реальному человеку.

4. Опекающему партнеру — стараться каждый раз замечать, что у другого получается хорошо, выделять моменты, когда тот удачно справился с задачей, даже если это неожиданность для того, кто заботится.

5. Насколько это возможно, восстановить историю семьи, обращая внимания на воспоминания и факты о людях и периодах, про которые известно мало или родственники вспоминают неохотно.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2358168851211356900/

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