Боголюбская икона Божией Матери, одна из древнейших чудотворных икон России, написана в XII веке по просьбе благоверного князя Андрея Боголюбского (память 4 июля) в память о явлении ему Божией Матери.

В 1157 году святой благоверный великий князь Суздальский Андрей Юрьевич Долгорукий, один из первых собирателей и строителей Российской земли, нареченный за благочестие Боголюбским, покинул Вышгород и направился на свою родину, чтобы перенести в свой удел и утвердить великокняжеский престол на суздальских землях. Святому князю сопутствовала чудотворная икона Владимирской Божией Матери. 18 июня по ст.ст., примерно в 10 верстах от Владимира, повозка с иконой внезапно остановилась без видимых причин, и лошади не могли сдвинуть ее с места. Во время усердной уединенной молитвы в походном шатре князю явилась Сама Царица Небесная и повелела чудотворную икону поставить во Владимире, а на сем месте устроить церковь и основать монастырь в честь Ее Рождества.

Вдохновленный явлением Богоматери, святой князь Андрей повелел написать на кипарисовой доске икону Пресвятой Богородицы такой, как Она явилась ему – стоящею с поднятыми в молитве руками и ликом, обращенным к Господу Иисусу Христу. В правой руке Богородица держала свиток с молитвой к Своему Сыну, да благословит Он место сие, Ею избранное, что и отражено в созданном образе.

Над образом Пречистой Девы помещены клейма пяти икон, сопутствовавших князю Андрею в его путешествии: Спасителя, Владимирской иконы Божией Матери, Иоанна Предтечи, Архангелов Михаила и Гавриила.

Первообраз иконы, XII век

Новонаписанная икона была торжественно перенесена в воздвигнутый храм Рождества Пресвятой Богородицы и названа Боголюбивою, или Боголюбскою, по имени города, возникшего рядом с этим богоизбранным местом.

Размеры (185 см) Боголюбской иконы свидетельствуют о том, что она была предалтарным образом, крепилась на алтарном столбе, и, скорее всего, парным к ней был ныне утраченный образ Иисуса Христа в рост.

Во время монголо-татарского нашествия хана Батыя (1237-1240) храм в честь Рождества Богородицы был сожжен, и только один Боголюбский образ Божией Матери остался невредимым. Половцы и татары не раз разоряли эту обитель, но Пречистая всегда оставалась верною Защитницею принятого Ею под Свой покров монастыря, и слава его, и внешнее благосостояние росли век от века. В XV столетии великий князь Василий Темный повелел поставить список с чудотворной иконы в дворцовую Сретенскую церковь Московского Кремля, а в 1680 году благочестивый царь Федор Алексеевич Романов приложил к иконе свой золотой крест, украшенный драгоценными камнями.

Особенно прославилась Боголюбская икона чудесами исцеления и предохранения от губительных эпидемий чумы и холеры (эпидемия 1771 года во Владимире).

Примечательно, что в самом начале своего существования чудотворный образ целых 9 лет пребывал при княжьем дворе в церкви Рождества Богородицы в Боголюбове рядом с другой великой чудотворной иконой — Владимирской Божией Матерью. Оба знаменитых образа Пречистой Богородицы стали своего рода палладиумом первых шагов церковной и государственной самостоятельности Северо-Восточной Руси.

Иконография

Боголюбский образ принадлежит к иконографическому типу Агиосоритиссы (от названия часовни Агия Сорос в Константинополе).

Боголюбский образ восходит к типу известной константинопольской иконы «Богоматери Агиосоритиссы» («Просительницы», «Заступницы»), которая находилась в Халкопратийском храме и потому именовалась также и «Богоматерью Халкопратийской».

Иконографический тип - Агиосоритисса (Заступница)

В отличие от святыни Влахернского храма «Оранты» она была иконой «обетной». На иконах этого типа нередко помещали в верхнем правом углу изображение благословляющего Христа, а внизу писали фигуру припадающего к стопам Божией Матери заказчика иконы. Характерно, что на позднейших списках с Боголюбского образа часто изображали фигуру склонившегося перед Пречистой князя Андрея. В росписях храмов изображение «Агиосоритиссы» располагали в качестве парного образу «Христа Милосердого», на западных гранях столпов, фланкирующих алтарную нишу.

Стиль

В 1915 году замечательный русский византолог Н. П. Кондаков впервые констатировал факт, что Боголюбская икона, этот «драгоценный, по строгости общего типа, памятник», клонится «к сожалению, к окончательному разрушению». Его слова имели вес, и 1918 году были предприняты первые пробные раскрытия иконы. В 1956 году чудотворный образ был передан из Владимиро-Суздальского музея реставраторам Центральных реставрационных мастерских (ныне Всероссийский реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря). Только к 1970-му удалось завершить работу и дойти до первоначальной надписи на свитке, который, как и изображение Спасителя в правом верхнем углу, был дописан не ранее XIII века, а текст надписи ( «Владыко Многомилостиве, Господи Иисусе Христе, услыши молитву мою…») приписан уже в XVIII столетии.

Богоматерь Боголюбская имеет очевидное сходство с такими характерными образцами живописи времени Комнинов, как изображения «Агиосоритиссы» на мозаике в церкви Санта Мария дель Аммиральо в Палермо, на мозаике в церкви Димитрия в Солуни, на фреске собора Мирожского монастыря в Пскове.

Мозаичная «Агиосоритисса» в церкви Санта Мария дель Аммиральо в Палермо

Лик Девы Марии во многом напоминает Ее образ из композиции «Страшный суд» и лик Анны из «Сретения» в росписи Бачковской костницы, созданной во второй половине XII века константинопольскими художниками. Ссылаяся на приведенные аналогии, можно предположить, что автором чудотворного образа вероятнее всего был византийский мастер, прибывший в свите принцессы Комнины ко двору Юрия Долгорукого и оставшийся в Суздале после ухода князя на киевское княжение.

Боголюбский образ, как выяснилось после последней реставрации, был в свое время необычайно красочным произведением. Фигура Божией Матери в зеленовато-серого цвета хитоне и кирпично-красном мафории выделялась на светлом фоне серебристого оттенка. На челе и плече Пречистой сохранились отверстия для накладных звезд из драгоценного металла, некогда украшавших мафорий. Вероятнее всего, таким же был изначально венец вокруг Ее главы. Лик Девы Марии, при всем его видимом сходстве с византийскими образцами, воплощал национальные представления славян об идеальной красоте. Цвет румянца на ланитах Богородицы был более ярким, чем на византийских иконах, а Ее очи были лучезарного голубого цвета.

Чтимые чудотворные списки с иконы

Образ Божией Матери Боголюбской прославлен неисчислимыми чудотворениями, на протяжении многих веков являя благодатную помощь верующему русскому народу. Слава о чудесах и знамениях, совершенных от иконы, побуждала верующих людей во многих местах России обращаться к написанию копий с чтимого образа, которые со временем получили широкое распространение и восприняли благодатную силу чудотворений.

Из московских списков наиболее чтимым был образ над Варварскими воротами Китай-города.

Варварские ворота Китай-города (фото 1890 года)

На нем помимо Пречистой изображены молящиеся святители и блаженные московские, и сам этот особый извод, в XVII столетии названный «Моление о народе», был святыней собственно московской, охранявшей жителей столицы.

Ко дню празднования Боголюбской, то есть к 18 июня по старому стилю, перед этим образом служили торжественный молебен, после чего икона спускалась со своего обычного места вниз и на 3 дня ставилась в специальной шатровой часовне-«палатке». Сам чудотворный список пребывает ныне в Храме святых апостолов Петра и Павла у Яузских ворот (Москва, Петропавловский пер., 4-6), а его «заместительница» (на время, пока образ спускался в часовню) в Храме Воскресения Христова в Сокольниках (Москва, Сокольническая площадь, 6).

Храм святых апостолов Петра и Павла у Яузских ворот

Храм Воскресения Христова в Сокольниках

Чудотворениями, прекращением смертоносных эпидемий, особенно чумы и холеры, прославилась Угличская Боголюбивая Матерь Божия в 1654 году (храм во имя царевича Димитрия), Московская, Тульская, Козловская и Елатемская (Тамбовская губерния) в 1711 году, Зимаровская (с.Зимарово близ Раненбурга Рязанской губернии) и Юрьевская (с.Юрьевское Боровского уезда) в 1831 году, Тарусская в 1848 и 1870 годах и другие списки древней чудотворной иконы.

Первообраз Боголюбской иконы с 1992 года находился в Свято-Успенском девичьем Княгинином монастыре во Владимире (г.Владимир, Княгининская ул., 37-А).

Боголюбская икона в Успенском девичьем Княгинином монастыре во Владимире

Но в 2009 году при очередном обследовании иконы, ее состояние было найдено катастрофическим, и икону перенесли на реставрацию во Владимиро-Суздальский музей (г.Владимир, ул.Большая Московская, д.43). Там она находится по сей день под присмотром музейных работников.

Празднование Боголюбской иконе (а вслед за ней и всем чудотворным спискам с нее) было установлено святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским 1 июля (18 июня по старому стилю).

Молитва

О Пречистая Госпоже Богородице, Мати Боголюбивая, Надеждо нашего спасения! Воззри милостивно на люди сия, предстоящия с верою и любовию и покланяющияся пречистому образу Твоему: приими наше хвалебное пение сие и пролей тёплую Твою молитву о нас грешных ко Господу, да, презрев вся наша согрешения, спасёт и помилует нас. О Предивная Владычице! Покажи на нас чудныя милости Твоя: сохрани невредимы пастыри церковныя и все христолюбивое воинство. Молим Тя умиленно, избави нас от всякия скорби, настави на путь всякия добродетели и благостыни, спаси от искушений, бед и болезней, изми от нас оклеветания и распри, сохрани нас от молниеноснаго грома, от запаления огненнаго, от глада, труса, потопа и смертоносныя язвы: подай нам Твою милостивую помощь на пути в мори и на суши, да не погибнем люте. О Всемилостивая, Боголюбивая Мати! Со упованием твёрдым возсылаем к Тебе нашу смиренную молитву: не отрини наших слез и воздыханий, не забуди нас во вся дни жизни нашея, но всегда пребывай с нами и Твоим заступлением и ходатайством у Господа подаждь нам отраду, утешение, защиту и помощь, да выну славим и величаем преблагословенное и всепетое имя Твое. Аминь.

Тропарь, глас 1

Боголюбивая Царице, / Неискусномужная Дево, Богородице Марие! / Моли за ны Тебе Возлюбившаго / и рождшагося от Тебе Сына Твоего, Христа Бога нашего, / подати нам оставление прегрешений, / мирови мир, земли плодов изобилие, / пастырем святыню и всему человечу роду спасение. / Грады наша и страны Российския от нахождения иноплеменных заступи / и от междуусобныя брани сохрани. / О Мати Боголюбивая Дево! / О Царице Всепетая! / Ризою Своею покрый нас от всякаго зла, / от видимых и невидимых враг защити // и спаси души наша.

Кондак, глас 3

Дева днесь предстоит Сыну, / руце Свои к Нему простирающи, / святый князь Андрей радуется, / и с ним Российская страна торжествует, // нас бо ради молит Богородица Превечного Бога.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2342163781474846843/

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