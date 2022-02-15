Почему русские невесты выходили замуж в платьях любого цвета, кроме белого

Русские невесты выходили замуж в черном, и это считалось нормальным. А вот белые платья появились лишь в 19 веке, и то как дань западной моде.

Почему невесты на Руси никогда не надевали белые платья?

Разноцветные наряды

Свадьба считалась таинством, перерождением девушки в женщину, жену, мать рода. При этом обычай праздновать свадьбу два или три дня также достаточно древний.

В первый день русские невесты надевали девические наряды — и были они голубые, розовые, желтые и даже зеленые. Шить невесте себе наряд на свадьбу полагалось самостоятельно. Во времена язычества одежду также расшивали рунами и оберегами.

Второй день был венчальным — и в этот день платье должно было быть роскошным. Не все невесты могли себе это позволить. Но все хотели быть красивыми. А красивый цвет на Руси — это красный, даже происхождение этих слов взаимосвязано.

Богачки украшали себя мехами, жемчугами, которые дарили им их знатные женихи. Невесты попроще — искусной вышивкой. И цвет одежды был в красных тонах — алым, бордовым, малиновым.

На третий же день, уже после брачной ночи, невеста надевала наряд, символизирующий женственность, материнство. И так как у славян земля ассоциировалась с матерью, черный наряд новоиспеченной супруги никого не удивлял.

Под венец — как на смерть

Хотя часто это были одеяния в золотистых, багровых тонах, но все равно цвета листвы, земли, осенних цветов.

Известно, что на Руси покойников заворачивали в белый саван. И не только на Руси — белый считался цветом смерти еще в древней Индии. Воины одевали белые рубахи, как символ чистоты и готовности принять смерть.

Но однажды белые одежды надела невеста. По мнению историков, это была Анна Австрийская. И она действительно шла под венец, как на смерть. Анна по отцу была испанкой, выдавали ее за француза, а Франция и Испания активно готовились к войне. Вот Анна и устроила траур раньше времени. Однако невеста в белом всех восхитила — очень была хороша.

Через пару веков белое платье на свою свадьбу надела королева Британии Александрина Виктория. И в этом поступке уже тяготения к смерти не было. Просто в Британии восхищались обычаями римлян, и их белоснежными тогами.

В России первой белое платье одела Екатерина II. Смелая царица хотела выделиться, и скопировала европейскую моду. Тогда уже в Европе выходить замуж в белом платье стало традицией.

Цветные традиции

С тех пор дворянки стали выходить замуж в белоснежных платьях, состязаясь друг с другом покроем и украшениями. Крестьянки же продолжали венчаться в сарафанах других цветов, хотя зажиточные семьи старались отправить невесту в церковь все же в белом.

В наши дни невесты уже не стремятся облачаться именно в белое платье. Можно снова встретить и голубые, и персиковые, и даже красные цвета. Особенно если невеста уже не юная, имеет детей, идет замуж повторно. В таком случае выбирать белое платье для торжества считается даже неприличным.

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