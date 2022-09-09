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5 неприличных фактов про Брежнева о которых не принято говорить

Леонид Ильич Брежнев – очень популярный политический деятель СССР. Как отмечают современники и ученые, именно при нем жизнь граждан государства достигла наиболее высоких показателей. А вот при руководстве следующих государственных и политических деятелей – Андропова, Черненко, уровень жизни стал заметно падать.

5 неприличных фактов про Брежнева о которых не принято говорить

 

Отличительными чертами политической деятельности Брежнева были попытки избежать конфронтации с другими странами, особенно с Америкой. Леонид Ильич наоборот желал сгладить острые углы на международной арене, желал повысить достаток граждан своего государства.

Несмотря на это, в жизни политика были и неизвестные широкой публике факты.

1. Продвижению карьеры Брежнева способствовала помощь Н.С. Хрущева, который активно поддерживал своего более молодого коллегу и рекомендовал его в широких политических кругах. Именно благодаря помощи Никиты Сергеевича Брежнев в 1960 году стал председателем Президиума Верховного Совета СССР.

5 неприличных фактов про Брежнева о которых не принято говорить

Несмотря на такое отношение, Брежнев лично был сторонником в заговоре против Хрущева и даже выдвигал идею убить его.

2. Элитарный образ жизни Брежнева вызывал насмешки и неудовольствие. Леонид Ильич имел роскошную коллекцию автомобилей, а сам проживал в центре столицы в просторной шестикомнатной квартире.

Мало кто из жителей союза мог похвастаться такими успехами.

3. Любовь к женщинам всегда была свойственна генсеку с самой его молодости. Леонид Ильич обладал всеми качествами, чтобы кружить головы окружающим его красавицам. Жена Брежнева – В.П. Денисова – смирилась с таким поведением мужа, но иногда все же ей приходилось ставить мужа на место и запрещать ему приводить в дом любовниц.

5 неприличных фактов про Брежнева о которых не принято говорить

4. Брежневу удавалось управлять целым государством, но не удалось воспитать единственную дочь, Галину Леонидовну. Девушка, будучи дочерью высокопоставленного лица, вела себя достаточно богемно, но стала чрезмерно употреблять алкоголь и закончила свою жизнь в клинике.

5. Брежнев получил награду, которую в принципе не имел права получать, это – орден «Победа». Такую награду давали только тем, кто управлял операциями в период военных действий. Как отмечал Леонид Ильич, орден был ему присвоен за достижения, осуществленные в мирное время. Как бы то ни было, после смерти Брежнева данная награда была отозвана.

5 неприличных фактов про Брежнева о которых не принято говорить

А как вы относитесь к Леониду Ильичу Брежневу?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

5 неприличных фактов про Брежнева о которых не принято говорить

Как-то Сталину очень понравился молодой Брежнев и он даже спросил у охраны -- кто этот красивый молдаванин?А ведь вождь народов был не только педофилом , но и активным гомосексуалистом! Как известно,в 1902 г. Иосиф был арестован в Батуми (в женском одеянии) за мужеложство, (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия) .Официальным же любовником Сталина был венгерский еврей К. В. Паукер, начальник личной охраны Сталина и его парикмахер, обладающий чувственными губами и страстными черными глазами, которые с ума сводили палача народов Сталина! Когда же Паукер надоел палачу народов и стал представлять угрозу в связи с его болтливостью,Сталин приказал казнить своего страстного сексуального партнера! Именно из-за педерастии палача народов Сталина покончила жизнь его жена , не вынесшая гомосексуализм и педофилию мужа и частые измены вождя пролетариата с любовницами и любовниками !Любопытно, что Сталин, чтобы скрыть свою педерастию, одновременно сурово наказывал других людей и соратников за гомосексуализм.Например, Георгий Чичерин не вынес пыток из-за его сексуальной ориентации и умер в застенках НКВД . Сталину нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным, которого также влекло к молодым и красивым мужчинам! Однозначно будущему генеральному секретарю Брежневу повезло, что он не стал любовником Сталина, в результате чего со временем его обязательно настигла бы неминуемая смерть !             

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