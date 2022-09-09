5 неприличных фактов про Брежнева о которых не принято говорить

Леонид Ильич Брежнев – очень популярный политический деятель СССР. Как отмечают современники и ученые, именно при нем жизнь граждан государства достигла наиболее высоких показателей. А вот при руководстве следующих государственных и политических деятелей – Андропова, Черненко, уровень жизни стал заметно падать.

Отличительными чертами политической деятельности Брежнева были попытки избежать конфронтации с другими странами, особенно с Америкой. Леонид Ильич наоборот желал сгладить острые углы на международной арене, желал повысить достаток граждан своего государства.

Несмотря на это, в жизни политика были и неизвестные широкой публике факты.

1. Продвижению карьеры Брежнева способствовала помощь Н.С. Хрущева, который активно поддерживал своего более молодого коллегу и рекомендовал его в широких политических кругах. Именно благодаря помощи Никиты Сергеевича Брежнев в 1960 году стал председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Несмотря на такое отношение, Брежнев лично был сторонником в заговоре против Хрущева и даже выдвигал идею убить его.

2. Элитарный образ жизни Брежнева вызывал насмешки и неудовольствие. Леонид Ильич имел роскошную коллекцию автомобилей, а сам проживал в центре столицы в просторной шестикомнатной квартире.

Мало кто из жителей союза мог похвастаться такими успехами.

3. Любовь к женщинам всегда была свойственна генсеку с самой его молодости. Леонид Ильич обладал всеми качествами, чтобы кружить головы окружающим его красавицам. Жена Брежнева – В.П. Денисова – смирилась с таким поведением мужа, но иногда все же ей приходилось ставить мужа на место и запрещать ему приводить в дом любовниц.

4. Брежневу удавалось управлять целым государством, но не удалось воспитать единственную дочь, Галину Леонидовну. Девушка, будучи дочерью высокопоставленного лица, вела себя достаточно богемно, но стала чрезмерно употреблять алкоголь и закончила свою жизнь в клинике.

5. Брежнев получил награду, которую в принципе не имел права получать, это – орден «Победа». Такую награду давали только тем, кто управлял операциями в период военных действий. Как отмечал Леонид Ильич, орден был ему присвоен за достижения, осуществленные в мирное время. Как бы то ни было, после смерти Брежнева данная награда была отозвана.

А как вы относитесь к Леониду Ильичу Брежневу?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как-то Сталину очень понравился молодой Брежнев и он даже спросил у охраны -- кто этот красивый молдаванин?А ведь вождь народов был не только педофилом , но и активным гомосексуалистом! Как известно,в 1902 г. Иосиф был арестован в Батуми (в женском одеянии) за мужеложство, (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия) .Официальным же любовником Сталина был венгерский еврей К. В. Паукер, начальник личной охраны Сталина и его парикмахер, обладающий чувственными губами и страстными черными глазами, которые с ума сводили палача народов Сталина! Когда же Паукер надоел палачу народов и стал представлять угрозу в связи с его болтливостью,Сталин приказал казнить своего страстного сексуального партнера! Именно из-за педерастии палача народов Сталина покончила жизнь его жена , не вынесшая гомосексуализм и педофилию мужа и частые измены вождя пролетариата с любовницами и любовниками !Любопытно, что Сталин, чтобы скрыть свою педерастию, одновременно сурово наказывал других людей и соратников за гомосексуализм.Например, Георгий Чичерин не вынес пыток из-за его сексуальной ориентации и умер в застенках НКВД . Сталину нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным, которого также влекло к молодым и красивым мужчинам! Однозначно будущему генеральному секретарю Брежневу повезло, что он не стал любовником Сталина, в результате чего со временем его обязательно настигла бы неминуемая смерть !

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