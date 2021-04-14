Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!
СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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