Об актуальности русского национализма...

Недавно на одном из форумов мне был задан вопрос о том, существует ли ещё русский национализм, как сила, и не мёртв ли он в принципе. Вопрос весьма неоднозначный и довольно интересный. По нему, как минимум, есть что сказать. И есть о чём поразмышлять.

Как человек, на протяжении нескольких десятилетий имевший к нему прямое отношение, подумать об этом вслух.

Ну, прежде всего, заданный мне вопрос неоднороден и заключает в себе, как минимум, две темы с совершенно разными ответами.

Первый: жив ли он, как сила?

Второй: жив ли он, как таковой?

Отвечать на них я буду по отдельности.

Как сила, русский национализм в России, разумеется, мёртв. Это однозначно и даже не имеет резонов для обсуждения. Вот только относится это не только к русскому национализму. Как сила в нынешней РФ мертво вообще всё, кроме действующей власти. Политическая система в общепринятом или хотя бы европейском смысле в РФ отсутствует. Произошло это не само по себе — именно такую модель методично выстраивали долгие годы. Последовательно деконструируя все реальные политические силы, кроме официальной правящей силы. Думские симулякры я таковыми считать не буду, с вашего позволения.

Русский национализм очень долго был самой крупной внесистемной политической силой, укоренённой в населении, имеющей злое молодёжное начало и чувство собственной правоты.

О том, как с этой силой поступили, я не так давно писал. Сейчас на очереди левые. Им, разумеется, очень далеко до мощи и напора правых десятилетней давности, но и их в итоге ждёт та же судьба. Их деконструируют по тому же принципу — изнутри. Инкорпорируют в их ряды и раскручивают всеми силами всяческие мутные кадры, вроде троцкистов и прочей левацкой нечисти, не вызывающей у абсолютного большинства здравых людей (включая левых) ничего, кроме отвращения.

С националистами было то же самое: только там были национал-уменьшители (требовавшие отделения от России огромных регионов), откровенные нацисты (атаковавшие День Победы), «национал-демократы» (пользовавшие мем «Рашка квадратный ватник» и демонстративно презиравшие народ), безумные неоязычники и прочие маргиналы. Вишенкой на торте стали события 2014 года, когда эта публика поддержала Украину. Таких было абсолютное меньшинство, но именно их сделали контрольным выстрелом в голову русского национализма как актуальной политической силы. В итоге уже лет пять политического русского национализма в России не существует.

Но совершенно другой вопрос, жив ли он как таковой? И ответ здесь не менее однозначен: он жив. Потому что актуален. Ведь ничто не возникает на ровном месте. В том числе и национализм. Который является всего лишь реакцией народа на нереализованность своих национальных прав. Я уже говорил и повторю снова: социалистический пафос на эту тему остался во временах социализма. Может быть, чисто теоретически, тогда национализм и был неактуален. Хотя по факту (снова повторюсь) в том же СССР под видом дружбы народов культивировались 14 мелких национализмов и только один большой был запрещён. А потом, когда развитой социализм отменили (вместе с «новой исторической общностью») и всё рухнуло обратно в модерн, это привело к реально страшным последствиям. И русские, как народ, оказались готовы к этому хуже всех остальных. Иными словами, у русских возник целый букет проблем национального характера, на которые в 90-е и «нулевые» они отреагировали тем самым русским национализмом.

А теперь главный вопрос: от того, что с политическим русским национализмом, как силой, было покончено, эти самые проблемы куда-то делись? Нет. Они никуда не делись. Они по-прежнему актуальны. Результатом стало лишь то, что по России бродят толпы неприбранных, «инстинктивных» русских националистов, которым просто некуда себя деть. И на самом деле это большая угроза, так как данных ребят прибрать в итоге может кто угодно. Иными словами, существует потенциал. И он может высвободиться самым непредсказуемым образом. По сути, этот процесс сдерживает лишь то, что, как и большинство политически активного общества в России, эта его часть находится в глубокой депрессии и ни во что больше не верит. Но ведь так будет не всегда. Это как полезные ископаемые, лежащие в земле — выкопать может кто угодно.

Что же до актуальности темы борьбы с национальным унижением (как раз и являющейся, во многом, почвой для национализма), то я просто приведу несколько моментов из недавних новостных лент. Так сказать, навскидку.

В Рязани местный СОБР провёл большой рейд по центру города, пытаясь очистить его от выходцев из южных регионов, практически захвативших центральные бульвары и терроризировавших местное русское население.

В Ярославле по жалобе одного (!) пантюркистского активиста местная прокуратура заявила о том, что потребует исключить из школьного рациона свинину. 96 процентов населения данного региона — русские. Которых не спросили. Они оказались менее важны, чем один (!) пантюркистский активист. Кстати, замечу, что данный персонаж, допускавший неоднократные протурецкие и исламистские высказывания, преподаёт в местном ВУЗе и намеревается баллотироваться в Государственную Думу. От какой партии — не скажу.

Новости о том, как в одном городе уничтожили билборд с Александром Васильевичем Суворовым (по жалобе одного «национального активиста» в инстаграме), в другом городе снесли памятник русским солдатам (по очень схожим мотивам), в третьем городе отказались присваивать аэропорту имя Ермака (причины точно такие же) — перечислять уже просто бессмысленно.

Ну, и из последнего: господин Невзоров предложил написать у Патриарха Русской Православной Церкви на лбу слово из трёх букв. Мне интересно, что сделали бы с этим ублюдком, исполни он что-то такое в адрес кого-нибудь из муфтиев. А в адрес русского Православия — запросто.

И так далее. И оно копится. И оно никуда не девается. Как радионуклиды в организме. Ну, а те, кто вроде как «управляет», на всё это реагируют, как на мусор, заметённый под ковёр. Не видно — значит его нет. Чем обычно заканчивают такие квартиры — в общем-то известно.

Так что с актуальностью у русского национализма в России по-прежнему всё в порядке. И рано или поздно этот потенциал реализуется. А вот созидательно или разрушительно — это уже совсем другой вопрос. И вариантов тут всего два: либо с его помощью страну укрепят, либо её им протаранят. И третьего варианта не будет.

Павел Кухмиров

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