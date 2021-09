Невероятные факты о нашей Вселенной

Вселенная - довольно интересное место. И тем не менее, сегодня ученые практически ничего не знают о ней.

Только недавно появилась информация о черных дырах, которые в тысячи раз больше массы Солнца, и галактиках, гибнущих во время столкновений друг с другом.

Сегодня речь пойдет о странных вещах о Вселенной, о которых большинство наверняка даже не слышало.

1. Кипение Солнца

Кипение Солнца.

В сильный телескоп действительно можно увидеть кипение солнца. Так же, как закипающая вода поднимается в кастрюле, остывает и опускается вниз по ее сторонам (этот процесс известен как конвекция), Солнце передает свою энергию на поверхность с помощью миллионов так называемых гранул, которые живут в течение не более 20 минут. Размер таких гранул — около 1000 км.

2. Гравитационные волны

Гравитационные волны.

Альберт Эйнштейн сообщил о существовании гравитационных волн еще в 1916 году, за сто лет до официального подтверждения их существования. Мир науки был в восторге от окончательного открытия этих волн в 2015 году, что доказало: пространство-время может на самом деле изменяться подобно ряби на стоячей воде, если бросить в нее камень.

3. Межпланетная транспортная сеть

Межпланетная транспортная сеть

Хотя это звучит как что-то из научной фантастики, межпланетная транспортная сеть является одним из самых необычных реальных фактов о Вселенной.

4. Плазма

Первоначально названная межпланетной супермагистралью, эта сеть представляет собой набор путей через Солнечную систему, основанную на взаимодействии сил притяжения небесных тел. Спутники и другие космические тела могут использовать ее, чтобы медленно перемещаться между объектами, используя при этом очень мало энергии.

Плазма как тип материи.

Большинство людей учили в школе, что есть три типа материи: твердое, жидкое и газ. Но есть и четвертое состояние: плазма. Это состояние возникает при сильном нагреве газа или применении к нему сильного электромагнитного поля. Плазма является наиболее распространенной формой материи во Вселенной.

5. Свечение атмосферы

Свечение атмосферы.

Свечение атмосферы — уникальное явление, которое можно увидеть только из космоса. Оно образуется благодаря высвобождению энергии атомов и молекул высоко в атмосфере.

6. Темная материя

Темная материя.

Одной из самых странных вещей, которая продолжает сбивать с толку астрономов, является темная материя. Предполагается, что это гипотетическое вещество может составлять более 80% материи во Вселенной. В настоящее время ученые проводят эксперименты с дроблением частиц в Большом адронном коллайдере, чтобы получить большее представление об этом веществе.

7. Скорость света

Скорость света

За секунду свет пролетает 300 000 километров. За час — 1,08 млрд километров. А за год — невообразимое расстояние в 9,5 триллионов км. При этом от Солнца до Земли свет доходит всего за 8,3 минуты, а от ближайшей к Солнечной системе звезды (Проксима Центавра) — за 4,24 года.

8. Солнце самостоятельно регулирует свои процессы

Солнце самостоятельно регулирует свои процессы

Солнце на самом деле является саморегулирующейся системой. Когда в нем сталкивается слишком много атомов водорода и их слияние происходит при слишком высокой скорости, ядро нагревается и слегка расширяется на внешние слои. Дополнительное пространство уменьшает плотность атомов и, следовательно, частоту столкновений / слияния. Когда это происходит, ядро охлаждается и сжимается.

9. Бесконечно малые шансы

Бесконечно малые шансы

Шанс того, что любой атом водорода на Солнце столкнется с другим атомом водорода и начнется ядерный синтез, оценивается как один за пять миллиардов лет. К счастью, в ядре Солнца есть безумно много атомов водорода и можно не беспокоиться о том, что Солнце начнет гаснуть в в ближайшее время.

10. Снеговик из кратеров

Снеговик из кратеров

Астероид Веста - один из крупнейших в поясе астероидов (1 место по массе и 2 по величине). На нем есть 3 расположенных рядом кратера, которые удивительно походят на снеговика.

11. Капсулы времени Вселенной

Капсулы времени Вселенной.

Планетезимали, такие как объекты, составляющие облако Оорта, представляют собой твердые объекты, которые, вероятно, являются обломками формирующихся планет. Хотя эти объекты буквально пронизывает солнечная радиация, тем самым изменяя их химический состав и структуру, внутри планетезималей, как предполагается, содержится чистый материал, который может дать ученым ключ к разгадке формирования Вселенной.

12. Происхождение комет

Происхождение комет.

Большинство комет, попадающих в солнечную систему, вероятно, происходят из облака Оорта: триллионов кусков твердых ледяных объектов за пределами Солнечной системы. Считается, что кометы "вырываются" из облака Оорта благодаря гравитационному взаимодействию Млечного Пути и проходящих мимо звезд.

13. Золотые записи Record

Золотые записи Record

Оба зонда Voyager 1 и Voyager 2 несут на своем борту аудиовизуальные записи на позолоченных дисках. На них содержатся фотографии Земли, форм жизни на ней, и даже приветствия от президента США и Генерального секретаря ООН. Запись была сделана на тот случай, если зонды встретятся с любыми другими разумными формами жизни.

14. Звуки в космосе

Звуки в космосе

Мало кто знает, что Вселенная производит шумы. В сентябре 2013 года НАСА выпустило аудиозаписи плазменных волн - первые звуки, когда-либо зарегистрированные в межзвездном пространстве.

15. Космическое Чистилище

Космическое Чистилище

Астрономы назвали новую область космоса, обнаруженную зондом Voyager 1, "Космическим чистилищем". Эта область по сути является барьером между Солнечной системой и межзвездным пространством. Солнечный ветер из заряженных частиц здесь утихает, магнитные поля накапливаются, а также чистилище "отталкивает" частицы, прилетающие снаружи, из глубокого космоса.

16. Voyager 2

Космический зонд Voyager 2 был запущен НАСА в 1977 году для исследования дальних планет Солнечной системы. Поскольку Земля вращается вокруг Солнца со скоростью быстрее, чем Voyager 2 отдаляется от Земли, расстояние между Землей и зондом уменьшается в определенное время года, например, в весеннее время.

17. Неэффективное Солнце

Несмотря на то, что Солнце является основным источником энергии на Земле, оно крайне неэффективно. Для сравнения, старая электрическая лампочка излучает 100 ватт энергии. А Солнце излучает только около 276,5 ватт на кубический метр. Для сравнения, это примерно равно метаболизму ящерицы.

18. Температура Солнца

Самая высокая температура на Земле была зафиксирована в 2015 году в иранской пустыне Лут - 71 ° C. На поверхности Солнца температура составляет 5505 ° C. А ядро Солнца нагрето до 15,69 миллионов ° C.

19. Размер Солнца

Солнце имеет в 333 000 раз большую массу и в 1 300 000 раз больший объем, чем Земля. Несмотря на эти факты, его средняя плотность составляет лишь около 26% от земной.

20. Время, чтобы достичь ближайшей звезды

Сегодня не планируется ни одна миссия, чтобы долететь к ближайшей к Земле звезде (кроме Солнца) Проксиме Центавра. Но если бы ученые при современных технологиях отправили космический аппарат к этой звезде, то понадобилось бы около 74 000 земных лет, чтобы добраться до нее.

21. Самое большое расстояние, пройденное космическим зондом

Самый удаленный на данный момент от Земли космический зонд, когда-либо запущенный человечеством, - Voyager 1 вышел за пределы Солнечной системы в 2012 году. Несмотря на то, что зонд летит уже в течение 40 лет, он находится всего в 18,53 световых часах от Земли. Это примерно 1/500 светового года. А для того, чтобы пролететь один световой год, Voyager 1 понадобится почти 20 тысяч лет.

22. Замедленное перемещение фотонов

Хотя фотонам нужно всего 8,3 минуты, чтобы долететь от Солнца до Земли, от ядра до поверхности Солнца фотон может добираться 100 000 лет. Это происходит потому что ядро Солнца невероятно плотное: в 150 раз плотнее воды.

23. Ближайшие черные дыры

В Млечном пути есть по крайней мере 16 (известных) черных дыр, которые находятся ближе к Земле, чем центр галактики, Стрелец A*. Ближайшая к нашей планете черная дыра - V616 Единорога находится примерно в 3000 световых годах от Земли.

24. Сверхмассивные черные дыры

Самый большой известный тип черной дыры, сверхмассивная черная дыра настолько большая, что ее масса во много миллиардов раз больше масса Солнца. Подобно почти всем большим галактикам, в центре Млечного пути также находится сверхмассивная черная дыра - Стрелец A*, которая была обнаружена в 1974 году.

25. Внеземная жизнь

В апреле 2010 года радиоастрономы Университета Манчестера заметили неизвестный объект в галактике Сигара (Messier 82). Неизвестный объект отправлял радиоволны, которые никогда не наблюдались в известной вселенной. Ученые до сих пор не знают, что это было.

Источник

